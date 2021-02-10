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На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19
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Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте украинского кабмина.
В постановлении говорится, что «регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19», произведенных в России, запрещается.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
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Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом
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Украина предлагает использовать воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ) для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером Криклий заявил, что Украина придерживается курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности, и одно из важнейших направлений здесь – обмен данными о воздушном движении, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.
«Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмены ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобного. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», – сказал Криклий.
Отметим, район полетной информации – это воздушное пространство, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
МИД ответил на требование Киева закрыть крымский аккаунт в Twitter
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Исполняющий обязанности представителя МИД России в Симферополе Артем Березовский ответил поговоркой «правда глаза режет» на требование Киева блокировать твиттер-аккаунт крымского представительства министерства.
«Происходящее можно охарактеризовать единственной фразой: «Правда глаза режет». Наш аккаунт в Twitter верифицирован давно, поэтому полемика, которую сейчас развернули представители Украины, выглядит достаточно странно. (...) Успехи Крыма, которыми мы делимся с зарубежным зрителем, видимо, не могли пройти незамеченными у наших украинских партнеров, но бог им судья», – сказал Березовский РИА «Новости».
По его словам, в Twitter крымского диппредставительства публикуется исключительно проверенная и достоверная информация. Кроме того, подчеркнул он, никаких претензий со стороны платформы за это время не поступало.
Во вторник посольство Украины в США совместно с МИД Украины и генконсульством Украины в Сан-Франциско начали борьбу против страницы в Twitter крымского представительства МИД России. В диппредставительстве заявили, что публичные страницы российской власти в Крыму «не могут обозначаться как официальные и легитимные».
На Украине начато расследование о закупках китайской вакцины от COVID-19
Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможные закупки Минздравом китайской вакцины от коронавируса Sinovac Biotech по завышенной цене, сообщил Совет общественного контроля при бюро.
По данным совета, 3 февраля НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по 17,85 доллара за дозу при помощи частной фирмы-посредника. При этом изначально госпредприятие «Медицинские закупки» начинало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около трех долларов за дозу, сообщается на сайте Совета.
«Обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее «общая эффективность» во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%», – сказано в сообщении.
Расследование начато по заявлению Совета общественного контроля при НАБУ и проводится по статье «Злоупотребление властью или служебным положением». За данное нарушение виновным может грозить лишение свободы на срок до шести лет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
Уровень доверия Зеленскому упал ниже 40%
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют около 58% жителей страны, 38% напротив доверяют, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».
Согласно рейтингу, украинскому лидеру доверяют 38% опрошенных, 58% – не доверяют. Остальные респонденты затруднились ответить, сообщается на сайте соцгруппы.
В свою очередь премьер-министру Украины Денису Шмыгалю доверяют 12%, не доверяют 54%, 30% не слышали о таком. Спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову доверяют 26%, не доверяют 37%, не знают его 33%.
Также главе МВД Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют 66%, не знают такого 7%. Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют 33%, не знают такого 51%. Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 34%, не доверяют 54%, не знают такого 2%.
Экс-премьеру, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют 72%. Лидеру парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют 56%, не знают такого 16%. Экс-президенту Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют 74%.
В опросе приняли участие 2,5 тыс. респондентов во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2%.
В декабре опрос «Рейтинга» показывал более высокий уровень доверия у Зеленского – 44%, 53% – не доверяли.
Ранее в рейтинге политических организаций партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в январе 2021 года опустилась с первого на четвертое место, лидирует «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).
Вашингтон признался в помощи Украине в газовых переговорах с Россией
Слова главы Минфина ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия помогла достичь соглашения России и Украины по транзиту газа в 2019 году, являются преувеличением, в действительности Киеву помогли американские санкции, заявили советники экс-президента США Дональда Трампа.
Издание Bild цитирует документы Исполнительного комитета администрации президента США, в которых эксперты Национального экономического совета, Госдепа и министерства энергетики критикуют предложение Шольца, адресованное администрации Трампа. Берлин якобы предлагал помочь в импорте американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».
В документе советники назвали «преувеличением» заявление министра ФРГ о том, что дипломатические усилия Берлина позволили достичь соглашения России и Украины по транзиту газа в 2019 году.
По мнению экспертов американских ведомств, это санкции США помогли украинской стороне на этих переговорах. Отмечается, что за несколько дней до достижения договоренности швейцарская фирма Allseas, с которой у Газпрома был заключен контракт, остановила работы над укладкой трубопровода из-за угрозы санкций США.
В подтверждение этому в документах приводятся слова президента Украины Владимира Зеленского, который дал такую оценку в разговоре с бывшим госсекретарем США Майком Помпео в январе прошлого года.
Напомним, 30 декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре.
Также советники президента США считают, что Россия прекратит договоренности с Украиной после завершения проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». «Россия не выполняла своих обязательств в делах газовых контрактов с Польшей и Украиной в прошлом и нет никаких указаний на то, что она будет делать это (выполнять обязательства) в будущем», – цитирует Bild мнение американских экспертов.
В документе сказано, что США выступают против «Северного потока – 2» не для продвижения своего СПГ, а для противостояния «подрывной российской активности, в том числе явному использованию Российской Федерацией энергоисточников как средства политического и экономического давления». Американские эксперты считают, что политика Вашингтона должна заключаться в разделении тем трубопровода и экспорта СПГ из США.
Кроме того, советники Трампа назвали предложение Шольца «тактикой затягивания», которая направлена на то, чтобы «помешать усилиям США по остановке трубопровода».
Советники отмечают, что если бы США приняли немецкое предложение, то это «сыграло бы на руку российской пропаганде в отношении оппозиции США к «Северному потоку – 2» и подрывало бы сформулированную президентом США политику».
Ранее издание Deutsche Welle со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию сообщило, что министр финансов ФРГ Олаф Шольц якобы предлагал администрации экс-президента США Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2».
Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в ответ на эту публикацию заявила, что Германия не заключала никакой «грязной сделки» с Соединенными Штатами по проекту газопровода «Северный поток – 2».
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще».
Попова рассказала об отмене масочного режима
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако это не означает, что обязательное ношение масок отменяется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
«Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено – вот в сегодняшнем периоде это так», – передает ее слова РИА «Новости».
Ранее бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил везде ввести рекомендательный режим ношения масок и раскачать «болото» с затянувшимися ограничительными мерами, потому что это поможет стимулировать вакцинацию.
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, пока не стоит.
Академик РАН оценил предложение Онищенко отменить обязательное ношение масок
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Эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, пока не стоит, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что следует везде в стране ввести рекомендательный режим ношения масок и раскачать «болото» с затянувшимися ограничительными мерами. Именно это, на его взгляд, поможет стимулировать вакцинацию.
«Я думаю, что пока еще рано. Все-таки эпидемиологическая ситуация в стране еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, ежедневно регистрируются новые случаи. Единственное, их надо заставлять обязательно носить не везде, а только в общественных местах, транспорте», – говорит Зверев.
На данный момент маска все-таки является единственным надежным средством защиты в тех местах, где люди не могут соблюдать соответствующую социальную дистанцию, подчеркивает вирусолог. Он также объясняет, что, судя по опыту других стран, такие ослабления мер приведут к резкому всплеску заболеваемости в стране, что не хотелось бы допускать в России в ближайшее время.
«Когда процентов 70-80 населения столкнется с этим вирусом, то, в принципе, можно будет говорить о коллективном иммунитете и обсуждать полную отмену обязательного ношения масок. Но, опять же, мы до сих пор точно не знаем, какой продолжительности этот иммунитет у человека, перенесшего заболевание. Поэтому торопиться сейчас с масками точно не стоит», – рекомендует академик.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что, по всем прогнозам, все риски, связанные с коронавирусом, к лету существенно снизятся или исчезнут совсем.
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После гибели пациентов в подмосковной больнице возбуждено дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пациентов ковидного отделения в больнице Одинцовского района Подмосковья после отключения подачи кислорода.
«По факту смерти пациентов следственными органами ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ поручил руководству Главного следственного управления СК России по Московской области доложить о проведенных следственных действиях, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причины гибели людей», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.
Ход расследования уголовного дела поставлен председателем СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что в среду утром в реанимации ковидного отделения Никольской больницы в Одинцовском районе Московской области в результате прекращения подачи кислорода скончались три пациента. Однако в самой больнице опровергли эти сообщения. Так пояснили, что сбой в подаче кислорода действительно произошел, но в момент инцидента никто из пациентов не погиб, двое скончались позже из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода.
«Укрэнерго» оценила дефицит угля на ТЭС в 43%
Запасы угля на складах украинских ТЭС на 43% меньше минимально необходимых, сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Ситуация «остается критической», сообщает «Укрэнерго». С начала ноября запасы (по состоянию на 8 февраля) «уменьшились в 6,5 раза до 384,4 тыс. тонн». Около 49% запасов угля (188 тыс. тонн) сосредоточено только на двух ТЭС – Луганской и Славянской. «Укрэнерго» при этом «не прогнозирует никаких ограничений энергопитания любых категорий потребителей», «графиков аварийного отключения и ограничения мощности», передает РИА «Новости».
Напомним, национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, заявила, что ситуация с запасами энергетического угля критическая. 7 февраля сообщалось, что аварийные отключения произошли сразу на двух ТЭС на Украине. Перед этим Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух других электростанциях.
Пожилых включили в приоритетную категорию для вакцинации от COVID-19
Расширена категория граждан, которые могут в приоритетном порядке вакцинироваться от коронавируса в рамках календаря профилактических прививок, сообщил Минздрав России.
В приказе, опубликованном на официальном портале правовой информации, сообщается, что в категорию приоритета первого уровня включены лица в возрасте от 60 лет и жители городов с населением от 1 млн человек.
В группу также входят медики, сотрудники образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ. Кроме того, к указанной категории относятся лица, проживающие в организациях социального обслуживания, и лица с хроническими заболеваниями, передает ТАСС.
В категорию приоритета второго уровня входят сотрудники организаций транспорта и энергетики, сферы услуг, сотрудники пунктов пропуска через госграницу, работающие вахтовым методом, военные, правоохранители. Кроме того, к ней относятся волонтеры. В категорию приоритета третьего уровня включены чиновники, студенты вузов и колледжей, призывники.
Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. Массовая вакцинация населения стартовала в России в январе. В первом полугодии 2021 года в России планируется привить от коронавирусной инфекции 60% взрослого населения.
В России пора ослаблять введенные из-за пандемии ограничительные меры?
Из-за прекращения подачи кислорода в ковидном отделении подмосковной больницы погибли три человека
В результате прекращения подачи кислорода в реанимации ковидного отделения Никольской больницы в Одинцовском районе Московской области скончались три пациента, сообщили знакомые с ситуацией источники.
«В Никольской больнице в реанимационном отделении, по предварительным данным, три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода. По предварительным данным, причиной отключения кислорода стала техническая неисправность», – сказал источник ТАСС.
В то же время Пятый канал сообщает, что, вероятнее всего, ЧП произошло из-за залипания клапана газификатора.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что отключение кислорода произошло в ковидном отделении больницы. Он добавил, что ни возгорания, ни взрыва из-за неисправности не было. Сейчас проводятся следственные мероприятия.
Весной прошлого года произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, погибли семь пациентов. Предварительно, причиной возгорания стали аппараты ИВЛ «Авента-М», которые производит УПЗ. При этом известно, что в июле УПЗ возобновил поставки новых аппаратов ИВЛ «Авента-М» по заключенным контрактам. Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на данную медтехнику.
В ВОЗ рассказали, как распространяются новые штаммы коронавируса
Число новых случаев коронавируса, как и число жертв в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В организации указали, что «четвертую неделю подряд количество зарегистрированных новых случаев во всем мире снижается: на прошлой неделе было 3,1 млн новых случаев, что на 17% меньше, чем неделей ранее», передает РИА «Новости».
«Это самый низкий показатель с недели, начавшейся 26 октября (15 недель назад). Число зарегистрированных новых смертей также снижается вторую неделю подряд: на прошлой неделе было зарегистрировано 88 тыс. новых смертей, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей», – отмечается в сообщении.
За неделю с 1 по 7 февраля было зафиксировано 3 млн 153 тыс. 426 новых случаев и 88 тыс. 369 летальных исходов.
Вместе с тем варианты коронавируса, вызывающие обеспокоенность, продолжают распространяться: «британский» штамм был обнаружен уже в 86 странах, «южноафриканский» в 44 странах, а «бразильский/японский» штамм – в 15.
Ранее ВОЗ определила четыре версии передачи коронавируса человеку.
Онищенко выступил за отмену обязательного ношения масок
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Необходимо везде ввести рекомендательный режим ношения масок и раскачать «болото» с затянувшимися ограничительными мерами, потому что это поможет стимулировать вакцинацию, считает бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита.
«Надо этим заниматься, и не только Удмуртии, а всем, потому что это затянувшееся наше болото с этими мерами, надо его раскачивать и давать возможность людям работать. И самое главное – стимулировать вакцинацию, вот это тот эффективный рычаг, который позволит нам уже превращать этот фетиш, который мы себе придумали, в нормальное сосуществование человека с этой новой инфекцией», – передает слова Онищенко РИА «Новости».
Он пояснил, что в Удмуртии ввести рекомендательный режим ношения масок позволяет вакцинация и большое число переболевших. Однако Онищенко отметил, что из-за послабления следует усилить контроль за соблюдением мер на мероприятиях.
«Нет, не рано, потому что я знаком и знаю профессионализм службы в Удмуртии. Она была уже некоторое время назад в лидерах по уровню заболеваемости, поэтому это прежде всего, как следствие, достаточно высокая иммунная прослойка создается. Там вакцинация началась – это тоже уже управляемость появляется, и я надеюсь, что все-таки даже первая аппликация уже дает результаты. Поэтому это разумно. Однако когда идет послабление – нужен очень эффективный и очень своевременный мониторинг проводимых мероприятий. Если немедленно отслеживать, и если что-то возникает, то принимать дополнительные меры уже по объектам точечно», – заключил Онищенко.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в 2021 году граждане России смогут перестать носить маски в общественных местах, если сейчас продолжат соблюдать меры профилактики.
Комиссия Госдумы: Протесты в Москве, Гонконге и Белоруссии организованы по одному сценарию
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Схожесть сценариев организации акций и аналогичность действий зарубежных инструкторов выявила комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне, сравнив январские протесты в Москве и летние в Минске и Гонконге, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
«В ходе работы комиссии мы сравнили протесты в Москве, Гонконге и Белоруссии и выявили схожесть сценариев и аналогичность действий зарубежных инструкторов», – сказал Пискарев на заседании, передает РИА «Новости».
По его словам, есть совпадения технологий по следующим направлениям: одинаковая тактика действий протестующих, совпадение демографии протеста, деанонимизация сил правопорядка, публичная реакция зарубежных официальных лиц, а также скоординированная информационная поддержка со стороны одних и тех же иностранных СМИ, фейковые вбросы, постановочные фото.
Он также подчеркнул, что к распространению фейков в соцсетях о несогласованных митингах в Москве имеют отношение иностранные граждане, в том числе с Украины.
«В течение довольно длительного времени на площадке крупных зарубежных интернет-платформ Facebook, Twitter, Instagram, а также TikTok и сервисе YouTube массово, как будто по команде, началось манипулирование российскими детьми путем распространения запрещенной информации, а именно: призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городах РФ 23 и 31 января текущего года... Комиссия располагает примерами того, что к данным незаконным призывам и фейкам причастны граждане иностранных государств, в том числе с Украины», – сказал Пискарев.
Как отметил глава комиссии, были организованы прямые трансляции в «тенденциозном ключе» СМИ-иноагентами. «На фоне протестной активности американские СМИ «Радио Свобода», «Настоящее время», «Голос Америки» и «Немецкая волна» распространяли материалы, побуждающие граждан выходить на митинги. Британская BBC разместила в Twitter карту городов России, чтобы показать массовость протестов, тем самым сформировав соответствующее отношение к ним», – рассказал Пискарев. «Радио Свобода», его региональные проекты, телеканал «Настоящее время», еще несколько подразделений РСЕ/РС и «Голос Америки» решением Минюста включены в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента в России.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что руководство западных IT-компаний путем распространения дезинформации целенаправленно продвигало контент с подстрекательством к акциям в России.
Сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал газете ВЗГЛЯД, что «сам по себе Алексей Навальный ничего не представляет, он является всего лишь инструментом». «Но цель этой инструментальной работы руками Запада – разрушение суверенитета России», – добавил он. По его словам, люди, которые управляют Навальным, ставят своей целью привести к власти в стране людей, которые будут работать на разрушение суверенитета России, ликвидацию основ ее обороноспособности.
В подмосковной больнице уточнили причину гибели пациентов после сбоя в подаче кислорода
Сбой в подаче кислорода действительно произошел в Никольской больнице в Подмосковье, но в момент инцидента никто из пациентов не погиб, двое скончались позже из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода, сообщил глава структурного подразделения «Никольское» Одинцовской областной больницы Владимир Гордеев.
«В реанимационном отделении филиала №3 Одинцовской областной больницы на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии. Из них пять пациентов на НИВЛ. По неизвестным причинам, был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут», – рассказал он телеканалу «360».
Гордеев отметил, что мобильные ИВЛ были оперативно задействованы. В тот момент никто из пациентов не погиб. Двое скончались через время из-за тяжести состояния, как отметил руководитель, не связанных с подачей кислорода. Сейчас все пациенты стационара находятся в безопасности, за ними пристально наблюдают врачи. Сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в среду утром в реанимации ковидного отделения Никольской больницы в Одинцовском районе Московской области в результате прекращения подачи кислорода скончались три пациента.