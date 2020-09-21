Украинские шахтеры ушли под землю

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Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить Мировой океан? Подробности...
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Трамп заменил Совбез ООН правом сильного

Своей политикой попрания всяких международных правовых норм, американские власти приближают конец нынешней ООН Li Muzi/Xinhua/Global Look Press
Нарочитая ложь госсекретаря США Майкла Помпео о якобы возобновленных санкциях ООН против Ирана, а также угрозы наказать несогласных с этим вызвали жесткую реакцию России и европейских стран. Отмечая очередной удар Вашингтона по авторитету ООН, эксперты скептически оценили реальные возможности стран мира сопротивляться американским санкциям. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Смерть судьи сыграла против американских либералов

Рут Гинзбург (вторая справа в первом ряду) была одним из главных «штыков» либералов в Верховном суде США supremecourt.gov
То, что происходит сейчас в США, уже назвали «схваткой над гробом», победа в которой даже важнее, чем итоги президентских выборов. В пятницу умерла одна из девяти судей Верховного суда Рут Гинзбург. От того, кто займет ее место, зависит, каким путем будет двигаться Америка – консервативным или либеральным. Битва вокруг этого вопроса столь горяча, что грозит похоронить политическую систему страны.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Украинские шахтеры ушли под землю

Павел Волков, публицист
Работяги из Кривого Рога, родины президента Зеленского, уже две недели сидят под землей, потому что дальше так жить нельзя. Чего же хотят шахтеры? Они хотят всего лишь выжить. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Двадцатый век был столетием диктаторов

Тимур Шерзад, журналист
Двадцатый век начался с крушения монархий – и это приводило к образованию далеко не только демократий. Но даже среди диктатур были страны, творившееся в которых безобразие было значительно выше нормы. Поговорим о «тройке лидеров». Подробности...
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Лондонские шпили-вили Навального

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
«Агенты ГРУ» Петров и Боширов ездят в Солсбери смотреть на шпили. «Агент МИ-6» Мария Певчих на шпильках летит в Новосибирск за Навальным. Отравление – кома – санкции, и как в добрых голливудских фильмах, при съемках никто не пострадал. Подробности...
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Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Павел Волков

    Украинские шахтеры ушли под землю

    Павел Волков
    публицист
    		21 сентября 2020, 12:02

    «Рассказывают, что шахта неприбыльная. А чего они до сих пор ее не закрывают? Выжимают все, вложений ноль. Оборудование не менялось с 80-х. Все что было раньше – столовые, профилактории – все разрушается, они их продают, а деньги себе». Это работяги из Кривого Рога (родины президента Зеленского) уже полторы недели сидят под землей, потому что дальше так жить нельзя.

    Шахты «Родина», «Гвардейская», «Терновская» и «Октябрьская» принадлежат Криворожскому железорудному комбинату группы «Метинвест» Рината Ахметова и «Приват» Игоря Коломойского. Один олигарх поддерживает «партии мира», другой – «партии войны», а вместе они прекрасно пилят недекоммунизированные остатки советской промышленности. В этом они едины. Украина разделена на «патриотов» и «сепаров»? На самом деле разделена она на Ахметовых–Коломойских и трудяг. На два фактически разных народа. Рабочих замечают только тогда, когда они перестают давать удои.

    Чего же хотят шахтеры? Они хотят всего лишь выжить. Оказывается, работникам шахт с 2013 года не повышали номинальную зарплату. Только при том курсе гривны по отношению к доллару они получали больше 1000 долларов в месяц, а сейчас – 300 долларов. И это шахтерская элита – проходчики и ГРОЗы (горнорабочие очистного забоя). Тяжелее работы, пожалуй, во всем мире не найдется. Я в свое время трудился в сталеплавильных цехах, где рядом с печью жар, в трех метрах от нее сквозняк, пыли в воздухе столько, что не видно свою вытянутую руку, а если прислониться к стене, можно полностью уйти в слой пыли.

    И да, там опасно и тяжело, но в обед ты можешь пройти двадцать-тридцать метров, и вот уже травка зеленеет, солнышко блестит. А в шахте так не получится. Представить себе, как человек лежит в темноте, в узком проходе под тоннами земли в полутора километрах от поверхности, и долбит перед собой породу старым отбойным молотком… Я бы, пожалуй, ни за какие деньги не согласился на такое, а уж за 300 долларов – это просто уму не постижимо. И опять же, 300 долларов – это элитным профессиям. Женщины, которые работают машинистками конвейера на дробильно-сортировочной фабрике (это над землей, но запыленность там тоже ужасная) – платят до 5000 гривен, то есть примерно 185 долларов в месяц. Есть там и зарплаты на уровне 110 долларов.

    Во-первых, охранники в супермаркетах получают больше. Во-вторых, зимой только на коммунальные платежи за обычную квартиру уходит не меньше 100 долларов. «Нам предлагали вариант – продайте трехкомнатную квартиру и купите однокомнатную, чтобы меньше платить», – говорят работники шахты на круглосуточном митинге. 

    Фото: krnews.ua

    По словам работяг, они все в кредитах, потому что ни на что не хватает. Покупают дешевую еду по скидкам в дешевых магазинах, а ведь при таких физических нагрузках питание должно быть очень хорошим, иначе просто не получится восстановиться. И это не говоря уже о том, что человеку желательно еще развлекаться и развиваться. А как?

    Что же просят проходчики? Всего лишь те 1000 долларов, которые они получали при «кровавом» Януковиче. А женщины на конвейере хотят и того меньше – хотя бы 500 долларов, чтобы просто выжить. 10 дней одни под землей, а другие на круглосуточных митингах – и вот руководство шахт предлагает рабочим подписать меморандум, обещая поднять зарплату на 25%, то есть, по сути, на 75 долларов для проходчиков и на 30 – для рабочих на поверхности.

    Но для рабочих важны не только деньги. Люди требуют уважения к себе и к своему труду. Поскольку руководство не вкладывает в шахты ни копейки, а все амортизационные отчисления различными способами перекачиваются на офшорные счета (согласно Госстату, на Украине промышленные предприятия изношены на 60%), все оборудование очень старое и в негодном состоянии. Из-за этого приходится идти в неоткачанный забой, то есть работать в воде и грязи. Выборки нет, потому что подвижной состав древний и все время ломается. На тельферные краны страшно смотреть – такими еще, наверное, Стаханов пользовался.

    Душ с холодной технической водой, без дверей и освещения, с несколькими деревянными рейками на полу, куда приходится становиться шахтеру, чтобы помыться после работы. «Говорят, если хотите новое оборудование – тогда зарплату не ждите. Или зарплата, или новые материалы», – рассказывают редким журналистам сидящие под землей работяги. Конечно, шахтерам в таких условиях приходится нарушать технику безопасности и подвергать себя риску, иначе они не заработают вообще ничего. А еще приходится за свои копейки покупать инструмент: ключи, молотки, бензопилы, шланги и запчасти. Иначе работать просто нечем.

    Итак, рабочие решили бороться. А руководство звонит под землю и угрожает найти для каждого «бунтующего» горняка мешок для трупов и написать на них их фамилии. Пустые угрозы? Не знаю. «Святые 90-е» не так давно закончились, а нынешнее экономическое положение на Украине как бы подразумевает возвращение тех «благословенных» времен.

    Центральные украинские СМИ события в Кривом Роге игнорируют. Рабочие прекрасно понимают причину – телеканалы принадлежат тем же олигархам, что и шахты. Но это пока собственники думают, что получится договориться и обмануть шахтеров. Как только они поймут, что схема не работает, нет никаких сомнений – телеканалы включатся и работяг объявят «агентами Кремля», которые в трудные времена «российско-украинской войны» раскачивают лодку.


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