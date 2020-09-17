Зеленский потребовал больше показательных «посадок» на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал правоохранителей совершать больше «показательных посадок» после коррупционного скандала вокруг депутата от «Слуги народа» Александра Юрченко.

«Каждый чиновник, министр и депутат должен большими буквами где-то на себе запечатлеть простую истину: если украл – сядешь, если брал взятку – сядешь. Исключений из этого правила не может быть – для любого лица в нашем государстве», – написал Зеленский в Facebook.

Он пообещал, что депутатам и чиновникам «за взяточничество будет очень больно».

Также Зеленский выразил надежду, что Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура и офис генпрокурора будут быстрее и продуктивнее работать для того, чтобы «разоблачать деятельность всех искателей выгод во власти».

«Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом тишина. Это же о приговорах – о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А потому – больше правоохранительной конкретики. Больше показательных «посадок». Прямо сегодня», – подчеркнул президент.

Це ж просто. Правда? І ми саме про це публічно домовлялися. Що традиційно корупційного «якщо зайшов на посаду, то можеш... Опубликовано Володимиром Зеленським Среда, 16 сентября 2020 г.

Ранее НАБУ разоблачило помощника депутата от «Слуги народа» Александра Юрченко Ивана Фищенко во взяточничестве. По данным следствия, депутат попросил предоставить ему 13 тыс. долларов взятки за внесение предложений к законопроекту, а в будущем – 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета.

Офис президента Украины отреагировал на ситуацию, заявив, что Юрченко ведет себя так, «будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года».

Напомним, ранее внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал новые доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.