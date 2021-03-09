Вирусолог объяснил, почему Израиль не признает используемую на Украине индийскую вакцину

Индийская вакцина от коронавируса Сovishield, которую использует Украина, пока никак себя не заявила, поэтому у Израиля и есть сомнения насчет нее, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов.

Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что Киев и Иерусалим пока не могут договориться о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий, поскольку Украина использует индийскую вакцину от коронавируса Сovishield, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которую Израиль пока не собирается одобрять.

«Не видел какого-то недовольства вокруг индийской вакцины, но и не попадались мне какие-то публикации касательно нее. То есть эта вакцина пока никак себя не заявила, чтобы уверенно ее взять, поэтому у Израиля и есть сомнения насчет нее», – говорит Чепурнов.

Он отмечает, что Израилю на данный момент выгодно тестировать в первую очередь те препараты, которые уже показывают высокую эффективность и проявили себя на рынке. Так, например, они уже одобрили американские вакцины Pfizer, вакцинация которой началась еще в декабре, и Moderna.

«Израилю гораздо выгоднее сейчас брать какие-то более популярные препараты. Например, нашу вакцину, которую они уже попросили на тест. Причем, думаю, что нам как раз Израиль все согласует и все будет нормально, потому что из России к ним идет достаточно мощный туристический поток, им это выгодно. Не зря же они договорились о безвизовом туристическом потоке, то есть они хотели заполучить нашего туриста», – рассуждает собеседник.

Ранее украинская сторона запретила регистрировать российские вакцины от коронавируса в стране, опубликовав соответствующее постановление. Второго марта президент Владимир Зеленский сообщил, что прошел вакцинацию от коронавируса препаратом Сovishield.

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