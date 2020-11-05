В Раде подрались исключенные из фракции «Слуга народа» депутаты

Депутаты Верховной рады Украины Гео Лерос и Александр Юрченко, которые ранее были исключены из фракции пропрезидентской партии «Слуга народа», в четверг подрались в кулуарах парламента.

Уточняется, что утром у входа в парламент депутат Юрченко давал журналистам комментарий, в котором упомянул Лероса, назвав его «Дэо Ланосом». В это время мимо проходил Лерос, услышав это, он схватил своего коллегу за шею, между ними завязалась драка, передает «Страна.ua».

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос передал в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) новые предположительные доказательства причастности к коррупции в Киеве высокопоставленных чиновников и политиков.

НАБУ разоблачило помощника депутата от «Слуги народа» Александра Юрченко Ивана Фищенко во взяточничестве. По данным следствия, депутат попросил предоставить ему 13 тыс. долларов взятки за внесение предложений к законопроекту, а в будущем – 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей совершать больше «показательных посадок» после коррупционного скандала вокруг Юрченко.