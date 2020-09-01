Жены горняков перекрыли трассу на Украине из-за долгов по зарплате

Жены и родственники горняков шахты «Надежда» во Львовской области Украины перекрыли трассу, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Жены горняков шахты «Надежда», их родственники и неравнодушные местные жители в знак поддержки шахтерской подземной акции протеста прямо сейчас перекрыли трассу неподалеку от Львова, возле поселка Сопошин. Протестующие требуют активных действий власти, решений по кризисной ситуации на шахте», – написал Волынец в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что горняки шахты «Надежда» отказались подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате. По состоянию на 25 августа задолженность перед шахтерами составила 61,54 млн гривен (166 млн рублей).

Также Волынец сообщал, что Калушская ТЭЦ, которую снабжает шахта «Надежда», только в понедельник сможет перечислить 135 тыс. долларов долга за отгруженный уголь. Еще 73 тыс. долларов возможно удастся получить в течение недели от смежных организаций – трейдеров.