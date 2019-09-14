Украина захотела соединить Балтийское и Черное моря водным путем

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство собирается реализовать ряд масштабных инфраструктурных проектов, в частности, соединить водным маршрутом Балтийское и Черное моря.

Гончарук заявил на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), что в данный момент у Киева имеются «несколько амбициозных инфраструктурных проектов», передает РИА «Новости».

«Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально. Есть 40 водных путей, о которых нужно договориться с Польшей и Белоруссией, а чтобы с ними договориться, надо строить конструктивные отношения. Мы уже начали это делать», – добавил премьер.

Ранее администрация Херсонской области возвела капитальную дамбу, чтобы заблокировать поступление воды с Украины в Крым. До этого с 2014 года воду перекрывало временное сооружение. В Крыму уже разработали схему перехвата четырех рек для обеспечения водой.

При этом сообщалось, что украинские водохранилища работают в аварийном режиме.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.