Politico: Россия через десять лет сможет перехватывать ядерные ракеты Европы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские средства противоракетной и противовоздушной обороны в ближайшие годы могут перехватывать ядерные боеголовки Британии и Франции, пишет Politico.

По данным доклада британского аналитического центра RUSI, Россия усиливает защиту воздушного пространства, что может поставить под сомнение способность Лондона и Парижа нанести ответный удар. В отличие от США, обладающих более разнообразным ядерным арсеналом, Британия и Франция зависят от ограниченного числа морских боеголовок.

В исследовании отмечается, что новые российские системы ПРО становятся все более эффективными. В качестве примера приводится успешный перехват до 90% иранских баллистических ракет Израилем и США в 2024 году. Авторы доклада считают, что если Россия сможет повторить такой уровень эффективности, даже ограниченный удар со стороны Британии или Франции не достигнет желаемого результата.

Эксперт RUSI Сидхарт Каушал заявил: «Возможность нанести удар по Москве лежит в основе независимости европейских ядерных сдерживателей». Он подчеркнул, что эта способность будет подвергаться все большему испытанию, поскольку США отвлекаются на давление со стороны Китая. В последние годы в Европе активизировались дискуссии о создании собственного ядерного потенциала, который дополнил бы американское оружие.

Хотя НАТО по-прежнему считается основой ядерного сдерживания, Франция, Германия и Швеция готовы обсуждать самостоятельную роль Европы в условиях неопределенности позиций США. Британия занимает осторожную позицию, однако премьер-министр Кир Стармер говорил о «расширенном ядерном сотрудничестве с Францией» на Мюнхенской конференции по безопасности. Французский ядерный потенциал всегда оставался независимым от США и НАТО, тогда как британский опирается на американские технологии, но формально действует автономно.

Вопрос о создании единой европейской ядерной системы стал актуальнее после истечения договора СНВ между США и Россией. На этом фоне Россия и Китай продолжают наращивать свои стратегические арсеналы, а Москва неоднократно угрожала применить ядерное оружие на Украине.

