Майдан расчеловечивает всех

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17 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 18:14  |  vz.ru
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Забастовка лишит Белоруссию долларов

Промышленности Белоруссии угрожают стачки рабочих Sergei Grits/AP/ТАСС
Союзное с Россией государство Белоруссия охвачено стачками и забастовками, о приостановке работы объявили сотрудники крупнейших предприятий страны. Лукашенко предупредил бастующих – простоем заводов и фабрик воспользуются конкуренты, которые займут место белорусских товаров на рынке. Какой ущерб нанесет экономике страны стачка и таит ли она опасность для российских смежных производств? Подробности...
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При каких условиях Россия могла бы выручить Лукашенко

Александр Лукашенко очень рассчитывает на помощь Владимира Путина Михаил Метцель/ТАСС
Похоже, Александр Лукашенко осознал всю глубину кризиса, в который погружается и его страна, и он лично как политик. Президент Белоруссии публично заявил, что будет просить у российского лидера Владимира Путина помощи в том, чтобы справиться с «цветной революцией». Нужно ли России помогать белорусскому руководству, и если да – то на каких условиях? Подробности...
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Русский «Hовик» был лучшим эсминцем своей эпохи

Эсминец «Новик» был прорывом для своего времени Public domain
Ровно сто пять лет назад имел место один из славных эпизодов нашей военно-морской истории: знаменитый эскадренный миноносец «Новик» одержал победу над двумя германскими эсминцами. Этому кораблю была суждена долгая и славная жизнь, он успел поучаствовать в Великой Отечественной. А относительно недавно останки «Новика» обнаружили подводные поисковики.  Подробности...
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Как Лукашенко может расколоть протест

Лукашенко важно заставить оппонентов расчехлиться в жесткой антироссийской риторике Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент Белоруссии находится на грани потери власти. Винить он в этом может, конечно, только себя самого – однако при всем при этом у него еще остаются возможности спастись. И речь тут не об отставке с переездом на ПМЖ в Ростов. Лукашенко необходимо срочно предпринять несколько несложных, но эффективных политических и политтехнологических шагов. Каких именно?  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Майдан расчеловечивает всех

Павел Волков, публицист
Я далек от гнилой «интеллигентской» позиции примирения преступника и жертвы. Я за борьбу против зла, то есть против социал-дарвинизма и нацизма. Но я не хочу, чтобы лозунгом борьбы за добро и свет стало: «Надо убить всех плохих, чтобы остались все хорошие». Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме

Тимур Шерзад, журналист
55 лет назад, 17 августа 1965 года, американцы начали первую крупную сухопутную операцию во Вьетнаме. Тогда они еще не знали, что ввязываются в длинную и неприятную войну, которая сильно тряхнет саму Америку. Подробности...

Миллионы мартышек с зеркальными камерами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кадриков снимают миллионы, а великих фото нет. Нет даже просто выдающихся фото. Все яркое, все блестит, технически прекрасно и – все однообразно в русле господствующей идеологии. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

Обсуждение: 14 комментариев

Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 9 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
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    Павел Волков

    Майдан расчеловечивает всех

    Павел Волков
    публицист
    		17 августа 2020, 17:15

    Из животного состояния в человеческое наши предки переходили через табуирование. Главное табу – нельзя убивать себе подобных. Правда, очень долго перед обществом стоял вопрос – кто человек, а кто нет. Представитель другого племени – не человек, а такой же лесной обитатель, как волк или кабан, на которого можно охотиться. Раб – точно не человек, а говорящее орудие. И даже через пять–шесть веков после того, как Христос сказал, что все люди братья, папа римский долго разбирался, считать ли людьми латиноамериканских индейцев. Разобрался – считать. Да, с тех пор было много эксцессов расчеловечивания: рабство в США, ужасы колониализма, нацизм и Холокост.

    Воюющие стороны и сейчас пытаются придать противнику звериные черты, а себе – высококультурные. Но то, что произошло в массовом сознании у нас на Украине после Майдана – такого, пожалуй, в истории еще не было. И не стоит вспоминать какую-нибудь Руанду. Украина – не постколониальная страна с племенами полудиких аборигенов на джихадмобилях... Хотя последнее у нас, конечно, уже есть, но локально, не массово.

    У нас все еще есть заводы и электростанции, театры и филармонии, школы и университеты. Внешне у нас не Руанда, но в сознании людей что-то кардинально сломалось. У нас появились свои хуту и тутси – «майданутые» и «вата», у нас появилось свое радио тысячи хох... холмов в виде, например, сайта «Миротворец», который публикует данные «ваты», то есть «неправильных», «не людей». Да что там «Миротворец», десятки крупных официальных СМИ ежедневно разжигают лютую ненависть к части собственных граждан, а штурмовики-праворадикалы финансируются государством, чтобы с этими гражданами расправляться. «Москалей на ножи!» – кричат они, имея в виду совсем не граждан России, до которых им не дотянуться, но местных «тутси» – русских Украины или «омоскаленных», как они говорят, украинцев.

    Как бы страшно это ни звучало, к такой ситуации мы привыкли и даже начинаем находить эффективные инструменты борьбы с дискриминацией и социал-дарвинизмом. Проблема только в том, что однажды запущенное расчеловечивание изнутри остановить нельзя. Постоянная подозрительность, постоянная невольная необходимость (иногда от этого зависит если не жизнь, то здоровье уж точно) определять в человеке рядом хуту или тутси, «майданутого» или «ватника» не может не приводить к неврозу. А ужас, который в последние годы испытывают здесь тутси, начинает расчеловечивать и их.

    – Мы не нарушаем законы, которые вы приняли против нас, – говорят украинские тутси украинским хуту.

    Фото: Dmitry Brushko/Tut.By/Reuters

    – Это без разницы, – отвечают им хуту, – вы виновны уже в том, что вы есть. Вас просто не должно быть.

    – Но в Конституции написано...

    – В Конституции написано про людей, а вы не люди, вы враги нации.

    И, защищаясь, часть тутси невольно начинает принимать дикие правила. В Киеве предположительно националисты избили кастетами человека за футболку с не понравившимся им изображением. Что начали в комментариях к новости выяснять не менее половины тутси? Не жив ли человек, не как его самочувствие, не поймали ли нападавших – нет. Они начали выяснять, что было изображено на футболке. Вроде как от этого зависит, можно избивать человека или нет. Хуту знают, что не только можно, но и нужно. Если тутси ходит с гвардейской ленточкой или гербом СССР – его обязательно надо бить. Но тутси! Они настойчиво требуют сказать, что на футболке. Потому что если герб СССР, то нужно сочувствовать, а если «трызуб», то так ему и надо.

    Пытаешься объяснить, что государственные законы, религиозные заповеди и нормы светского гуманизма прямо говорят – человека бить нельзя, но тут-то и начинается проблема. Человека, конечно, нельзя, но человек ли он, если носит футболку не с той символикой? Для многих стало неочевидно. И это – прямой результат Майдана. Майдан – это антигуманизм.  

    Когда он начался в Минске, украинские тутси быстро поняли, что ждет тутси белорусских, если Майдан победит. Их вполне обоснованный ужас от возможного торжества хаоса и мрака там, где долго сохранялся не ахти какой красоты, но все же островок здравости, вылился в поддержку белорусских сил правопорядка до нездравости. Избиение и задержание российских журналистов в Минске было воспринято как должное. Фотографию знаменитого военкора Семена Пегова, которого в бессознательном состоянии тащит по асфальту омоновец, увидели как победу сил порядка над силами хаоса.

    – Мало дали! Я бы ему башку открутила! Есть люди-журналисты, а есть нелюди, но они тоже журналисты, и их задача – война. Им за это платят, – говорят они.

    – Так ведь Пегов, как и вы, против Майдана и против войны, – поясняешь им.

    – Да-а? – сначала искреннее удивление с намеком на прозрение, а затем выдумывание пустых оправданий. – Ну... а как вы хотели, Белоруссия сегодня по факту горячая точка.

    – Поэтому можно бить журналиста?

    – А нечего лезть в чужое. Пусть в своей стране разберется.

    – Но он не лез в чужое, он просто делал свою работу.

    – Э-э, не лез. До того, как правоохранители начинают бить или тащить, всегда что-то происходит. В-с-е-г-д-а!

    – И что такого сделал Пегов?

    – Не знаю, я свечку не держал. Кстати, а у него была аккредитация? Ах ну да, вот же в чем причина!

    Страшная ведь картина в голове. Майдан настолько ужасен и катастрофичен, что полицейский, который его разгоняет, не может ударить невинного. Не может, и все тут. Хоть что-то «вражеское» у врага должно быть, ну хоть отсутствие аккредитации, хоть наглое выражение лица. Не может совсем ничего не быть. Ведь если Майдан – демон, то полицейский с дубинкой – ангел. Если это не совсем так, то сознанию, которое кровью справедливо усвоило, что «Правый сектор*» – плохо, а «Беркут» – хорошо, крышка.

    – Журналисты есть разные, есть и продажные! Там разберутся, чего на самом деле делал этот журналист!

    Дяди при погонах в высоких кабинетах «там» разберутся? Начальники КГБ, СБУ, генералы Хусейна и Каддафи – известно уже, как они «там» разобрались. Пора бы начать разбираться самостоятельно.

    – Опыт Украины прошел впустую. Надо ногами помогать, чтоб быстрее доходило! – кричат до смерти испуганные Майданом тутси.

    – Да за что ж ногами?

    – Потому что дальше пойдут кровавые сопли онижедетей и сакральный идиот в качестве жертвы. А в результате крах-разруха во всех областях и надпись «Бацька, вернись!» на заборе.

    – Вы сто раз правы, но какое к этому имеет отношение российский журналист Пегов?

    Когда выясняется, что журналист российский, в интонациях появляется просветление, злость сменяется вежливостью.

    – Прошу прощения, я имел в виду белорусских борзописцев. Говорят, Пегов хороший журналист, был в Донбассе.

    То есть если журналист плохой и в Донбассе не был, то можно бить ногами? Да, я понимаю эти чувства. Я знаю украинских журналистов, которые своим языком ненависти непосредственно спровоцировали войну. Да, они заслужили, чтобы их били не только ногами, но и чем похуже. Но нельзя. Нельзя и все. Табу. Если мы цивилизованные люди, а не лесное племя. А если нас за годы дискриминации и этноцида превратили в лесное племя, то нам конец. Джедаю нельзя убивать безоружного ситха – сам станет ситхом. Такие правила, кодекс джедая, если хотите. Светлая сторона тяжелее, но вы сами честно ее выбрали, а значит, должны соответствовать.

    Непреложный принцип джедайского антимайданного кодекса – человека бить нельзя. Если речь не идет о самообороне, конечно, но это не тот случай. Неужели надо сначала выяснить, хороший ли это человек, что он делал в Минске, не брал ли он взятки, есть ли у него аккредитация, и только потом решить, сочувствовать пострадавшему или нет?

    Я далек от гнилой «интеллигентской» позиции примирения преступника и жертвы. Я за борьбу против зла, то есть против социал-дарвинизма и нацизма. Я всей душой на стороне дискриминируемых тутси. Но я не хочу, чтобы лозунгом борьбы за добро и свет стало: «Надо убить всех плохих, чтобы остались все хорошие». Я не хочу, чтобы тутси превратились в хуту, потому что тогда они проиграют.

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    Человек – продукт обстоятельств и воспитания, нет у него никакой генетически заложенной предрасположенности ко злу. Никто еще не родился нацистом и убийцей. Даже Саурон из «Властелина колец» не родился чудовищем. Поэтому, прежде чем кричать: «Распни его!» (особенно если не слишком хорошо знаешь, о ком речь), неплохо было бы вспомнить знаменитые слова не самого глупого волшебника:

    «Многие из живущих достойны смерти, а многие из умерших – жизни. Ты можешь возвращать к жизни? То-то же. Тогда и не спеши осуждать на смерть. Никому, даже мудрейшему из мудрых, не дано видеть всех хитросплетений судьбы».

    Люди, запомните раз и навсегда – вы не звери.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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