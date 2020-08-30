Украинские шахтеры отказались подниматься на поверхность

Горняки шахты «Надежда» во Львовской области отказываются подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«По состоянию на 10.00 на шахте Надя продолжается подпольная акция протеста. 37 шахтеров остаются под землей в День шахтера», – написал он в Facebook.

По его словам, протест начался вечером в пятницу. Волынец подчеркнул, что троим шахтерам стало плохо, поэтому их подняли на поверхность. Горняки обеспечены продуктами питания и водой, однако протестующие и их семьи возмущены.

«Сейчас на территорию предприятия съезжаются жены шахтеров с детьми, члены шахтерских семей – они намерены провести собрание. Зарплату на предприятии не выплачивают с марта», – добавил он.

По его словам, по состоянию на 25 августа задолженность перед шахтерами составила 61,54 млн гривен (166 млн рублей).

Накануне Волынец сообщал, что Калушская ТЭЦ, которую снабжает шахта «Надежда», только в понедельник сможет перечислить 135 тыс. долларов долга за отгруженный уголь. Еще 73 тыс. долларов возможно удастся получить в течение недели от смежных организаций – трейдеров.

«Из каких источников погасить остаток долга почти в 56 млн гривен (более 2 млн долларов - ред.) – вопрос. Но это необходимо будет сделать – шахтеры предприятия настроены крайне решительно», – отметил он.

На Украине в последнее воскресенье августа отмечается День шахтера.