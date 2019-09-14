Премьер Украины предложил «лучший ответ» России

Российское государство является «агрессором», лучший способ ответа которому – это собственный успех Украины, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

«Мы должны продемонстрировать, что мы успешные», – приводит его слова ТАСС.

По словам главы украинского кабмина, власти страны намерены делать все, чтобы сделать Украину «успешнее как можно быстрее, и это будет асимметричным ответом на любую агрессию».

Гончарук добавил, что Россия является самым большим соседом Украины. «Тут нам нужно просто осознать, как сосуществовать с этой большой страной в дальнейшем», – считает он.

«У нас есть намерение быть очень прагматичными», – добавил украинский премьер.

Гончарук также заявил, что правительство собирается реализовать ряд масштабных инфраструктурных проектов, в частности, соединить водным маршрутом Балтийское и Черное моря.

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