Премьер Украины заговорил словами Трампа

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук процитировал предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа и призвал «сделать Украину снова великой».

Призыв прозвучал на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, сообщает издание «Гордон».

Гончарук напомнил, что четыре года назад на форуме выступал Трамп, «в которого тогда никто не верил».

«Его выражение я хочу немного перефразировать: «Let's make Ukraine great again» (Давайте сделаем Украину снова великой)», – призвал он.

Премьер также пообещал, что 2020 год станет на Украине годом «больших системных реформ». По его словам, новое правительство планирует открыть рынок земли, либерализовать трудовые отношения, решить демографический кризис, а также провести инвентаризацию и перепись населения.

Ранее Гончарук заявил, что российское государство является «агрессором», лучший способ ответа которому – это собственный успех Украины.

Он также заявил, что правительство собирается реализовать ряд масштабных инфраструктурных проектов, в частности, соединить водным маршрутом Балтийское и Черное моря.