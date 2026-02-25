Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.8 комментариев
Оборонные компании после СВО захотели захватить мировые рынки
Подавляющее большинство российских производителей продукции двойного и специального назначения хотят переориентировать поставки на внешние рынки после СВО, показал опрос Центра беспилотных систем и технологий.
Исследование показало, что 86% профильных предприятий планируют отправлять товары за рубеж после окончания спецоперации на Украине, передает ТАСС.
Лишь 14% респондентов рассчитывают сосредоточиться на внутреннем потребителе.
В анкетировании участвовали более 300 разработчиков и изготовителей техники специального назначения. Всего резидентами профильного центра числятся свыше 400 организаций.
Около половины этих фирм выпускают беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним. Еще 25% занимаются средствами радиоэлектронной борьбы и связью, а 10% создают элементы гражданской ПВО.
Ранее президент Владимир Путин призывал увеличить экспорт беспилотных систем для выхода на мировые рынки. Он также отмечал успехи России в поставках продукции военного назначения десяткам стран в 2025 году.