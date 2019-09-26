Как убить человека и сделать на этом карьеру

Один из подозреваемых в убийстве известного писателя и журналиста Олеся Бузины, активист ультраправой группировки С14 Андрей Медведько был избран в состав Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины. Согласно версии следствия, Медведько вместе со своим идейным соратником Денисом Полищуком застрелили Бузину в апреле 2015 года во дворе его дома – что вызвало в те дни широкий общественный резонанс, который прозвучал далеко за пределами Украины.

Обвиняемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение в тюрьме – однако их дело зависло, по причине того, что ультраправые активно сотрудничали с украинскими спецслужбами и высокопоставленными представителями украинской власти – в частности, с бывшим президентом Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Их активно использовали для нападений на политических оппонентов, прощая за это все – например, скандальные цыганские погромы или преследования беззащитных работников СМИ.

Не удивительно, что под давлением влиятельных лиц дело Бузины постоянно затягивается, а подозреваемые по-прежнему находятся на свободе. А тот факт, что один из них попал в состав общественного совета при государственном правоохранительном органе, наделенном широкими силовыми полномочиями, совершенно дикий для общества любого современного государства, не кажется украинцам чем-то из ряда вон выходящим – ведь ультраправые уже давно вошли в высшие эшелоны властных структур.

Достаточно вспомнить, что вождь полка «Азов» Андрей Билецкий избрался в Верховную Раду 8-го созыва при поддержке правящей партии «Народный фронт», его соратник Вадим Троян занимает пост заместителя министра внутренних дел Украины, и исполнял обязанности главы Национальной полиции. А еще один известный «азовец», российско-белорусский «герой белой расы» Сергей Коротких, больше известный по говорящей кличке «Малюта», сделал на Украине фантастическую карьеру, возглавив в МВД отдел департамента охраны объектов стратегического назначения – и уже вскоре официально задекларировал принадлежащий ему лично самолет. А замглавы МВД Украины намедни стал Антон Геращенко, прославившийся много чем, и, в частности, созданием сайта "Миротворец" со списком и адресами людей, неугодных украинской власти и националистам. Был в этой базе и Олесь Бузина.

Согласно закону «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», Совет общественного контроля создается в составе пятнадцати человек, призванных обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью этой структуры – созданной под давлением Запада для расчистки авгиевых конюшен украинской коррупции. По факту же его контролируют сейчас представители ультраправой С14 и дружественные им националисты из организации «Демократична сокира» («Демократический топор»), которая состоит из активных сторонников бывшего украинского президента, и специализируется на борьбе против так называемой «ваты» – вроде атаки на участников акции «Бессмертный полк» в центре Киева.

Контроль над Советом был обеспечен путем слаженных действий во время интернет-голосования, с участием подставных, наскоро созданных квази-организаций, названия которых издевательски копировали названия различных кланов в фантастическом мире игры «Warhammer» – однако, новая украинская власть совершенно не помешала этому рейдерскому захвату, над которым откровенно потешались иностранные журналисты. Более того, команда Зеленского всеми силами игнорирует любые общественные запросы по делу об убийстве Олеся – а сам президент едва ли не демонстративно уклонился от встречи с престарелой матерью убитого журналиста. Новые хозяева Украины откровенно боятся хозяйничавших в ней пять с лишним лет праворадикалов, и предпочитают идти у них на поводу – как это делал прошлый режим.

Этот трусливый оппортунизм проявляет себя в целом ряде других резонансных дел. К примеру, генеральная прокуратура Украины не решается согласовать подготовленное полицией подозрение ультраправому деятелю Сергею Стерненко, который зарезал на улице одессита, тяжело ранил его товарища, и даже снимал происходящее в стрим-режиме. Сотрудничество с украинскими спецслужбами сделало убийцу неприкасаемым для закона – и сейчас, несмотря на требования дать делу законный ход, новый гепрокурор из «команды Зе» покрывает его точно так же, как это делал раньше Юрий Луценко.

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Но самым резонансным случаем, который наглядно продемонстрировал импотенцию украинской власти, стал инцидент с ветераном АТО Алексеем Белько. Вечером 18 сентября он захватил киевский Мост Метро, угрожая подорвать его с помощью взрывчатки, устроил стрельбу и сбил полицейский дрон. После ареста преступника быстро выяснилось, что военный является рецидивистом и наркоманом, владеет незарегистрированным оружием и уже привлекался по различным уголовным делам. Несмотря на это, глава МВД Украины Арсен Аваков публично встал на защиту террориста, пообещав взять его на поруки, депутаты парламента выступили с инициативой снять для него киевскую квартиру, а радикальные националистические группировки оказывали открытое давление на суд, который назначил для Белько более чем умеренный залог на сумму 288 тысяч гривен.

Бесспорно – все это явилось очередным сигналом ультраправым и «ветеранам»: им дают понять, что они могут и дальше нарушать в стране любые законы и творить абсолютно все, что не позволено остальным гражданам. Уже в скором времени это наверняка может привести к очередным актам насилия со стороны этой новой украинской шляхты, которой дозволено грабить и убивать простых «посполитых» украинцев, не обладающих привилегиями этой новой военной знати. В конце концов, в прошлом году суд оставил без реального наказания представителя полка «Азов», зарезавшего на улице жителя Мариуполя – он отделался денежным штрафом, как в средневековые времена «Русской правды» киевского князя Ярослава, когда за убийство простолюдина можно было откупиться мерами серебра.

Естественно, такое могло случиться только в стране победившего достоинства – как любят называть Украину сторонники постмайдановской власти. Об этом напомнил свежий инцидент в США, за которым также тянется украинский политический след. Как стало известно 23 сентября, сотрудники Федерального бюро расследований арестовали американского военного Джаретта Ульяма Смита, который собрался вступить в украинский «Азов», распространял экстремистскую литературу, планировал убийство активистов левого движения Antifа. А также обсуждал изготовление бомбы с еще одним гражданином США Крейгом Лэнгом, воевавшим на Украине в составе запрещенного в РФ «Правого сектора*». Американцы, которые всемерно попустительствуют радикальным украинским националистам – что во многом помогло им набрать свою силу – быстро и жестко пресекают у себя действия их идейных соратников.

Увы, Украина – не только не Россия, но и не США. Идеологически мотивированные преступления ведут здесь не в тюрьму, а во власть, помогая сделать карьеру. Украина прочно удерживает за собой печальную репутацию глобального резервуара правого экстремизма. А справедливый приговор по делу об убийстве Олеся Бузины по-прежнему невозможен при президенте Владимире Зеленском – как это было и при Петре Порошенко.