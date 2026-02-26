Песков заявил о поддержке действий пограничников Кубы при инциденте с катером

Tекст: Елизавета Шишкова

Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с катером, который пытался проникнуть в территориальные воды Кубы, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что кубинские пограничники «сделали то, что они должны были сделать в этой ситуации».

По его словам, задержанные на катере признались в подготовке террористических действий на Кубе, и эти признания не требуют дополнительного комментария.

«Здесь комментировать нечего, учитывая, что, как было сообщено из Гаваны, захваченные граждане Кубы, которые с оружием в руках пытались проникнуть на территорию острова, признали, что пытались проникнуть на территорию с целью осуществления террористических действий», – сказал он.

Песков также призвал все стороны проявлять сдержанность в ситуации вокруг Кубы и не допускать провокаций, которые могли бы привести к эскалации напряженности в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничники Кубы перехватили американский катер у побережья провинции Вилья-Клара, в результате чего были ликвидированы четверо и ранены шестеро нарушителей.

Задержанные на катере вооруженные лица заявили о намерении проникнуть на остров для осуществления террористической деятельности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявила, что заход иностранного судна в территориальные воды Кубы является «агрессивной провокацией» Вашингтона с целью эскалации конфликта.