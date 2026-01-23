  • Новость часаКремль назвал ключевое условие урегулирования на Украине
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    23 января 2026, 14:19

    С-400 впервые решили показать на параде в Индии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская система ПВО С-400, стоящая на вооружении ВС Индии, впервые будет продемонстрирована на параде в честь Дня республики в индийской столице, сообщило агентство ANI.

    Российский зенитный ракетный комплекс С-400 впервые будет представлен на параде в честь Дня республики в Индии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ANI.

    Система стоит на вооружении Вооруженных сил Индии, и ее появление на параде демонстрирует тесное военное сотрудничество между Россией и Индией.

    Комплекс С-400 пройдет по центральной улице Нью-Дели на специальной платформе департамента по военным делам. Платформа также будет посвящена операции «Синдур» и успешному взаимодействию армейских, авиационных и морских подразделений страны.

    В праздновании примут участие 6050 военнослужащих, а также 30 передвижных платформ. Из них 17 будут представлены администрациями штатов и союзных территорий, а еще 13 – различными министерствами, ведомствами и службами.

    Парад состоится 26 января, в один из главных государственных праздников Индии. В этот день в 1950 году была принята конституция независимой Индии. В городах по всей стране пройдут торжественные шествия, концерты и культурные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия рассматривает возможность новых закупок зенитных ракетных комплексов С-400 и С-500.

    Компания «Алмаз-Антей» выполнила досрочную поставку военным современных комплексов ПВО и техники.

    Зенитный ракетный комплекс «Триумф» сбил украинский беспилотник над Петербургом.

    21 января 2026, 17:48
    Офицер ВСУ инсценировал расстрел подчиненных

    Замкомбата ВСУ в Сумской области избил и стрелял в подчиненных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель командира украинского батальона устроил показательное наказание солдатам, среди которых один получил ранение в стопу, за отказ удалить компрометирующее видео.

    Заместитель командира одного из батальонов Вооружённых сил Украины в Сумской области имитировал расстрел своих подчинённых за отказ удалить видео с угрозами. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины, пишет ТАСС. По данным ведомства, офицер систематически издевался над подчинёнными, а двое солдат записали на мобильный телефон разговор, где командир угрожал им расстрелом в случае неповиновения.

    В сообщении бюро говорится: «Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, он выстроил двух пострадавших, достал табельный пистолет и произвел пять выстрелов под ноги и над головами военных, имитируя расстрел». Кроме того, замкомандира избил солдат шлемом, затем выстрелил в их мобильный телефон и прицельно ранил одного из военнослужащих в стопу.

    На данный момент офицер задержан и находится в следственном изоляторе. Ему предъявлены обвинения, предусматривающие до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пленный украинский солдат Виктор Мовчан рассказал о жестких наказаниях внутри ВСУ, таких как привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой.

    До этого в украинской прессе появилось видео с кадрами, где мобилизованных в ВСУ в Черниговской области заставляют ползать по земле под окрики и выстрелы.

    А родственники мобилизованных в 57-й мотопехотной бригаде ВСУ на харьковском направлении сообщили, что их близких неделями удерживают в ямах и подвергают избиениям.


    22 января 2026, 19:30
    ФСБ сообщила о применении западной взрывчатки при диверсиях на железных дорогах РФ
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На железных дорогах Ленинградской и Псковской областей в этом году были впервые использованы западные образцы взрывчатки для совершения диверсий, сообщили в ФСБ.

    Западные образцы взрывчатых веществ впервые были использованы для диверсий на железной дороге на территории Северо-Запада России в 2025 году. Об этом сообщил заместитель начальника УФСБ по Петербургу и Ленинградской области Сергей Степанец, передает РИА «Новости».

    По его словам, «в 2025 году противником на территории Ленинградской и Псковской областей впервые с момента начала СВО совершены террористические акты с применением западных образцов взрывчатых веществ для уничтожения грузовых составов и железнодорожного полотна».

    В связи с новыми угрозами был разработан межведомственный комплекс мероприятий по осмотру уязвимых участков местности и сети железнодорожной инфраструктуры в зоне диверсионно-террористических актов. Эти меры позволили усилить контроль и повысить готовность к предотвращению подобных инцидентов в будущем.

    Основные части обнаруженных взрывных устройств уже переданы специалистам-взрывотехникам на экспертизу. Ожидается, что это позволит в будущем настраивать поисковое оборудование для более эффективного обнаружения и обезвреживания подобных взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг спецслужбы предотвратили теракт на железной дороге в Кемеровской области. Также в четверг в Москве ФСБ выявила агента молдавских спецслужб, который выполнял задание в ущерб безопасности России.

    А до этого на Кубани сотрудники ФСБ предотвратили попытку поджога поездов, которую организовали по заданию украинских спецслужб.

    22 января 2026, 22:55
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    20 января 2026, 16:59
    Барражирующий боеприпас «Ланцет» изменили для запуска одним человеком
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На выставке UMEX 2026 в Абу-Даби представили пусковую установку, позволяющую одному оператору запускать боеприпас «Ланцет-Э» менее чем за минуту.

    Компания Zala презентовала новую пусковую установку для комплекса «Ланцет-Э» на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Установка позволяет единственному оператору развернуть систему и осуществить запуск барражирующего боеприпаса менее чем за минуту.

    В компании сообщили: «Новая пусковая установка призвана кардинально повысить оперативность применения самого мощного боеприпаса серии «Ланцет-Э» – «Изделия 51Э». В отличие от традиционной пусковой установки на автомобильном шасси, она позволяет расчету даже из одного человека развернуть систему и произвести запуск менее чем за минуту».

    Разработчик отметил, что после выполнения задачи установка не подлежит разборке или эвакуации, что повышает скрытность и мобильность боевых подразделений.

    В Zala уточнили, что новая пусковая установка однократного применения уже успешно прошла испытания в реальных боевых условиях и выпускается серийно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры Zala выпустили одноразовую пусковую установку РУК «Ланцет-Э», что повысило уровень безопасности расчетов при развертывании.

    Обновленный разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» производства Zala презентовали на стенде Рособоронэкспорта иностранным журналистам в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

    Россия и Индия ведут переговоры о возможной локализации производства российских беспилотников, включая модель «Ланцет».

    22 января 2026, 10:22
    Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На автосалоне в Детройте публике впервые продемонстрировали модернизированную версию танка Abrams, оснащенного передовой трансмиссией и усиленной защитой.

    Американские военные показали новейшую разработку на гражданской выставке, чтобы продемонстрировать новый подход к созданию вооружений, пишет Bloomberg.

    Проект M1E3 отличается существенно сниженным весом и внедрением современных оборонительных комплексов.

    Танк получил гибридный двигатель, что позволило сократить потребление топлива на 50%. Инженерам удалось уменьшить массу боевой машины на 25% благодаря использованию цифрового проектирования и коммерческих технологий.

    Начальник штаба армии США Рэнди Джордж особо отметил высокие боевые характеристики техники. «Он не такой быстрый, как Corvette, но может поразить цель на 400 метров за десятую долю секунды», – заявил генерал.

    Командование планирует передать первые образцы в войска уже через два года, отказавшись от длительных процедур закупки. На данный момент расходы на разработку составили около 75 млн долларов.

    Ранее британские военные провели испытания нового основного боевого танка Challenger 3, машина впервые произвела стрельбу из своей новой пушки.

    20 января 2026, 16:10
    Зеленский: Во вторник Украина потратила ракеты ПВО на 80 млн евро

    Зеленский заявил об использовании Украиной ракет ПВО на 80 млн евро

    @ Pou/ROPI/ZUMA Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киев сообщил о применении во вторник систем противовоздушной обороны, стоимость которых составила более 80 млн евро.

    На Украине во вторник были использованы ракеты противовоздушной обороны общей стоимостью 80 млн евро. Об этом журналистам рассказал Владимир Зеленский, сообщает ТАСС, цитируя издание «Новости. Live».

    По его словам, «очень сложно находить эти ракеты и отвоевывать деньги на ракеты». Он также отметил, что Украина получает специальные пакеты помощи по ПВО.

    Зеленский подчеркнул, что проблема обеспечения современными средствами ПВО сохраняется, поскольку поставки ракет и финансовая поддержка требуют значительных усилий и поиска ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский пожаловался на задержки в закупках американского вооружения для нужд украинской армии по программе PURL.

    Также он заявил, что для реализации этой программы Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году.

    Впрочем, в декабре генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что в 2026 году по программе PURL будет выделяться около 1 млрд евро в месяц, в основном на закупки средств ПВО.

    На фоне этого во вторник в Минобороны РФ сообщили о массированном ночном ударе российских войск по предприятиям ВПК Украины, а также по энергетическим и транспортным объектам, используемым ВСУ.

    21 января 2026, 05:05
    Пленный ВСУ рассказал, как с двумя боевиками расправился с жительницей Авдеевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ втроём изнасиловали и убили жительницу Авдеевки в ДНР, когда в городе никого не осталось, рассказала военный корреспондент Елена Соколова после интервью с одним из них.

    Соколова рассказала, как однажды беседовала с украинским военнопленным из Краматорска, говорили по-русски.

    «Он принял участие в групповом изнасиловании. Там было трое этих негодяя, которые ходили в деревню, где оставалась одна мирная жительница, ей было около 40 лет, они её жестоким способом изнасиловали и убили», – рассказала военкор ТАСС.

    По её слова, боевики ВСУ думали, что это им сойдет с рук. Но вскоре с наступлением пришла одна из российских бригад и ликвидировала двоих, а её собеседника взяли в плен.

    «И я знаю, что сейчас он сидит, но, честно говоря, я не увидела, чтобы он испытывал какие-то муки совести», – призналась военкор Соколова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, солдат ВСУ Владимир Парафило был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство жительницы Курской области, а также за расстрел мужчины, который пытался ей помочь. Пленный военнослужащий ВСУ признался в убийствах и изнасилованиях на Донбассе.

    20 января 2026, 15:54
    Renault договорился о запуске производства БПЛА для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский автоконцерн Renault начнет совместное производство беспилотников для Киева с оборонной компанией, используя две свои площадки и поддержку Минобороны, пишут западные СМИ.

    Соглашение о совместном производстве беспилотников для Киева заключили французский автоконцерн Renault и оборонная компания Turgis Gaillard. Проект будет реализован при поддержке Министерства обороны Франции. Производство организуют на двух заводах автоконцерна, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Financial Times.

    Детали контракта пока не раскрываются. Глава Renault Фабрис Камболив заявил: «Это длительный проект, и его курирует Минобороны. Мы подтверждаем наше участие в проекте по запросу правительства».

    Газета отмечает, что в июне 2025 года правительство Франции призвало автопроизводителей и оборонные компании объединить усилия для выпуска дронов. Последний раз французские автокомпании выпускали военную продукцию во времена Первой и Второй мировых войн.

    О том, что Renault планирует запустить выпуск беспилотников на Украине совместно с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий, сообщалось еще в июне 2025 года – сразу после призыва о сотрудничестве со стороны Правительства Франции.

    Позже французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил против возможного участия Renault в этом проекте, отметив риски для компании.

    Ранее Renault подавал заявку на товарный знак Reno в России, но получил отказ из-за несоответствия регистрационных данных.

    Напомним, что российское правительство добавило Renault в перечень фирм, к которым применяются особые экономические меры.

    21 января 2026, 18:33
    Трамп заявил о применении США нового оружия в Венесуэле
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские войска использовали в Венесуэле вооружения, ранее неизвестные противнику, и это сорвало оборону.

    В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что две недели назад американские войска в Венесуэле применили вооружения, о которых никто ранее не слышал, передает ТАСС.

    По словам Трампа, венесуэльцы пытались использовать свои оборонительные системы, но они не сработали: ни одна из ракет не была запущена по американским военным.

    Трамп отметил, что одна из зенитных ракет пролетела примерно 10 метров и упала рядом с расчетом, который ее запустил. Он подчеркнул, что венесуэльцы были в замешательстве и не могли понять, что произошло, поскольку оборонные системы не функционировали.

    Американский лидер добавил, что эти системы были произведены Россией и Китаем, и выразил мнение, что их производители должны «вернуться к чертежам», чтобы разобраться в причинах неудачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские службы внимательно отслеживают заявления о новом оружии США.

    Вооруженные силы США при поддержке Министерства внутренней безопасности задержали танкер Sagitta в Карибском море.

    США совершили грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу и угрожают Кубе и другим странам Латинской Америки, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал беспрецедентными событиями.

    20 января 2026, 18:24
    Австрия призвала отказаться от единогласия при обороне ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер предложила ЕС переход к большинству при принятии решений по вопросам обороны, чтобы повысить эффективность внешней политики.

    Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер выступила с инициативой изменить принцип принятия решений в Евросоюзе по вопросам внешней политики и обороны, передает ТАСС. Она подчеркнула, что сегодняшняя международная обстановка требует большей гибкости и способности к оперативным действиям. По словам министра, политика, основанная на силе, снова становится актуальной, поэтому ЕС должен адаптироваться к новым условиям.

    В своей статье для газеты Die Presse Майнль-Райзингер отметила: «В мире, куда снова вернулась политика, основанная на силе, способность действовать становится жизненно необходимой. Поэтому для сохранения мира и благосостояния в Европе необходимо при обсуждении центральных вопросов внешней политики и обороны, которые сейчас решаются на основе принципа единогласия, усиленно двигаться в сторону принятия решений на основе принципа большинства».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас между Берлином и Парижем обостряются разногласия по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР.

    Кроме того, издание отмечает, что европейские страны обсуждают возможность создания нового альянса в сфере безопасности без участия Соединенных Штатов.

    Ранее в Евросоюзе заявили о начале подготовки новой стратегии безопасности с учетом геополитических изменений.

    22 января 2026, 07:58
    В России создали специальные патроны против дронов «Многоточие»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал и произвел первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие». Новые боеприпасы значительно повышают эффективность стрельбы по малоразмерным БПЛА из штатного стрелкового оружия, сообщили в Ростехе.

    Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал многопульные патроны СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие» для борьбы с дронами, передает ТАСС. По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, новые боеприпасы значительно увеличивают эффективность стрельбы по миниатюрным БПЛА: «Новые многопульные боеприпасы повышают эту эффективность в 2,5 раза на дальности до 300 метров по сравнению с штатными патронами».

    В корпорации сообщили, что патроны калибра 5,45х39 мм и 7,62х54 мм оснащены трехэлементной пулей, которая разделяется в полете. При этом используются стандартная гильза и порох, что позволяет организовать серийное производство без сложной доработки на предприятиях отрасли.

    Специалисты Ростеха отметили, что конструкция патрона обеспечивает равномерное разделение всех трех элементов при выстреле, что увеличивает кучность и вероятность поражения малоразмерных воздушных целей. Новые боеприпасы уже прошли опытную эксплуатацию в зоне СВО и, по утверждению разработчиков, зарекомендовали себя в борьбе с высокоманевренными дронами.

    Отмечается, что для применения «Многоточия» не требуется доработки стрелкового оружия и установки дополнительного оборудования. Стрельбу такими патронами можно вести даже с установленным глушителем, при этом эксплуатационные характеристики оружия остаются прежними.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российские войска начали поступать антидроновые патроны IGLA 100.

    Ростех заявил об успешном боевом применении этих патронов.

    21 января 2026, 12:15
    «Калашников» выпустил обновленный ППК-20 с учетом опыта СВО

    «Калашников» начал выпускать обновленный ППК-20 с учетом опыта СВО

    Tекст: Мария Иванова

    Усовершенствованная версия пистолета-пулемета ППК-20, разработанная на основе опыта применения во время спецоперации на Украине, поступила в серийное производство для выполнения госконтракта 2026 года, сообщил концерн «Калашников».

    Концерн «Калашников» начал выпускать усовершенствованный пистолет-пулемет ППК-20, модернизированный с учетом опыта спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал концерна.

    Производство оружия ведется в рамках государственного контракта 2026 года. Ранее концерн полностью выполнил контракт 2025 года, отгрузив все ППК-20 заказчику в декабре.

    ППК-20 серийно поставляется различным силовым структурам России и экспортируется за рубеж. В прошлом году производство этой модели было существенно увеличено, а также были улучшены тактико-технические и эргономические характеристики.

    В обновленной версии расширена линейка применяемых патронов: основным боеприпасом является высокоимпульсный бронебойный патрон 7Н21, однако возможна работа с большинством патронов 9х19 российского и иностранного производства. Оружие оснащено регулируемым, складывающимся на правую сторону прикладом и двухсторонним переводчиком предохранителя.

    Гендиректор концерна Алан Лушников заявил: «На сегодняшний день ППК-20 является одним из лучших пистолетов-пулеметов в своем классе в мире на ближайшие двадцать лет. И «Калашников» прилагает максимум усилий, чтобы своевременно и в полном объеме обеспечивать заказчиков продукцией, которая подтвердила свою высокую эффективность в зоне проведения СВО».

    Основные характеристики ППК-20: масса без магазина – 2,7 кг, длина ствола – 183,5 мм, вместимость магазина – 30 патронов. В боевом положении длина составляет 600–660 мм, в походном со сложенным прикладом – 415 мм, с прибором малошумной стрельбы показатели увеличиваются соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» создал автомат АК-12К для штурмовиков за полгода.

    Концерн в конце декабря завершил годовые поставки пистолетов Лебедева силовым ведомствам. Компания также поставила ударные комплексы «Куб-2» по контракту.

    20 января 2026, 20:32
    После атаки ВСУ в Брянской области погибли двое мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    В Погарском районе Брянской области был атакован украинским дроном-камикадзе гражданский автомобиль, в результате чего погибли двое мирных жителей.

    Губернатор Александр Богомаз сообщил о трагическом происшествии, передает РИА «Новости».

    Украинские силы применили дроны-камикадзе для атаки на движущийся гражданский автомобиль в селе Чаусы Погарского района.

    По словам губернатора, «украинские террористы атаковали дронами-камикадзе движущийся гражданский автомобиль».

    В результате инцидента погибли двое мирных жителей. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы для устранения последствий атаки и выяснения обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО ликвидировали 23 беспилотника самолетного типа за семь часов в разных регионах России, большинство из которых были уничтожены над Белгородской областью.

    За три часа силы ПВО уничтожили 47 дронов ВСУ над пятью регионами России.

    Украинские боевики атаковали теплоэлектростанцию и электроподстанцию в Брянской области, из-за чего в некоторых районах у жителей отключилось тепло и электричество.

    22 января 2026, 13:54
    Ковальчук рассказал о советских научных истоках «Буревестника» и «Посейдона»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Создание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и подводного беспилотного аппарата «Посейдон» стало результатом фундаментальных исследований отечественных ученых, начатых в конце 1940-х годов, рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», председатель научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук.

    По его словам, создание стратегических вооружений «Буревестник» и «Посейдон» стало прямым результатом фундаментальных исследований советских ученых, начатых еще в конце 1940-х годов, передает ТАСС.

    Ковальчук на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии в Петербурге продемонстрировал участникам заседания фотокопию первой страницы отчета о возможности создания сверхзвукового самолета-снаряда дальнего действия с ядерным прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Документ был утвержден в 1955 году научным руководителем советского атомного проекта Игорем Курчатовым, а также крупными учеными Анатолием Александровым и Мстиславом Келдышем.

    «Сегодня мы имеем «Буревестник» и «Посейдон» только потому, что тогда, практически 80 лет назад, мы вели эти работы», – отметил Ковальчук. По его словам, разработки велись в Лаборатории измерительных приборов Академии наук СССР, которая сейчас известна как Курчатовский институт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России сообщил о пусках всех трех компонентов ядерных сил.

    Глава государства поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник».

    Владимир Путин также заявил о достижении задач по испытаниям ракеты «Буревестник».

    21 января 2026, 11:10
    Британская армия испытала основной 120-мм ствол нового Challenger 3
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британский основной боевой танк Challenger 3 впервые произвел стрельбу из своей новой пушки, испытания прошли на одном из британских полигонов, их проводили с экипажем в башне.

    Разработкой танка занимается совместное предприятие Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), а орудие – гладкоствольную 120-мм пушку L55A1 – поставляет немецкая Rheinmetall Waffe Munitions, пишет The War Zone.

    Новое орудие способно использовать широкий ассортимент боеприпасов НАТО, включая бронебойные подкалиберные и многоцелевые снаряды, а также потенциально американские M829A4 с сердечником из обедненного урана.

    Перед началом испытаний с экипажем орудие тестировали в дистанционном режиме. Управляющий директор RBSL Ребекка Ричардс пояснила, что успешные стрельбы стали важным этапом в британском танкостроении.

    В Challenger 3 используются однокомпонентные снаряды, что позволяет применять стандартные боеприпасы НАТО, однако из-за их габаритов количество снарядов в боекомплекте уменьшено до 31 против 49 у Challenger 2.

    Боеприпасы размещаются в изолированном отделении башни для повышения выживаемости экипажа. Помимо нового орудия, танк оснащается современным прицельным комплексом Thales Orion и панорамной системой DNGS T3, а также модульной броней нового поколения, которую можно оперативно заменять или усиливать в зависимости от задачи.

    Защиту также усиливает израильский активный комплекс Trophy. Для повышения подвижности внедряются новый двигатель, подвеска и система охлаждения.

    Challenger 3 собирается на заводе RBSL в Телфорде по контракту на сумму более 800 млн фунтов стерлингов. Первый прототип был готов в начале 2024 года. Дальнейшие испытания, включая тесты на надежность и стрельбу, запланированы на конец года.

    Планируется модернизировать 148 танков Challenger 2 до стандарта Challenger 3, включая восемь прототипов. Представители DE&S называют Challenger 3 ключевым элементом британской программы модернизации бронетехники, обещая повышение огневой мощи, живучести и цифровой интеграции.

    Однако другие элементы программы модернизации, в частности БМП Ajax, сопровождаются техническими трудностями. Ранее применение Ajax было приостановлено после того, как десятки военных пожаловались на эффекты шума и вибрации. Эксперты указывают, что взаимодействие Ajax с Challenger 3 вызывает вопросы в рамках новых боевых бригад.

    Сейчас армия Британии планирует сократить численность до 72,5 тыс. человек к 2025 году и внедрить новые бригадные боевые группы, в которые войдут также бронетранспортеры Boxer и вертолеты Apache.

    Несмотря на скромное количество Challenger 3, власти рассчитывают, что эти танки станут цифровым ядром для обмена данными между различными платформами на поле боя. Challenger 2 используется с 1994 года. Он принимал участие в операциях на Балканах и в Ираке.

    Некоторые машины были переданы Украине. С учетом новых угроз, таких как FPV-дроны, НАТО наращивает бронетанковые силы, однако сохраняются вопросы по сервису и готовности Challenger 2, которые могут сказаться и на Challenger 3. Новый танк будет тяжелее при том же уровне мощности двигателя, что может повлиять на мобильность.

    В ноябре сообщалось, что «Ланцеты» в ходе СВО уничтожили более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО, включая танки Abrams, Leopard 2, Challenger 2.

    22 января 2026, 16:48
    Президент Чехии призвал ЕС готовиться к самообороне без США

    Петр Павел заявил о готовности Евросоюза к самостоятельной обороне без США

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что страны Европы должны быть способны самостоятельно обеспечивать свою безопасность без опоры на США.

    Европейские страны – участники НАТО должны быть готовы самостоятельно обеспечивать свою безопасность, даже если между ними и США возникнут разногласия, считает президент Чехии. Петр Павел заявил: «Если по какой-то причине США не смогут участвовать в защите Европы или не будут в этом заинтересованы, мы должны иметь стопроцентную возможность обеспечить [безопасность] самостоятельно», передает ТАСС.

    Президент Чехии отметил, что Евросоюз располагает достаточными экономическими и военными ресурсами для самостоятельной обороны. По его словам, НАТО будет заинтересовано в укреплении европейского фланга ради независимости Европы от США в сфере безопасности.

    Павел также подчеркнул, что даже если ситуация вокруг Гренландии не приведет к обострению внутри альянса, европейским членам НАТО все равно следует стремиться к большей самостоятельности и укреплению оборонительных возможностей.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большинство европейских стран не смогли бы функционировать без американской военной поддержки.

    Позднее газета Politico сообщила, что ЕС потерял доверие к США на фоне ситуации с Гренландией, а европейские чиновники считают, что разлад между ЕС и США неизбежен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после резких угроз союзникам Трамп объявил о будущей сделке по Гренландии и Арктике, а напряжение в НАТО удалось снизить благодаря дипломатической стратегии генсека альянса.

    Вашингтон помогает доллару ставить антирекорды

    Доля доллара в мировой торговле впервые снизилась до исторического минимума. И хотя изменения в процентах выглядят небольшими, в абсолютных цифрах это ощутимый показатель. Бенефициаром этого события стал не евро, а китайский юань. Почему доллар сдает позиции юаню? Подробности

    Москва в тонкой игре с США сделала изящный дипломатический ход

    Восемнадцать стран участвовали в четверг в подписании устава новой международной организации под названием «Совет мира». России среди них не было – и президент Владимир Путин накануне подробно объяснил, почему наша страна только лишь изучает предложение войти в эту структуру. В заявлении российского лидера видится тонкий дипломатический ход. Какой именно? Подробности

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    Датские либералы обожгутся на российском посольстве

    Власти датской столицы все чаще высказывают желание отобрать российскую дипломатическую собственность – земельный участок под российским посольством в центре Копенгагена. Кто именно из датских политиков больше всего требует реализации этого беззакония и почему у него ничего не получится? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Болгары получили шанс завязать с русофобией

      Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    • Люди бегут из Киева

      С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

