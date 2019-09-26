Как убить человека и сделать на этом карьеру

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Украина готова мерзнуть назло Газпрому

«Нафтогаз» готовит украинцам холодную зимуФото: Dubravka Petric/PIXSELL/ТАСС
Украина закачала в подземные хранилища наибольшие за последние девять лет объемы газа и полностью готова к отопительному сезону, заявил глава «Нафтогаза». Это делает позицию России и Газпрома на трехсторонних газовых переговорах более слабой. Но на самом деле, считают эксперты, Украина блефует – и без российского транзита ее ждет суровая зима. Подробности...
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Чем Госдеп США отличается от МИД России

Именно за это мы Госдеп и не любимФото: В. Зелинский
Госдепартамент США празднует юбилей: ровно 230 лет назад был назначен первый госсекретарь молодого американского государства. По сей день занимающий этот пост человек остается одним из самых влиятельных в стране – его полномочия и возможности гораздо шире, чем у министра иностранных дел РФ. Почему так сложилось и при чем тут «цветные революции»? Подробности...
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Один против двадцати: забытый подвиг русского летчика

На таких самолетах происходили сражения над Балтикой во время Первой мировой войныФото: Public domain
Дата 26 сентября (13 сентября по старому стилю) 1916 года запомнилась одним из поразительных событий, связанных с российской морской авиацией. Три гидросамолета Балтийского флота совершили налет на германскую авиабазу. То, что случилось потом, могло бы обессмертить имя лейтенанта Арсения Горковенко. Но подвиг его был забыт. Что же произошло? Подробности...
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Стенограмма Трампа стала компроматом на Зеленского

Публикация стенограммы разговора Зеленского и Трампа нанесла удар по репутации УкраиныФото: Jonathan Ernst/Reuters, Zuma/ТАСС
США опубликовали стенограмму разговора президента с лидером другого государства. Таким образом Трамп обезопасил себя от обвинений демократов – они утверждали, что президент потребовал от Зеленского провести расследование против своего соперника на будущих выборах. Но стенограмма показала другое – как президент Украины не только заискивает перед Трампом, но и жалуется ему на Меркель и Макрона. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Как убить человека и сделать на этом карьеру

Андрей Манчук, политолог
Украина – не только не Россия, но и не США. Идеологически мотивированные преступления ведут здесь не в тюрьму, а во власть. Украина прочно удерживает за собой печальную репутацию глобального резервуара правого экстремизма. Подробности...

Где крутятся серьезные деньги, все решают мужчины

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Европарламент занялся отбеливанием сталинизма

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              Андрей Манчук
              политолог
              		 26 сентября 2019, 12:30

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              Один из подозреваемых в убийстве известного писателя и журналиста Олеся Бузины, активист ультраправой группировки С14 Андрей Медведько был избран в состав Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины. Согласно версии следствия, Медведько вместе со своим идейным соратником Денисом Полищуком застрелили Бузину в апреле 2015 года во дворе его дома – что вызвало в те дни широкий общественный резонанс, который прозвучал далеко за пределами Украины.

              Обвиняемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение в тюрьме – однако их дело зависло, по причине того, что ультраправые активно сотрудничали с украинскими спецслужбами и высокопоставленными представителями украинской власти – в частности, с бывшим президентом Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Их активно использовали для нападений на политических оппонентов, прощая за это все – например, скандальные цыганские погромы или преследования беззащитных работников СМИ.

              Не удивительно, что под давлением влиятельных лиц дело Бузины постоянно затягивается, а подозреваемые по-прежнему находятся на свободе. А тот факт, что один из них попал в состав общественного совета при  государственном правоохранительном органе, наделенном широкими силовыми полномочиями, совершенно дикий для общества любого современного государства, не кажется украинцам чем-то из ряда вон выходящим – ведь ультраправые уже давно вошли в высшие эшелоны властных структур.

              Достаточно вспомнить, что вождь полка «Азов» Андрей Билецкий избрался в Верховную Раду 8-го созыва при поддержке правящей партии «Народный фронт», его соратник Вадим Троян занимает пост заместителя министра внутренних дел Украины, и исполнял обязанности главы Национальной полиции. А еще один известный «азовец», российско-белорусский «герой белой расы» Сергей Коротких, больше известный по говорящей кличке «Малюта», сделал на Украине фантастическую карьеру, возглавив в МВД отдел департамента охраны объектов стратегического назначения – и уже вскоре официально задекларировал принадлежащий ему лично самолет. А замглавы МВД Украины намедни стал Антон Геращенко, прославившийся много чем, и, в частности, созданием сайта "Миротворец" со списком и адресами людей, неугодных украинской власти и националистам. Был в этой базе и Олесь Бузина. 

              Согласно закону «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», Совет общественного контроля создается в составе пятнадцати человек, призванных обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью этой структуры – созданной под давлением Запада для расчистки авгиевых конюшен украинской коррупции. По факту же его контролируют сейчас представители ультраправой С14 и дружественные им националисты из организации «Демократична сокира» («Демократический топор»), которая состоит из активных сторонников бывшего украинского президента, и специализируется на борьбе против так называемой «ваты» – вроде атаки на участников акции «Бессмертный полк» в центре Киева. 

              Фото: Serg Glovny/Global Look Press

              Контроль над Советом был обеспечен путем слаженных действий во время интернет-голосования, с участием подставных, наскоро созданных квази-организаций, названия которых издевательски копировали названия различных кланов в фантастическом мире игры «Warhammer» – однако, новая украинская власть совершенно не помешала этому рейдерскому захвату, над которым откровенно потешались иностранные журналисты. Более того, команда Зеленского всеми силами игнорирует любые общественные запросы по делу об убийстве Олеся – а сам президент едва ли не демонстративно уклонился от встречи с престарелой матерью убитого журналиста. Новые хозяева Украины откровенно боятся хозяйничавших в ней пять с лишним лет праворадикалов, и предпочитают идти у них на поводу – как это делал прошлый режим.

              Этот трусливый оппортунизм проявляет себя в целом ряде других резонансных дел. К примеру, генеральная прокуратура Украины не решается согласовать подготовленное полицией подозрение ультраправому деятелю Сергею Стерненко, который зарезал на улице одессита, тяжело ранил его товарища, и даже снимал происходящее в стрим-режиме. Сотрудничество с украинскими спецслужбами сделало убийцу неприкасаемым для закона – и сейчас, несмотря на требования дать делу законный ход, новый гепрокурор из «команды Зе» покрывает его точно так же, как это делал раньше Юрий Луценко.

              Но самым резонансным случаем, который наглядно продемонстрировал импотенцию украинской власти, стал инцидент с ветераном АТО Алексеем Белько. Вечером 18 сентября он захватил киевский Мост Метро, угрожая подорвать его с помощью взрывчатки, устроил стрельбу и сбил полицейский дрон. После ареста преступника быстро выяснилось, что военный является рецидивистом и наркоманом, владеет незарегистрированным оружием и уже привлекался по различным уголовным делам. Несмотря на это, глава МВД Украины Арсен Аваков публично встал на защиту террориста, пообещав взять его на поруки, депутаты парламента выступили с инициативой снять для него киевскую квартиру, а радикальные националистические группировки оказывали открытое давление на суд, который назначил для Белько более чем умеренный залог на сумму 288 тысяч гривен. 

              Бесспорно – все это явилось очередным сигналом ультраправым и «ветеранам»: им дают понять, что они могут и дальше нарушать в стране любые законы и творить абсолютно все, что не позволено остальным гражданам. Уже в скором времени это наверняка может привести к очередным актам насилия со стороны этой новой украинской шляхты, которой дозволено грабить и убивать простых «посполитых» украинцев, не обладающих привилегиями этой новой военной знати. В конце концов, в прошлом году суд оставил без реального наказания представителя полка «Азов», зарезавшего на улице жителя Мариуполя – он отделался денежным штрафом, как в средневековые времена «Русской правды» киевского князя Ярослава, когда за убийство простолюдина можно было откупиться мерами серебра.

              Естественно, такое могло случиться только в стране победившего достоинства – как любят называть Украину сторонники постмайдановской власти. Об этом напомнил свежий инцидент в США, за которым также тянется украинский политический след. Как стало известно 23 сентября, сотрудники Федерального бюро расследований арестовали американского военного Джаретта Ульяма Смита, который собрался вступить в украинский «Азов», распространял экстремистскую литературу, планировал убийство активистов левого движения Antifа. А также обсуждал изготовление бомбы с еще одним гражданином США Крейгом Лэнгом, воевавшим на Украине в составе запрещенного в РФ «Правого сектора*». Американцы, которые всемерно попустительствуют радикальным украинским националистам – что во многом помогло им набрать свою силу – быстро и жестко пресекают у себя действия их идейных соратников.

              Увы, Украина – не только не Россия, но и не США. Идеологически мотивированные преступления ведут здесь не в тюрьму, а во власть, помогая сделать карьеру. Украина прочно удерживает за собой печальную репутацию глобального резервуара правого экстремизма. А справедливый приговор по делу об убийстве Олеся Бузины по-прежнему невозможен при президенте Владимире Зеленском – как это было и при Петре Порошенко.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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