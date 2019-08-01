Стало известно об аварийном режиме работы водохранилищ на Украине

Крупнейшая на Украине гидрогенерирующая компания «Укргидроэнерго» работает в аварийном режиме, выполняя указания госкомпании «Укрэнерго».

В письме «Укргидроэнерго» в адрес «Укрэнерго» говорится, что работа гидроэлектростанций в ночное время приводит к дополнительным убыткам госкомпании, пишет украинское издание «Экономическая правда».

Убытки объясняются отсутствием резервов на балансирующую энергию на теплоэлектростанциях и разгрузки ГЭС ниже планируемого графика в дневной период.

В результате уровень воды в Киевском и Кременчугском водохранилищах опустился ниже нормы, отмечает издание.

Источник украинского издания отметил, что фактически в настоящее время энергетический рынок Украины функционирует в аварийном режиме. «Диспетчеры в «Укрэнерго» «зашиваются». Им приходится удерживать систему вручную, поскольку программное обеспечение не работает», – добавил он.

В состав «Укргидроэнерго» входят 10 станций на реках Днепр и Днестр: Киевская ГЭС и Киевская ГАЭС, Каневская ГЭС, Кременчугская ГЭС, Среднеднепровская ГЭС, Днепровская ГЭС-1 и Днепровская ГЭС-2, Каховская ГЭС, Днестровская ГЭС и Днестровская ГАЭС.

Напомним, 1 июля на Украине стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с законом, принятым властями страны в 2017 году в рамках исполнения Киевом обязательств по Третьему энергетическому пакету ЕС.

Кроме того, этот закон привел к росту цен на электроэнергию у поставщиков универсальных услуг для малых небытовых потребителей (с присоединенными установками мощностью до 150 кВт) на 15-25% в зависимости от региона страны.