Украинские шахтеры ушли под землю

«Рассказывают, что шахта неприбыльная. А чего они до сих пор ее не закрывают? Выжимают все, вложений ноль. Оборудование не менялось с 80-х. Все что было раньше – столовые, профилактории – все разрушается, они их продают, а деньги себе». Это работяги из Кривого Рога (родины президента Зеленского) уже полторы недели сидят под землей, потому что дальше так жить нельзя.

Шахты «Родина», «Гвардейская», «Терновская» и «Октябрьская» принадлежат Криворожскому железорудному комбинату группы «Метинвест» Рината Ахметова и «Приват» Игоря Коломойского. Один олигарх поддерживает «партии мира», другой – «партии войны», а вместе они прекрасно пилят недекоммунизированные остатки советской промышленности. В этом они едины. Украина разделена на «патриотов» и «сепаров»? На самом деле разделена она на Ахметовых–Коломойских и трудяг. На два фактически разных народа. Рабочих замечают только тогда, когда они перестают давать удои.

Чего же хотят шахтеры? Они хотят всего лишь выжить. Оказывается, работникам шахт с 2013 года не повышали номинальную зарплату. Только при том курсе гривны по отношению к доллару они получали больше 1000 долларов в месяц, а сейчас – 300 долларов. И это шахтерская элита – проходчики и ГРОЗы (горнорабочие очистного забоя). Тяжелее работы, пожалуй, во всем мире не найдется. Я в свое время трудился в сталеплавильных цехах, где рядом с печью жар, в трех метрах от нее сквозняк, пыли в воздухе столько, что не видно свою вытянутую руку, а если прислониться к стене, можно полностью уйти в слой пыли.

И да, там опасно и тяжело, но в обед ты можешь пройти двадцать-тридцать метров, и вот уже травка зеленеет, солнышко блестит. А в шахте так не получится. Представить себе, как человек лежит в темноте, в узком проходе под тоннами земли в полутора километрах от поверхности, и долбит перед собой породу старым отбойным молотком… Я бы, пожалуй, ни за какие деньги не согласился на такое, а уж за 300 долларов – это просто уму не постижимо. И опять же, 300 долларов – это элитным профессиям. Женщины, которые работают машинистками конвейера на дробильно-сортировочной фабрике (это над землей, но запыленность там тоже ужасная) – платят до 5000 гривен, то есть примерно 185 долларов в месяц. Есть там и зарплаты на уровне 110 долларов.

Во-первых, охранники в супермаркетах получают больше. Во-вторых, зимой только на коммунальные платежи за обычную квартиру уходит не меньше 100 долларов. «Нам предлагали вариант – продайте трехкомнатную квартиру и купите однокомнатную, чтобы меньше платить», – говорят работники шахты на круглосуточном митинге.

По словам работяг, они все в кредитах, потому что ни на что не хватает. Покупают дешевую еду по скидкам в дешевых магазинах, а ведь при таких физических нагрузках питание должно быть очень хорошим, иначе просто не получится восстановиться. И это не говоря уже о том, что человеку желательно еще развлекаться и развиваться. А как?

Что же просят проходчики? Всего лишь те 1000 долларов, которые они получали при «кровавом» Януковиче. А женщины на конвейере хотят и того меньше – хотя бы 500 долларов, чтобы просто выжить. 10 дней одни под землей, а другие на круглосуточных митингах – и вот руководство шахт предлагает рабочим подписать меморандум, обещая поднять зарплату на 25%, то есть, по сути, на 75 долларов для проходчиков и на 30 – для рабочих на поверхности.

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Но для рабочих важны не только деньги. Люди требуют уважения к себе и к своему труду. Поскольку руководство не вкладывает в шахты ни копейки, а все амортизационные отчисления различными способами перекачиваются на офшорные счета (согласно Госстату, на Украине промышленные предприятия изношены на 60%), все оборудование очень старое и в негодном состоянии. Из-за этого приходится идти в неоткачанный забой, то есть работать в воде и грязи. Выборки нет, потому что подвижной состав древний и все время ломается. На тельферные краны страшно смотреть – такими еще, наверное, Стаханов пользовался.

Душ с холодной технической водой, без дверей и освещения, с несколькими деревянными рейками на полу, куда приходится становиться шахтеру, чтобы помыться после работы. «Говорят, если хотите новое оборудование – тогда зарплату не ждите. Или зарплата, или новые материалы», – рассказывают редким журналистам сидящие под землей работяги. Конечно, шахтерам в таких условиях приходится нарушать технику безопасности и подвергать себя риску, иначе они не заработают вообще ничего. А еще приходится за свои копейки покупать инструмент: ключи, молотки, бензопилы, шланги и запчасти. Иначе работать просто нечем.

Итак, рабочие решили бороться. А руководство звонит под землю и угрожает найти для каждого «бунтующего» горняка мешок для трупов и написать на них их фамилии. Пустые угрозы? Не знаю. «Святые 90-е» не так давно закончились, а нынешнее экономическое положение на Украине как бы подразумевает возвращение тех «благословенных» времен.

Центральные украинские СМИ события в Кривом Роге игнорируют. Рабочие прекрасно понимают причину – телеканалы принадлежат тем же олигархам, что и шахты. Но это пока собственники думают, что получится договориться и обмануть шахтеров. Как только они поймут, что схема не работает, нет никаких сомнений – телеканалы включатся и работяг объявят «агентами Кремля», которые в трудные времена «российско-украинской войны» раскачивают лодку.