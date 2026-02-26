Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.2 комментария
Песков заявил о поддержке действий пограничников Кубы при инциденте с катером
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что кубинские пограничники, открывшие огонь по пытавшемуся проникнуть на остров катеру, сделали то, что должны были.
Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с катером, который пытался проникнуть в территориальные воды Кубы, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента России отметил, что кубинские пограничники «сделали то, что они должны были сделать в этой ситуации».
По его словам, задержанные на катере признались в подготовке террористических действий на Кубе, и эти признания не требуют дополнительного комментария.
«Здесь комментировать нечего, учитывая, что, как было сообщено из Гаваны, захваченные граждане Кубы, которые с оружием в руках пытались проникнуть на территорию острова, признали, что пытались проникнуть на территорию с целью осуществления террористических действий», – сказал он.
Песков также призвал все стороны проявлять сдержанность в ситуации вокруг Кубы и не допускать провокаций, которые могли бы привести к эскалации напряженности в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничники Кубы перехватили американский катер у побережья провинции Вилья-Клара, в результате чего были ликвидированы четверо и ранены шестеро нарушителей.
Задержанные на катере вооруженные лица заявили о намерении проникнуть на остров для осуществления террористической деятельности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявила, что заход иностранного судна в территориальные воды Кубы является «агрессивной провокацией» Вашингтона с целью эскалации конфликта.