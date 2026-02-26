Politico: Послы стран ЕС начали тайно управлять Европой из бункера

Tекст: Алексей Дегтярёв

Послы стран ЕС регулярно встречаются в специальном «бункере», защищенном от прослушки, чтобы обсуждать самые острые вопросы, пишет Politico.

«Еще до начала нашего председательства я сказала коллегам, что мы будем проводить два заседания Coreper в неделю вместо обычного одного», – заявила посол Польши при ЕС Агнешка Бартол.

По ее словам, увеличение числа встреч было необходимо из-за роста объема задач.

Дипломаты вынуждены собираться чаще из-за необходимости быстрого реагирования на события, такие как ситуация на Украине или экономические угрозы. Формат встреч позволяет оперативно находить компромиссы, избегая длительных согласований на уровне лидеров государств, что ранее замедляло процессы.

Новый глава Евросовета Антониу Кошта поддержал усиление роли послов, что позволило сократить саммиты лидеров до одного дня. Теперь дипломаты заранее согласовывают ключевые позиции, оставляя главам государств лишь финальное утверждение решений.

Напомним, летом прошлого года послы 27 стран Евросоюза организовали в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения итогов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.