На Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса, считает глава местного минздрава Максим Степанов.

«В информационном пространстве страны развернута целенаправленная антивакцинальная кампания, целью которой является давление на национальную безопасность Украины. Одними из возможных заказчиков антивакцинальной истерии, в том числе, есть люди, которые всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира – тот же Covishield, Pfizer, AstraZeneca остальные вакцины. А использовала только вакцину, которая производится в стране-агрессоре», – передает слова украинского министра РИА «Новости».

Степанов заявил, что проводниками «антивакцинальной вакханалии» являются политические деятели и эксперты, которые «считают нужным комментировать, какая вакцина хорошая, а какая – не хорошая».

В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.

При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.