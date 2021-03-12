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12 марта, пятница  |  Последнее обновление — 22:41  |  vz.ru
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Александр Попов стал героем одноименного советского фильма «‎Александр Попов»‎/Ленфильм
Расцветом науки в России стала советская эпоха – однако мало кто вспоминает, на сколь высоком уровне научно-технических достижений находилась наша страна до революции. На передовой край науки и техники Россия вышла именно в XIX веке. Каким образом ученые становились государственной элитой Российской империи? Подробности...
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Аномалии AstraZeneca срывают европейскую вакцинацию

Вакцина компании AstraZeneca вызывает все большие сомнения и даже опасения Fucarini/Fotogramma/Global Look Press
Грандиозные планы вакцинации жителей Европы от коронавируса сорваны из-за проблем с вакциной компании AstraZeneca. Какими аргументами защитники этой вакцины объясняют серию осложнений и даже смертей, последовавших после ее применения, и как на фоне этого колоссального кризиса выглядит российская разработка «Спутник V»? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
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Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
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Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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    На войне вакцин Запад готовит удар по России

    «Спутник V» пока на втором месте в мире по популярности среди вакцин от COVID    12 марта 2021, 22:10
    Фото: Sandor Ujvari/АР/ТАСС
    Текст: Ирина Яровая,
    Андрей Самохин

    Против вакцины «Спутник V» готовится провокация, сообщают информагентства. Чтобы показать опасность российского препарата, ведущие мировые СМИ прибегнут даже к инсценировке гибели людей – якобы после инъекции. Удивительно, но провокация планируется в тот момент, когда «Спутник V» на фоне проблем у своих западных конкурентов может стать самой распространенной в мире вакциной от COVID.

    На Западе готовится сценарий информационной атаки на российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V». «Намечено подкреплять продвигаемые тезисы о «неэффективности и опасности вакцины» инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата», – сообщил в пятницу ТАСС высокопоставленный источник в Кремле. По его словам, атака будет вестись через подконтрольные западным властям неправительственные организации, такие как Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд «Томсон Рейтер» и через медиаструктуры, в том числе Би-би-си, Reuters, Internews.

    Собеседник РИА «Новости» в Кремле сообщил, что целью масштабной кампании, которая готовится на Западе, должно стать формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в области борьбы с COVID-19. Объектом информационной атаки избраны европейские страны, которые зарегистрировали «Спутник V» – не входящие в ЕС Сербия, Черногория, Северная Македония и Сан-Марино, и две страны Евросоюза – Венгрия и Словакия.

    «Одновременно США и их союзники планируют тиражировать «разоблачающие материалы» о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии», – указал источник. Он констатировал: именно регистрация «Спутника V» в странах Европы вызвала всплеск антироссийской пропаганды.

    В европейской, в частности, в нидерландской прессе российская вакцина прямо называется кремлевским рычагом для раскола ЕС. Венгрию, которая без согласования с Брюсселем начала вакцинацию «Спутником V», называют примером страны, поддавшейся на уловки России, отметил источник.

    При этом США ведут «беспрецедентно агрессивную политику» по продвижению собственной вакцины Pfizer, пытаясь добиться освобождения американской стороны от возможных исков в случае проявления побочных эффектов и от материальной ответственности за халатность производителя, в том числе за фабричный брак и нарушения условия хранения. На эти условия, по данным источника информагентств, согласно расследованию британской организации Bureau of Investigating Journalism, пошли в Аргентине.

    Медийные атаки, которые сопровождаются своевременным появлением «нужных» трупов, давно стали практикой информационной войны против России, сказал газете ВЗГЛЯД журналист Андрей Медведев. «Вспомните, как организация «Белые каски» сообщала, что «сирийский тиран Башар Асад вместе с русскими оккупантами отравил людей насмерть газом». Эти «мертвые» люди оказались живыми. Они рассказали, что за очень небольшие деньги – чтобы не умереть с голоду – снимались в этих постановочных роликах», – провел параллель Медведев.

    «Потом выяснилось, что «Белые каски» сами травили людей. И что, мы видели какую-то реакцию после этих разоблачений? Никакой реакции не было», – напомнил собеседник.

    Не исключено, заметил Медведев, что в соцсети попадут кадры трупов из морга, где коронер скажет, что эти люди погибли от «Спутника V».

    «Эта диверсия может произойти где угодно,

    – полагает журналист. – Например, в Москве будет выступать Анастасия Васильева из близкой к Алексею Навальному организации – иностранного агента «Союз врачей», и скажет: «Мне прислали из Челябинска или Комсомольска-на-Амуре такие ужасные фотографии погибших от «Спутника». Умерли 26 человек, все пенсионеры. Фото подтверждаются заключением трех врачей. Фамилии этих врачей можно за три секунды выдумать из головы. Потом эта диверсия пойдет по либеральным российским и западным изданиям». 

    То, что тему коронавируса используют как повод для давления на Россию, отнюдь не редкость, заметил собеседник. «Достаточно вспомнить фейки, которые вбрасывали в мае 2020 года насчет того, что российские власти скрывают количество умерших от коронавируса за период пандемии. В этой диверсии участвовали западные агенты, а также российские либералы», – отметил Медведев.

    Ранее президент Владимир Путин констатировал, что в мире происходит борьба между производителями вакцин против COVID-19. Глобальное доверие к «Спутнику V» повысилось после того, как одно из наиболее авторитетных медицинских изданий мира – журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований этой вакцины, подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

    А в среду канал ABC News сообщил, что в шорт-листе одобренных вакцин «Спутник V» стал единственной вакциной, прошедшей все стадии одобрения (Full approval granted), обогнав препараты производства Pfizer/BioNtech, Moderna и Jоhnson & Jоnhson. Кроме того, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире по количеству одобрений от национальных регуляторов после препарата британо-шведской фирмы AstraZeneca.

    Что удивительно, информационные провокации против «Спутника V» готовятся именно тогда, когда российский препарат имеет все шансы захватить мировое лидерство. Ведь многие страны начали отказываться от продолжения проведения прививочной кампании препаратом AstraZeneca. Из-за поступающих сообщений об аномалии свертываемости крови и образовании тромбов у пациентов приостановили использование этой вакцины уже десять европейских государств. В их числе – Австрия, Дания и Кипр. В Италии была запрещена большая партия проблемного препарата. 

    Недавно эффективность AstraZeneca подверг критике президент Франции Эммануэль Макрон. Он же отдал должное результатам третьей фазы испытаний «Спутника V», подчеркнув высокую эффективность российского препарата. К британо-шведской вакцине скептически относятся и в ряде неевропейских стран. Так, в пятницу от запланированного укола препаратом AstraZeneca отказалось правительство Таиланда во главе с премьер-министром страны.

    Впрочем, маловероятно, что вбросы о якобы имевших место смертях из-за вакцинации «Спутником V» будут исходить от компаний-конкурентов, полагают специалисты. «Я, честно говоря, не верю, что существуют какие-то люди, которые будут убивать людей в Европе специально, чтобы опозорить какой-то препарат», – заметил глава экспертного совета ЭИСИ (Экспертного института социальных исследований) Глеб Кузнецов. По его оценке, не следует подозревать AstraZeneca в заказе медийной кампании против Института имени Гамалеи – разработчика «Спутника V». «Вакцина AstraZeneca основана на том же векторном принципе, что и продукт Института Гамалеи. И скандал с одной вакциной вредит абсолютно всем препаратам и самой идее вакцинации», – добавил эксперт ЭИСИ.

    «Конкурентная борьба в фармацевтической отрасли выражается скорее, в том, чтобы подчеркивать возникновение нежелательных эффектов у продукции конкурентов, – пояснил Кузнецов. – А нежелательные явления возникают в любом случае, и на них можно активно обращать внимание прессы.

    Зачем нужно десять трупов, если достаточно иметь доступ к десяти газетам,

    где можно написать, что прыщик особо чешется именно после введения данной конкретной вакцины?»

    Заказчиком провокации будут не конкуренты в фармбизнесе, не корпоративные, а политические круги Запада, в свою очередь полагает Медведев. «Мы живем в эпоху постправды – когда важны не объективные факты, а обращение к эмоциям. Как говорила, если не ошибаюсь, Ангела Меркель, «нужна не информация, а способы того, как мы информацию подаем». Когда политическая, военная и информационная машина слаженно работают, они работают в одном направлении», – отметил собеседник.

    Но похоже, что в тех странах, где на практике уже убедились в действенности российской вакцины, медийные атаки вряд ли окажутся эффективными. «Это кампания, которая на самом старте обречена на провал. Россия выйдет из этого еще более сильной», – заявил в пятницу ТАСС министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович, который возглавляет межправительственный комитет по сотрудничеству с Россией. «Спутник V» завоевывает весь мир, в настоящий момент это самая эффективная вакцина... Те, кто готов нападать на вакцину, спасающую жизни в борьбе с коронавирусом, встают на сторону вируса и действуют против здоровья и жизней людей», – подчеркнул сербский министр.

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