Бельгия ограничила применение вакцины AstraZeneca

Власти Бельгии ограничат применение вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, введя на четыре недели запрет на ее использование для вакцинации людей моложе 56 лет, сообщил телеканал RTL.

Решение было принято по итогам заседания ответственных за здравоохранение федеральных и региональных чиновников королевства. С какого числа мера вступит в силу, пока неизвестно, передает РИА «Новости».

Ранее европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием.

В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.

Между тем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.