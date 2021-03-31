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Берлин и Париж оценили процесс допуска «Спутника V» в ЕС
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Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец прокомментировали процесс допуска российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в ЕС.
Берлин заявил, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам». Париж подчеркнул, что «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины», передает ТАСС.
Тем временем глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, комментируя ситуацию с вакциной AstraZeneca, заявил: «Это, без вопросов, удар – что одна из имеющихся у нас вакцин в эту пандемию для определенной возрастной группы представляет повышенный риск», – передает РИА «Новости».
Кроме того, по итогам переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Елисейском дворце заявили, что урегулирование кризиса в Донбассе должно происходить в соответствии с Минскими соглашениями. При этом Париж и Берлин считают, что «Россия должна решительным образом участвовать в стабилизации режима прекращения огня на Украине». Германия заявила, что «в контексте Белоруссии канцлер ФРГ и французский президент высказались на национальный инклюзивный процесс диалога и за свободные выборы».
Напомним, Путин, Меркель и Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Они обсудили ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС. В Германии после применения вакцины AstraZeneca выявлено более 30 случаев тромбоза. В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Киев заявил о «моральной готовности» украинских войск к наступлению в Донбассе
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Наступление украинской армии в Донбассе возможно, военные готовятся к этому, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.
«Идти в наступление? Ну, конечно, возможно», – сказал он, добавив, что войска «должны быть готовы» к тому, чтобы «защитить территориальную целостность и независимость» Украины, а для этого нужно быть готовыми «и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия» при «любых условиях». «Конечно, мы готовимся к наступлению... у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Гордон».
Комментируя возможность наступления, Хомчак заявил, что украинские военные «готовы в первую очередь морально», но признал, что в этом случае на донецком направлении «погибнет очень много местного гражданского населения».
При этом Киев не фиксирует подготовки России к открытому военному конфликту с Украиной, сказал он. «Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся – и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет», – заявил Хомчак, добавив, что «угроза есть», так как Москва «не отказалась от своих планов».
Кроме того, Хомчак заявил, что украинские военные выполняют «домашнее задание» для членства в НАТО на 8,5–9 баллов из 10, причем отметил, что «скромно занижает». Хомчак поддержал инициативу о принятии закона о коллаборационизме, который, в частности, предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией, ДНР и ЛНР.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине.
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Названо главное хобби Путина
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Главным хобби у президента Владимира Путина является чтение, также он смотрит телеканалы на иностранных языках и занимается английским, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Главное его хобби – это чтение. В основном это историческая литература, мемуары», – сказал Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».
По его словам, также Путин выписывает газеты, которые приходят в Кремль и резиденцию в Ново-Огарево. Песков отметил, что газеты у Путина всегда есть в самолете, поэтому он достаточно часто их просматривает, а также он получает дайджесты прессы.
Также глава государства «смотрит немецкие телеканалы, смотрит телеканалы на английском». «Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные», – рассказал Песков.
Песков напомнил, что одной из любимых собак Путина, лабрадора Конни, «к сожалению, уже давно нет, время идет». При этом Песков отметил, что «конечно, домашние животные остаются в жизни президента». На уточняющий вопрос о том, какие это питомцы – кошки или собаки, Песков сказал: «Я никогда не видел у президента кошек. Собак – да, а кошек не видел».
Ранее Песков рассказывал, что президент давно освоил вездеход, за рулем которого он был во время отдыха в тувинской тайге.
Боррель заявил об объединении России и Китая против Запада
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Россия и Китай объединяются, чтобы противостоять западному миру и снизить зависимость от него, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, отметив при этом, что экономически у Китая есть явное преимущество.
«Москва и Пекин используют очень похожий язык, говоря о Западе или США. Однако мы должны внимательно проанализировать, что ими движет. Например, экономически обе страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге, и Китай явно имеет преимущество», – написал Боррель в своем блоге.
По его словам, «китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают «вмешательством» в свои внутренние дела».
«Китаю нужны нефть и газ, которые он импортирует, в том числе из России. Тем временем Москва стремится диверсифицировать свой экспорт энергоресурсов за пределы ЕС, учитывая наши обязательства по переходу на энергоносители и общую напряженность в наших отношениях», – написал Боррель, уточнив, что Россия не сможет быстро и легко диверсифицировать свой экспорт, так как для этого нужны «огромные инвестиции».
Ранее в марте Боррель заявил, что министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом.
Перед этим президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. В то же время в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС.
Соловьев заявил о безумстве главнокомандующего ВС Украины
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«Вместо того, чтобы начинать войну, лучше бы Хомчак одумался и покаялся», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментирова заявление главнокомандующего вооруженными силами Украины Руслана Хомчака о «моральной» готовности украинских войск к наступлению в Донбассе.
«Кто же разберется с его бредом? Ему шахтеры уже надрали одно место. Он его, видимо, до сих пор не подлечил. А теперь рассказывает о какой-то моральной готовности. Безумец! Вместо того, чтобы начинать войну, лучше бы одумался и покаялся», – отметил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Собеседник также напомнил о предупреждении российского руководства, согласно которому решение Украины начать боевые действия в Донбассе обернется угрозой для ее государственности. «Это было сказано нашим Верховным главнокомандующим, а он слов на ветер не бросает, в отличие от Хомчака и его начальника по фамилии Зеленский», – подчеркнул Соловьев.
В свою очередь военный эксперт Игорь Коротченко полагает, что заявление Хомчака – «это подтверждение имеющихся планов Киева по силовой зачистке Донбасса». «В данном случае можно сказать, что это маркер готовности Украины провести военную операцию. Война не просто реальна. Она более, чем возможна», – отметил собеседник.
Что касается возможных сроков проведения такой операции, то по мнению доктора военных наук Константина Сивкова, «силовые действия Украины могут быть приурочены к проведению военных учений НАТО «Защитник Европы – 2021», которые продлятся до начала лета».
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что наступление украинской армии в Донбассе возможно, военные готовятся к этому.
«Идти в наступление? Ну, конечно, возможно», – сказал он, добавив, что войска «должны быть готовы» к тому, чтобы «защитить территориальную целостность и независимость» Украины, а для этого нужно быть готовыми «и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия» при «любых условиях». «Конечно, мы готовимся к наступлению... у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Гордон».
Хомчак также заявил, что украинские военные «готовы в первую очередь морально», но признал, что в этом случае на донецком направлении «погибнет очень много местного гражданского населения».
При этом Киев не фиксирует подготовки России к открытому военному конфликту с Украиной, сказал он. «Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся – и там будет война? Сегодня генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет», – заявил Хомчак, добавив, что «угроза есть», так как Москва «не отказалась от своих планов».
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине.
Путин призвал контролировать процент детей мигрантов в школах
В российских школах должно учиться столько детей мигрантов, чтобы их можно было адаптировать к языковой среде и не допустить ситуации как на Западе, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
«В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают... Там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми мигрантов», – передает его слова РИА «Новости».
Президент подчеркнул, что в России «ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода».
«Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой – к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей», – сказал Путин.
Ранее президент отметил особую значимость русского языка для всего общества.
Песков перечислил друзей России
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Говоря о том, много ли у России осталось «живых отношений» и с кем страна сейчас дружит, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что таких стран очень много, и есть обширное пространство для взаимовыгодной кооперации.
«Таких отношений гораздо больше. Это все пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии. У нас прекрасные отношения с республиками СНГ, углубленная интеграция со странами ЕАЭС», – заявил Песков в интервью газете «Аргументы и факты», также назвав важным интеграционным процессом на пространстве бывшего СССР Союзное государство России и Белоруссии.
«Это страны Латинской Америки, проявляющие огромный интерес к выстраиванию отношений с Россией. Это целый ряд европейских стран», - продолжил представитель Кремля, отметив, что «с Брюсселем дела идут неважно», но двусторонний диалог со странами-членами ЕС продолжается.
«Это африканские государства. Они очень заинтересованы в развитии отношений, что продемонстрировал недавний саммит Россия – Африка. Наверное, говоря о друзьях, нужно было начать с Китая. Также это Индия. И дальше можно перечислять практически всех в Азии и Тихоокеанском регионе. Может быть, кроме Австралии», – добавил Песков.
Вакцина AstraZeneca сменила название
Вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria, сообщает европейское агентство EMA.
На портале Агентства медицинских продуктов Швеции указано, что это не повлечет за собой других изменений, но специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе, передает РИА «Новости».
Изменение названия произошло на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. На этом фоне ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин. Кроме того, сообщалось, что Независимый совет по мониторингу данных и безопасности в США обеспокоен тем, что компания AstraZeneca могла представить неполные данные об эффективности разработанной ей вакцины от коронавируса.
При этом эксперты EMA не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о ее безопасности и эффективности и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают связанные с препаратом возможные риски. Кроме того, ученые продолжат изучать побочные эффекты и действия, а данные о случаях тромбоза внесут в общую информацию о нем.
Песков сообщил о согласовании видеоконференции Путина, Меркель и Макрона
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что расскажет о формате разговора лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, когда наступит окончательное понимание.
«Когда мы точно будем окончательно понимать, мы проинформируем вас», – сказал Песков, отвечая на вопрос о формате общения, передает РИА «Новости».
Он отметил, что «речь идет, действительно, о разговоре между Путиным, Меркель и Макроном», а будет ли это видеоконференция или нет – «это уже второстепенный вопрос». «Речь идет об их общении. Будет ли это видео или будет ли это голос – мы вам сообщим», – сказал он.
На вопрос о сроках переговоров, можно ли их ожидать на этой или на следующей неделе, Песков сказал: «Я думаю, что гораздо быстрее».
В понедельник Германия сообщила об отмене видеоконференции Путина, Меркель и Макрона. В то же время Песков сообщил, что видеоконференция лидеров стран согласовывается, одной из тем станет Донбасс.
На Украине заявили о желании Киева «забросать трупами» границу с Россией
Киевские власти хотят «забросать трупами» границу с Россией, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.
«Конечно, украинская власть хочет понравиться американцам. Конечно, они хотят, чтоб позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтоб они о чем-то поговорили, сделали селфи... <...> Но уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель», – сказал он в эфире телеканала «Первый независимый».
По его словам, таким человеком может быть Владимир Зеленский. Кузьмин подчеркнул, что президент – глава всего говорящего на разных языках многонационального украинского государства, а не какой-то его отдельной части.
«Когда мы слышим этот вой про десоветизацию, декоммунизацию – да у нас вся страна построена этими самыми коммунистами! И мы, вместо того чтобы всем этим пользоваться и приумножать, пытаемся это все развалить и уничтожить, мотивируя это все борьбой с Россией. Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу!» – сказал он.
По его словам, «действующая власть представляет угрозу для национальной безопасности».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине.
Суд Парижа принял сторону России в процессе об активах в Крыму
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Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску украинского «Ощабданка» о взыскании 1,3 млрд долларов с России за потерю активов в Крыму, сообщила пресс-служба Минюста.
Ощадбанк подал иск к России еще в 2015 году со ссылкой на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. «Требования банка связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией его имущества. Согласно арбитражному решению Российская Федерация должна была выплатить компенсацию в размере более 1 млрд долларов США за якобы причиненные истцу убытки», – говорится в сообщении на сайте Минюста России.
Апелляционный суд Парижа поддержал довод российской стороны об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала.
«В частности, Российской Федерации удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение «Ощадбанка», были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций», – пояснили в ведомстве.
Решение суда Парижа подтверждает позицию России об «отсутствии у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение «крымских» дел в соответствии с нормами международного права».
Минюст подчеркивает, что это решение будет иметь прецедентное значение в том числе по другим делам с участием так называемых украинских инвесторов, которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях.
Напомним, ноябре 2018 года «Ощадбанк» заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против России на 1,3 млрд долларов, из которых 1,1 млрд составляют сами убытки, остальное – проценты. Россия это решение не признала.
Ощадбанк является крупнейшим украинским банком. Его создали на основе учреждений Сбербанка СССР на Украине.
Премьер Словакии ушел в отставку после скандала со «Спутником V»
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Словацкий президент Зузана Чапутова приняла отставку премьера Игора Матовича и поручила главе минфина Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство после скандала с российской вакциной «Спутник V».
«Президент поручает господину Эдуарду Хегеру сформировать правительство республики», – привел указ президента страны руководитель протокола президентской администрации, передает ТАСС.
В воскресенье Матович объявил об уходе с должности, временно его полномочия станет исполнять министр финансов Эдуард Хегер.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав страны разрешил применение препарата. Глава Минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера.
Премьер-министр Словакии Игор Матович согласился подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса. Он заявил, что готов уйти со своего поста, но намерен остаться членом правительства.
Ранее в отставку подал вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик, министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и министр образования Бронислав Грюлинг.
Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС
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Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции, сообщает Кремль.
Стороны уделили «особое внимание задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой» – коронавирусом. Обсуждались меры по предотвращению распространения COVID-19. В частности, Путин, Меркель и Макрон обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС», сообщается на сайте Кремля.
Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Украине, подтвердив, что у минских соглашений нет альтернатив. Путин заявил о том, что Киев должен выполнить достигнутые договоренности, «прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса».
Россия выразила озабоченность «в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения», а также «фактическим отказом» Киева от «согласованных в июле 2020 года» мер по усилению режима прекращения огня.
Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Кроме того, стороны обсудили урегулирование в Ливии, отметив соблюдение участниками конфликта режима прекращения боевых действий. Россия, Франция и Германия согласились, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться, но остро стоят вопросы гуманитарной помощи. Также стороны поддержали сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Обсуждались и отношения между Россией и ЕС. Путин выразил готовность «к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия», если Европа проявит заинтересованность. Он разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении.
Напомним, сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины».
Польская PGNiG подписала с «Нафтогазом» меморандум о поиске газа
Польская энергетическая компания PGNiG и украинская компания «Нафтогаз» подписали соглашение о намерении сотрудничать в поиске и эксплуатации газа на Украине.
В частности, возможное сотрудничество касается областей, которые с геологической точки зрения являются «продолжением структур, эксплуатируемых польской компанией более 70 лет». Отмечается, что вклад PGNiG в потенциальное сотрудничество будет состоять в применении передовых методов разведки, передает ТАСС.
«Компания в течение многих лет использует, среди прочего, трехмерный анализ сейсмических изображений при планировании бурения, что позволило ей открыть новые запасы газа в Подкарпатье. PGNiG рассчитывает, что использование этих технологий на Украине может дать аналогичные результаты», – указали в польской компании.
Заместитель главы PGNiG Роберт Перковский указал, что Украина, которая располагает одними из крупнейших газовых ресурсов Европы, может стать для PGNiG привлекательным местом для развития. По его словам, Польша особенно заинтересована в деятельности в западной части страны, граничащей с областью, где PGNiG занимается добычей полезных ископаемых.
Перковский добавил, что потенциальное сотрудничество двух компаний может привести к росту добычи природного газа в западной части Украины.
«Это будет выгодно как с точки зрения развития обеих компаний, так и для укрепления энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе», – добавил он.
В октябре 2020 года PGNiG подписала инвестиционное соглашение с Energy Resources of Ukraine о совместном геологоразведочном проекте по поиску газа на Украине недалеко от границы с Польшей.
В «Слуге народа» предложили «всем, кто не верит в Украину», уехать из страны
Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Юрий Камельчук предложил «всем, кто не верит в Украину, выезжать».
Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш», передает РИА «Новости».
Напомним, украинский генерал Сергей Кривонос рассказывал, что уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс.
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Мэр Ниццы сделал предварительный заказ на «Спутник V»
Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российского препарата от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения города.
«Да, можно сказать, что так», – сказал он, отвечая на вопрос ведущего телеканала BFM, сделал ли он предварительный заказ на российский препарат, передает ТАСС.
При этом он отметил, что «рассчитывает на то, что вакцина пройдет апробацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в июне», напомнив, что препарат «Спутник V» уже используется в десятках стран.
Между тем на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со «стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Макрон предполагает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин.
Тем временем итальянский южный регион Кампания решил провести закупку российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».