Памфилова с коллегами ушла из WhatsApp в Telegram

Глава Центризбиркома Элла Памфилова вместо мессенджера WhatsApp начала пользоваться Telegram, сообщили в ЦИК.

«Переход меня и моих коллег из WhatsApp в Telegram был осуществлен по моей инициативе и исключительно добровольно – никаких «команд» от кого бы то ни было мне не поступало», – приводится комментарий Памфиловой в Telegram-канале ЦИК России.

Напомним, пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook, которая владеет контрольным пакетом акций оператора мессенджера. В ответ на это пользователи по всему миру начали покидать WhatsApp. От пользования мессенджером отказываются также и мировые лидеры. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зарегистрировал аккаунты в мессенджерах Тelegram и BIP после отказа от WhatsApp.