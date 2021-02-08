Захарова ответила Зеленскому на сравнение украинцев с подопытными кроликами

Британский штамм нового коронавируса стремительно распространяется по территории США, говорится в неопубликованном научном исследовании, выдержки из которого приводит The Washington Post.

По мнению ученых, темпы распространения в стране британского штамма опережают на 35% – 45% аналогичные показатели других мутаций заболевания. Авторы работы отмечают, что появившийся в Великобритании так называемый вариант B.1.1.7 более заразный и также может приводить к большему количеству летальных исходов. Они призывают американское правительство принять меры по борьбе с этим штаммом, передает ТАСС.

«Наше исследование показывает, что США движутся по такой же траектории, что и другие страны, где B.1.1.7 быстро стал доминирующим вариантом SARS-CoV-2, что требует немедленных и решительных действий для сведения к минимуму уровня заболеваемости и смертности от COVID-19», – отмечается в исследовании.

При этом специалисты отмечают, что защитные маски и социальное дистанцирование будут продолжать ограничивать его распространение, а разработанные за последнее время вакцины также эффективны против этого штамма. Ученые подчеркивают, что наибольшее количество случаев заболевания этим штаммом выявлено в штате Флорида.

По мнению экспертов, вирус при таком высоком уровне распространения в США и во всем мире продолжит мутировать, реагируя на различные методы лечения. В связи с этим они подчеркивают необходимость масштабной вакцинации населения.

Британский штамм коронавируса был впервые выявлен в сентябре прошлого года, однако привлек пристальное внимание экспертов лишь в декабре, когда начал становиться доминирующим в Англии. Согласно предварительным оценкам экспертов, он может быть до 70% более заразным, чем ранее встречавшиеся в стране генетические варианты вируса, а его летальность может быть выше на 30%.

Ранее американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали, что в марте 2021 года «британский» штамм коронавируса, вероятно, станет наиболее распространенным в Соединенных Штатах. Тем временем в конце января в Соединенных Штатах впервые выявили «бразильский» штамм коронавируса. Кроме того, в Калифорнии обнаружили новую разновидность коронавируса (CAL.20C). Помимо этого, ученые из университета Огайо выявили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.

21 января 46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США. В январе инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предсказала Штатам 500 тыс. жертв COVID-19 к середине февраля. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.