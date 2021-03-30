Более 30 случаев тромбоза выявлено в ФРГ после применения вакцины AstraZeneca

В Германии врачи зафиксировали более 30 случаев образования тромбов после использования препарата от коронавируса AstraZeneca, сообщает издание Spiegel со ссылкой на германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха.

К понедельнику в Германии был зарегистрирован 31 случай образования тромбов после прививки вакциной AstraZeneca, из которых 29 женщин в возрасте от 20 до 63 лет и двое мужчин 36 и 57 лет. Еще у 19 пациентов выявлена тромбоцитопения, приводящая к сильному кровотечению. Как указывает издание, число летальных исходов после применения препарата Vaxzevria от AstraZeneca достигло девяти случаев. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что после вакцинации побочные эффекты отмечались среди молодых женщин. По данным издания, в Германии уже введено почти 2,7 млн первичных доз препарата Vaxzevria, а 800 человек вакцинированы дважды.

Ранее сообщалось, что власти Берлина в качестве меры предосторожности вновь приостановили использование вакцины AstraZeneca, хотя тяжелых побочных эффектов после вакцинации препаратом в столице Германии не зарегистрировано.

Берлинские клиники Charite и Vivantes приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca женщин моложе 55 лет на фоне новых сообщений о тромбозах синусов мозговой оболочки.

Тем временем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.

Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

На этом фоне ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.