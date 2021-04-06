Европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием

Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca действительно может провоцировать образование тромбов, заявил глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери газете Messaggero.

«Сейчас мы можем сказать, что очевидно существует связь с этой вакциной. Мы пока не знаем, что именно вызывает такую реакцию. В ближайшие часы мы официально объявим о существовании такой связи, но нам еще предстоит понять, как это происходит», – передает ТАСС слова Кавалери.

Тем временем официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что ЕК ожидает официального заявления EMA о связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза у привившихся препаратом. По словам Мамера, заседание комитета по безопасности лекарств состоится на этой неделе, передает РИА «Новости».

В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.

Между тем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.