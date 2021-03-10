Украине предрекли «реверсную» вакцинацию «Спутником V»

Киев заявил об «антивакцинальной истерии» на Украине в интересах «страны-агрессора» из-за того, что больше половины граждан и 60% медиков не хотят прививаться индийской вакциной Covishield. В то время как несколько украинских регионов накрыла новая волна коронавируса, Италия договорилась с Россией о производстве вакцины «Спутник V». Откуда Украине ждать спасения от провальной вакцинации?

Во вторник глава украинского минздрава Максим Степанов заявил о развернутой в стране «антивакцинальной» кампании, целью которой является «давление на национальную безопасность Украины». По мнению Степанова, проводниками «вакханалии» являются политические деятели и эксперты, которые «считают нужным комментировать, какая вакцина хорошая, а какая – не хорошая».

В качестве «возможных заказчиков антивакцинальной истерии» глава минздрава назвал тех людей, «которые всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира – Covishield, Pfizer, AstraZeneca». «Они хотят, чтобы Украина использовала только вакцину, которая производится в стране-агрессоре», – передает слова украинского министра РИА «Новости».

Вакцина Covishield, выпускаемая в Индии по лицензии AstraZeneca, без сертификации получила добро на использование от украинского регулятора. 21 февраля 500 тыс. доз препарата были доставлены в Киев, и уже в начале марта прививку индийской вакциной сделал президент Украины Владимир Зеленский. Всего с начала вакцинации на Украине было сделано почти 12,5 тыс. прививок.

Однако вакцинация не улучшила положение жителей страны в борьбе с COVID-19. Например, во вторник мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив назвал ситуацию с заболеваемостью критической, отметив, что местные возможности борьбы с болезнью уже исчерпаны. А соседняя Закарпатская область Украины ранее превратилась в «красную зону». В целом западные регионы страны все чаще называют эпицентром COVID-19 из-за «чумных бараков», под которыми подразумеваются незакрытые горнолыжные курорты, где вирус распространяется наиболее активно.

По мнению украинского политолога Андрея Золотарева, главная беда страны заключается в том, что «наши политики устраивают хайп на вопросах, которые должны обсуждаться профильными специалистами». Это касается не только организации карантинных мер, но и выбора вакцины. «Но пока у нас выясняют, какая вакцина патриотичнее, Украина получает третью волну эпидемии коронавируса», – отметил собеседник.

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«Также никто не отменял коррупционную составляющую, – добавил Золотарев. – Все это приводит к тому, что в стране сорваны все сроки начала вакцинации, а 57% украинцев не хотят прививаться вообще. Сильные антивакцинные настроения стали результатом политического хайпа».

В это же время, отмечают эксперты, Россия ведет переговоры по производству вакцины «Спутник V» в Европе, уже подписав соглашение о ее производстве в Италии и обсуждая этот вопрос с Германией и Францией. Соглашение между Российским государственным фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Adienne Pharma & Biotech о производстве вакцины «Спутник V» стало первым в Европе. Как сообщает издание Bloomberg, российская вакцина находится на рассмотрении властей Евросоюза, которые всячески пытались увеличить количество прививок из-за нехватки поставок.

«Поэтому не исключено, что Украина сможет привиться «Спутником V» в так называемом реверсном режиме, – продолжил Золотарев, имея в виду схемы поставок газа и атомного оборудования из России через европейских посредников. –

Более того, уже сейчас есть такое явление, как ковид-туры в Москву. Ряд бизнесменов предпочитают прививаться российской вакциной».

В свою очередь директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что ситуация, при которой Украина будет закупать российский «Спутник V» у других европейских государств, крайне маловероятна. «Однако с учетом того, что вакцинирование растянется на многие годы, полностью исключить такую вероятность нельзя», – полагает он.

«Но что касается собственно заявлений главы минздрава Степанова об «антивакцинальной» кампании – это не более чем попытка хоть как-то оправдать нежелание вакцинироваться более чем половины украинцев. Власти надеялись, что вакцинация индийским препаратом пройдет на ура, но она провалилась, из-за чего политики начали вводить людей в вакцинальный скептицизм, искать себе оправдание и указывать на каких-то внешних и внутренних врагов», – добавил Бортник.

Отметим, что индийская вакцина Covishield не пользуется популярностью как среди простых граждан, так и среди медиков. «60% медработников на первом этапе вакцинации от прививок отказались», – сказал Степанов изданию «Страна». Кроме того, Covishield не получил одобрения ряда зарубежных стран, включая Израиль. По мнению российского профессора вирусологии Александра Чепурнова, «вакцина Covishield пока никак себя не заявила, чтобы уверенно ее взять, поэтому у Израиля и есть сомнения насчет нее».

«Тем не менее, власти Украины теперь будут вести еще более агрессивную пропаганду, настаивая на том, что Covishield – это аналог AstraZeneca, – считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. – Более того, они будут умалчивать о том, что многие страны даже AstraZeneca не рвутся применять или приостановили ее применение».

Собеседница также выразила уверенность, что «на Украине уже сейчас есть подпольное вакцинирование «Спутник V», потому что российская вакцина уже используется в Венгрии, а оттуда она может поступать и на Украину. При этом Шеслер обратила внимание на то, что «у населения Украины довольно большое доверие к «Спутник V», несмотря на активную пропаганду в стране, которая уверяет, что это плохой препарат: «Все понимают, что на сегодняшний день российская вакцина – одна из лучших в мире».

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