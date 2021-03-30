В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет

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В правоохранительных органах заявили о возможной гибели стрелка из Мытищ

30 марта, вторник  |  Последнее обновление — 21:33  |  vz.ru
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Кто заработал на нападении «монстра» на Суэцкий канал

Суэцкий канал удалось открыть лишь спустя неделю Suez Canal Authority/DPA/Global Look Press
Почти неделя потребовалась на то, чтобы разблокировать Суэцкий канал после ЧП с севшем там на мель гигантским контейнеровозом. Инцидент стоимостью в 10 млрд долларов открыл глаза на необходимость альтернативного маршрута для торговли энергоресурсами. Впрочем, нефти этот инцидент преподнес большой подарок. Но не обернется ли он новым обвалом? Подробности...
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Россия усилит свое влияние в Киргизии через школьников

Русские школы появятся во всех регионах Киргизии Илья Питалев/РИА «Новости»
Во всех регионах Киргизии будут созданы русские школы. Такое решение принято министерствами образования двух стран. Конкурировать в Киргизии России придется с Турцией, претендующей на роль лидера тюркского мира, в том числе в образовании. Каких целей позволит достичь Москве эта «мягкая сила» и какие задачи решает Бишкек, разрешая у себя российские учебные программы? Подробности...
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Как русские дипломаты превратили военные неудачи в триумф

Крымская война стала военным поражением, но дипломатической победой России «Лёгкая бригада при Балаклаве», Ричард Кейтон
Ровно 165 лет назад подписанием Парижского мирного договора была завершена Крымская война. Это был первый за очень долгое время военный конфликт, в котором русская армия потерпела поражение. Однако русская дипломатия удивительным образом смогла компенсировать военные неудачи. Каким образом и благодаря чему это произошло? Подробности...
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Норвежские подлодки помогут США при нападении на Россию

Норвежские подводные лодки – крайне опасный противник Agencja Gazeta/Reuters
Норвегия становится крупным поставщиком антироссийских новостей. Звучат заявления об «опасности российских систем оружия», бомбардировщики США проводят в Норвегии учения, российскому бизнесу запрещают приобретать заводы в Норвегии. Но почти незамеченной осталась еще одна новость, куда более серьезная – и она прямо касается и норвежских, и российских подводных лодок. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Ситком «Навальный на зоне» только начинается

Дмитрий Гололобов
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Уступать Алексею Анатольевичу – вообще не вариант, поскольку он живёт по принципу «дай мне палец, а я откушу всю руку». Если ему позволить послабления, то завтра он начнет ходить пить кофе к начальнику колонии и раздавать пинки контролёрам. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Я/Мы – застрявший контейнеровоз

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вся мировая экономика и международная политика – это гигантский корабль, застрявший в инфраструктуре прошлого. А дипломаты, как и все, кто отвечает за снижение рисков при невозможности принципиальных решений, поддерживают мировую систему в состоянии искусственной комы. Подробности...

Молоко неизбежно подорожает

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Молоко и молочные продукты действительно будут дорожать в течение двух лет, несмотря на рост объемов производства внутри страны. В чём причина? Их две, и утильсбор не на первом месте. Подробности...
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Сколько мигрантов должно быть в школе

Судьбу Украины обсудят без Украины

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Чемпионат по русофобии в Грузии

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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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    В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет

    30 марта 2021, 21:02

    Текст: Абдулла Шакиров

    Вакцину от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca стоит вводить только гражданам старше 60 лет, считают специалисты фармрегулятора Германии.

    Рекомендации даны «на основе имеющихся данных о появлении редких, но очень тяжелых тромбоэмболических побочных эффектов» у молодых вакцинированных, передает немецкий телеканал NTV.

    Рекомендации по получению второй дозы вакцины AstraZeneca лицами моложе 60 лет регулятор планирует дать к концу апреля, уточняется в сообщении.

    Напомним, в Германии после применения вакцины AstraZeneca выявлено более 30 случаев тромбоза.

    Ранее сообщалось, что власти Берлина в качестве меры предосторожности вновь приостановили использование вакцины AstraZeneca, хотя тяжелых побочных эффектов после вакцинации препаратом в столице Германии не зарегистрировано.

    Берлинские клиники Charite и Vivantes приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca женщин моложе 55 лет на фоне новых сообщений о тромбозах синусов мозговой оболочки.

    Тем временем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.

    Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

    На этом фоне ряд стран, в том числе АвстрияДания, Демократическая Республика Конго (ДРК)ИсландияИрландияИталияНидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.


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    Вакцина AstraZeneca сменила название

    30 марта 2021, 09:47

    Текст: Алина Назарова

    Вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria, сообщает европейское агентство EMA.

    На портале Агентства медицинских продуктов Швеции указано, что это не повлечет за собой других изменений, но специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе, передает РИА «Новости».

    Изменение названия произошло на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. На этом фоне ряд стран, в том числе АвстрияДания, Демократическая Республика Конго (ДРК)ИсландияИрландияИталияНидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.

    Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин. Кроме того, сообщалось, что Независимый совет по мониторингу данных и безопасности в США обеспокоен тем, что компания AstraZeneca могла представить неполные данные об эффективности разработанной ей вакцины от коронавируса.

    При этом эксперты EMA не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о ее безопасности и эффективности и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают связанные с препаратом возможные риски. Кроме того, ученые продолжат изучать побочные эффекты и действия, а данные о случаях тромбоза внесут в общую информацию о нем.

    Коментарии (59)
    Мэр Ниццы сделал предварительный заказ на «Спутник V»

    30 марта 2021, 10:47

    Текст: Алина Назарова

    Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российского препарата от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения города.

    «Да, можно сказать, что так», – сказал он, отвечая на вопрос ведущего телеканала BFM, сделал ли он предварительный заказ на российский препарат, передает ТАСС.

    При этом он отметил, что «рассчитывает на то, что вакцина пройдет апробацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в июне», напомнив, что препарат «Спутник V» уже используется в десятках стран.

    Между тем на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со «стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Макрон предполагает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин.

    Тем временем итальянский южный регион Кампания решил провести закупку российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». 

    Коментарии (4)
    Премьер Словакии ушел в отставку после скандала со «Спутником V»
       30 марта 2021, 19:51
    Фото: Christian Liewig/ABACA/Reuters
    Текст: Алексей Дегтярев

    Словацкий президент Зузана Чапутова приняла отставку премьера Игора Матовича и поручила главе минфина Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство после скандала с российской вакциной «Спутник V».

    «Президент поручает господину Эдуарду Хегеру сформировать правительство республики», – привел указ президента страны руководитель протокола президентской администрации, передает ТАСС.

    В воскресенье Матович объявил об уходе с должности, временно его полномочия станет исполнять министр финансов Эдуард Хегер.

    Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав страны разрешил применение препарата. Глава Минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера.

    Премьер-министр Словакии Игор Матович согласился подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса. Он заявил, что готов уйти со своего поста, но намерен остаться членом правительства.

    Ранее в отставку подал вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик, министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и министр образования Бронислав Грюлинг.

    Коментарии (13)
    В МИД сочли планы Австрии на «Спутник V» разрушением мифа об агрессии России

    30 марта 2021, 16:14

    Текст: Наталья Ануфриева

    Планы Австрии по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разрушают миф об агрессивной России и необходимости ее международной изоляции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Что сейчас творится в недрах евросоюзовской бюрократии, даже страшно себе представить. Рушится мифологема, которая выстраивалась годами, об агрессивной России и необходимости ее изоляции. Сотрудничество на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе – девиз российской политики в действии», – написала Захарова в Facebook.

    Так она прокомментировала заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца о намерении закупить 1 млн доз «Спутника V».

    Официальный представитель МИД также призвала перестать слушать «брюссельских идеологов», чья «философия неактуальна».

    Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    До этого он призывал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) скорее зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса.

    Между тем ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V».

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    ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V»

    30 марта 2021, 14:41

    Текст: Елизавета Булкина

    На власти Австрии ложится вся ответственность за возможные последствия применения российской вакцины против коронавируса «Спутник V», если Вена разрешит ее использование в одностороннем порядке, заявила официальный представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела.

    «Страны ЕС имеют право в чрезвычайном порядке разрешить применение на своей территории вакцины, не получившей одобрения Европейского агентства лекарственных препаратов (ЕМА). Однако, в этом случае власти этой страны будут нести всю полноту ответственности за возможные последствия ее применения», – передает ее слова ТАСС.

    Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Курц призывал ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) скорее зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

    Коментарии (13)
    Более 30 случаев тромбоза выявлено в ФРГ после применения вакцины AstraZeneca

    30 марта 2021, 18:42

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Германии врачи зафиксировали более 30 случаев образования тромбов после использования препарата от коронавируса AstraZeneca, сообщает издание Spiegel со ссылкой на германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха.

    К понедельнику в Германии был зарегистрирован 31 случай образования тромбов после прививки вакциной AstraZeneca, из которых 29 женщин в возрасте от 20 до 63 лет и двое мужчин 36 и 57 лет. Еще у 19 пациентов выявлена тромбоцитопения, приводящая к сильному кровотечению. Как указывает издание, число летальных исходов после применения препарата Vaxzevria от AstraZeneca достигло девяти случаев. Об этом сообщает ТАСС.

    Уточняется, что после вакцинации побочные эффекты отмечались среди молодых женщин. По данным издания, в Германии уже введено почти 2,7 млн первичных доз препарата Vaxzevria, а 800 человек вакцинированы дважды.

    Ранее сообщалось, что власти Берлина в качестве меры предосторожности вновь приостановили использование вакцины AstraZeneca, хотя тяжелых побочных эффектов после вакцинации препаратом в столице Германии не зарегистрировано.

    Берлинские клиники Charite и Vivantes приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca женщин моложе 55 лет на фоне новых сообщений о тромбозах синусов мозговой оболочки.

    Тем временем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.

    Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

    На этом фоне ряд стран, в том числе АвстрияДания, Демократическая Республика Конго (ДРК)ИсландияИрландияИталияНидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.

    Коментарии (2)
    Роспотребнадзор исключил третью волну заболеваемости COVID в России
       30 марта 2021, 17:39
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Роспотребнадзор не ожидает третьей волны распространения коронавируса в России, заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.

    «Честно говоря, я не жду вообще третьей волны. Очень быстро растет иммунная прослойка как за счет переболевших, так и за счет вакцинации, поэтому ожидать, что будет еще какой-то очень большой подъем, не приходится», – рассказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва». Об этом сообщает ТАСС.

    По словам Покровского, начале марта в Москве у 40% населения были выявлены антитела к коронавирусу, достаточно быстро растет количество привитых, поэтому «уже к маю, мы достигнем уровня 60% иммунизированного населения. А там уже совсем недалеко и до 70%, которые считают уровнем, когда эпидемия прекращается».

    Ранее заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса в стране.

    Коментарии (1)
    В Венесуэлу доставлена третья партия вакцины «Спутник V»

    29 марта 2021, 21:53

    Текст: Елизавета Булкина

    В международный аэропорт Симона Боливара в Венесуэле прибыл самолет с третьей партией российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

    В Венесуэле планируется начать вакцинацию пожилого населения препаратом «Спутник V», сообщил ранее президент страны Николас Мадуро, передает РИА «Новости».

    Первую партию российской вакцины от коронавируса Венесуэла получила 2 октября 2020 года. 13 января Венесуэла выдала регистрацию «Спутнику V». Всего республика планирует приобрести 10 млн доз «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны.

    Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V», отметив, что после вакцинации и отдыха чувствует себя хорошо.

    Коментарии (1)
    В СВР прокомментировали заявление ЕС о «ненужности» «Спутника V» для Европы

    30 марта 2021, 18:22

    Текст: Алексей Дегтярев

    Чиновники из Евросоюза пытаются дискредитировать российскую вакцину против коронавируса, заявил глава пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов.

    Иванов отметил, что заявление еврокомиссара Тьерри Бретона о том, что Европе не нужна российская вакцина, является примером того, как европейские чиновники безоговорочно следуют в фарватере жестких установок в отношении России, передает ТАСС.

    «Евробюрократы не хотят мириться с ситуацией, когда Россия, используя свои достижения в борьбе с инфекцией, стремится помочь другим странам и, что особенно ужасно, может извлечь из этого коммерческую выгоду. Они пытаются пресечь эту нездоровую активность России и принять срочные меры по дискредитации созданной российскими учеными вакцины», – сказал представитель ведомства.

    Напомним, 22 марта еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V».

    Вместе с тем на прошлой неделе Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС.

    Коментарии (1)
    Австрия решила закупить 1 млн доз вакцины «Спутник V»

    30 марта 2021, 13:31

    Текст: Евгения Шестак

    Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

    «В вопросе вакцин не должно быть геополитических шор. Важно только одно, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она. С февраля мы находимся в хорошем диалоге с российской стороной, за что я очень благодарен», – приводит ТАСС заявление Курца.

    По его словам, если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, страна сможет раньше вернуться к нормальной жизни, спасти множество жизней и рабочих мест. 

    По информации ведомства австрийского федерального канцлера, Австрия и Россия в настоящий момент ведут переговоры о закупке 1 млн доз «Спутник V».

    Ранее глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил, что третья волна пандемии коронавируса наступила в Европе. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) должно скорейшим образом зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» при условии ее безопасности. 

    Коментарии (3)
    Европейские страны захотели отправлять граждан в Россию для вакцинации от COVID

    30 марта 2021, 14:25

    Текст: Наталья Ануфриева

    Представители некоторых европейских стран выдвигали инициативы пускать иностранцев в Россию для вакцинации от коронавируса, так как подавляющее количество государств имеют с этим проблемы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что «были уже инициативы относительно того, что необходимо подумать, можно ли предоставить возможность иностранцам приезжать к нам, так или иначе, и делать здесь прививки», передает РИА «Новости».

    «Они были даже, скажем так, от представителей некоторых европейских стран. Действительно, сейчас подавляющее большинство стран испытывают проблемы с вакцинами, их не хватает, производители всех стран мира не успевают. Конечно, у нас абсолютнейший приоритет – удовлетворение всех потребностей россиян», – сказал он.

    Представитель Кремля также заявил, что Москва позитивно оценивает решение ряда государственных деятелей России сделать прививку от коронавируса в публичном формате, так как личный пример авторитетных людей – бесценен.

    «Что касается президента, то каждый государственный деятель, помимо всего прочего, является еще и человеком со своими какими-то внутренними ориентировками. И как раз говоря об обезьянничестве, президент говорил о своем видении того, как нужно подавать пример. В данном случае речь идет о том, что лучшим примером является слово президента и то, что он сам, как и обещал, сообщил о том, когда и как он был вакцинирован», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее в Германии призвали начать переговоры с Россией о покупке вакцины «Спутник V».

    До этого премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что только вакцинация может справиться с коронавирусом, потому необходимо вынести урок из негативного опыта первых поставок вакцин и как можно скорее принять решение об одобрении российского препарата «Спутник V».

    Между тем Запад начал активно транслировать очередной миф, связанный с борьбой России с коронавирусом: якобы граждане страны слишком мало доверяют и качеству российских вакцин (в частности, «Спутнику V») и процедуре вакцинации в целом.

    Коментарии (2)
    В Берлине приостановили использование вакцины AstraZeneca

    30 марта 2021, 15:49

    Текст: Алина Назарова

    Власти Берлина в качестве меры предосторожности вновь приостановило использование вакцины AstraZeneca, хотя тяжелых побочных эффектов после вакцинации препаратом в столице Германии не зарегистрировано, сообщила сенатор Берлина по здравоохранению Дилек Калайчи.

    «Мы решили пока не прививать людей моложе 60 лет – независимо от пола – вакциной AstraZeneca. Это мера предосторожности. То, что сделали (клиники) Charite и Vivantes, я также воспринимают как меру предосторожности. В такие времена невозможно быть слишком осторожным. … Те, кто уже сделал прививку и у кого не было побочных эффектов, – а у нас не было трагических случаев – у них отличная защита иммунитета, вакцина, как и прежде, хорошая. Но когда появляются новые данные, то нужно подождать, пока они будут проанализированы», – заявила Калайчи.

    По ее словам, Берлин рассчитывает, что уже в течение дня эксперты Постоянной комиссии по вакцинации и Института Пауля Эрлиха дадут свои рекомендации по AstraZeneca, передает РИА «Новости».

    Ранее берлинские клиники Charite и Vivantes приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca женщин моложе 55 лет на фоне новых сообщений о тромбозах синусов мозговой оболочки.

    Тем временем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.

    Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

    На этом фоне ряд стран, в том числе АвстрияДания, Демократическая Республика Конго (ДРК)ИсландияИрландияИталияНидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.

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    В России выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса
       30 марта 2021, 11:19
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявлено 8277 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8277 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1291, Санкт-Петербурге – 719, Московской области – 556.

    Всего в стране выявлено 4 536 820 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 155 996 человек, из них 9588 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 409 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 98 442 человека.

    Накануне, 29 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8711. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 434.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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    В Минздраве заявили о возможной третьей волне заболеваемости коронавирусом в России

    30 марта 2021, 14:50

    Текст: Алина Назарова

    Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса в стране, заявила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова.

    «К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», – сказала она, передает ТАСС.

    Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков допустил подъем заболеваемости коронавирусом на территории России в середине весны.

    За минувшие сутки в России выявлено 8277 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1291, Санкт-Петербурге – 719, Московской области – 556.

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    Асад вернулся к работе после коронавируса

    30 марта 2021, 10:19

    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Сирии Башар Асад и его супруга получили отрицательный анализ теста на коронавирус и возвращаются к работе во вторник, говорится в заявлении пресс-службы президентского дворца.

    В заявлении говорится, что «после окончания периода изоляции по состоянию здоровья, исчезновения симптомов COVID-19 и получения отрицательного анализа ПЦР президент Башар Асад и его супруга Асма Асад возвращаются к работе, начиная с сегодняшнего дня (вторника)», передает РИА «Новости».

    Напомним, в начале марта пресс-служба президентского дворца официально заявила, что президент САР Башар Асад и его супруга Асма заболели COVID-19 и проходят лечение.

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