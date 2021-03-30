В Берлине приостановили использование вакцины AstraZeneca

Власти Берлина в качестве меры предосторожности вновь приостановило использование вакцины AstraZeneca, хотя тяжелых побочных эффектов после вакцинации препаратом в столице Германии не зарегистрировано, сообщила сенатор Берлина по здравоохранению Дилек Калайчи.

«Мы решили пока не прививать людей моложе 60 лет – независимо от пола – вакциной AstraZeneca. Это мера предосторожности. То, что сделали (клиники) Charite и Vivantes, я также воспринимают как меру предосторожности. В такие времена невозможно быть слишком осторожным. … Те, кто уже сделал прививку и у кого не было побочных эффектов, – а у нас не было трагических случаев – у них отличная защита иммунитета, вакцина, как и прежде, хорошая. Но когда появляются новые данные, то нужно подождать, пока они будут проанализированы», – заявила Калайчи.

По ее словам, Берлин рассчитывает, что уже в течение дня эксперты Постоянной комиссии по вакцинации и Института Пауля Эрлиха дадут свои рекомендации по AstraZeneca, передает РИА «Новости».

Ранее берлинские клиники Charite и Vivantes приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca женщин моложе 55 лет на фоне новых сообщений о тромбозах синусов мозговой оболочки.

Тем временем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.

Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

На этом фоне ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.