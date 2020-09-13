Шахтеры на Украине объявили подземную забастовку

Горняки в Днепропетровской области Украины одиннадцатые сутки не поднимаются на поверхность, требуя повышения зарплаты.

«229 горняков остаются под землей и планируют продолжать протест до тех пор, пока их требования не будут выполнены», – написал глава Независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Волынец сообщил также, что в 15.00 мск шахтеры и их семьи начнут митинг в поддержку подземного протеста, а с понедельника «планируют перекрывать движение транспорта».

В начале сентября стало известно о подобной забастовке, когда украинские шахтеры также отказались подниматься на поверхность, а их жены перекрыли трассу из-за долгов по зарплате.