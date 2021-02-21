Индия отправила Украине 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca

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21 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 17:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Траулер в Баренцевом море подал сигнал бедствия
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Выступления лидеров США, Германии и Франции на Мюнхенской конференции по безопасности показали, что они видят в России угрозу и совершенно не готовы принимать в расчет наши интересы. Чтобы с нами считались, нам нужно просто становиться сильнее.
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Реформатор Навальный, как всадник Апокалипсиса, куда-то скачет, им восторгаются – слепой разрушитель с нелепыми и пустыми идеями.
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Украина переживает сегодня исторический момент собственного тоталитаризма, который постепенно развивался в стране семь лет, нормализуя самые бесчеловечные практики. И сегодня, на волне кризиса, он вполне созрел для нового качественного скачка.
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Индия отправила Украине 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca
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Партия из 500 тыс. доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca отправлена из Индии на Украину, сообщил украинский министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что лично проконтролировал отгрузку первой партии препарата.
Степанов отметил, что лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca с завода-производителя в индийском городе Пуне. «500 тыс. доз вакцины едут на Украину… Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи», – написал он в Facebook. «Дальше – долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле, и уже на днях вакцина прибудет на Украину. При транспортировке будут выполнены все температурные требования, необходимые для поддержания качества вакцин», – добавил глава украинского Минздрава.
Ранее сообщалось, что компания AstraZeneca подала документы в государственный экспертный центр Минздрава Украины на регистрацию вакцины от коронавируса.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
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Зеленский ввел санкции против сети магазинов «Спортмастер»
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях в отношении зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, которая является головной организацией для сети «Спортмастер».
Указом президента компании запрещается проводить торговые операции и выводить капитал за пределы Украины, осуществлять транзит и перевозку ресурсов по стране. Санкции введены на три года, передает РИА «Новости».
Между тем из-за закрытия магазина «Спортмастер» без работы останутся около 4 тыс. человек, заявил совладелец киевского ТРЦ Dream Town Александр Меламуд. По данным бизнесмена, украинский рынок составляет 3-4% оборота сети «Спортмастер».
Меламуд рассказал, что разговаривал по телефону с директором по развитию всей сети, который заявил, что компания была абсолютно «законопослушной» – «ни кривых схем, ни зарплат в конвертах», «платили все налоги, соцстрах, пенсионный», «не лезли в политику».
«Украина потеряет многомиллионные налоговые поступления, и около 4 тыс. человек останутся без работы. Об инвестиционном климате я уже не заикаюсь. Не останавливайтесь на достигнутом, дорогая власть!» – написал Меламуд в своем Facebook.
В последний санкционный список включены 19 юридических и восемь физических лиц, в том числе депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко.
Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу.
Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет.
Британия дала деньги украинским «административным структурам Крыма»
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Великобритания выделила Украине 168 тыс. фунтов стерлингов (около 235 тыс. долларов) на проект поддержки украинских «властей» Крыма, расположенных в соседней с российским Крымом Херсонской области Украины, сообщило посольство Великобритании в Киеве.
«В день седьмой годовщины незаконной аннексии Крыма Великобритания объявляет о финансировании нового проекта по облегчению доступа к жизненно важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму. Великобритания выделила 168 тыс. фунтов стерлингов на данный проект поддержки местных административных структур в соседней с Крымом Херсонской области, благодаря которому нуждающиеся смогут посещать местные больницы и получать украинские паспорта», – говорится в сообщении на сайте британского посольства.
Отмечается, что Британия «приветствует новую международную «Крымскую платформу», инициированную Украиной.
Власти Украины после присоединения Крыма к России создали на своей территории параллельные «крымские органы власти», которые обозначили абревиатурой АРК (Автономная Республика Крым). Офис постоянного представительства президента Украины в АРК расположен в Херсоне. Главное управление СБУ в АРК также находится в Херсоне. Его работу в 2016 году возобновили указом президента Украины.
Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и «противодействию нарушениям прав человека» на полуострове со стороны России.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
На Украине пожаловались на ослабление армии
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ослабли по сравнению с периодом президентства Петра Порошенко, заявил бывший секретарь Совета безопасности Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов.
«Начиная с 2014 года было наращивание мощности вооруженных сил и в вопросах вооружения, и в вопросах профессионализма, и в вопросах техническо-материального обеспечения, сейчас этого нет», – цитирует РИА «Новости» Турчинова.
По его словам, команда Порошенко передала преемникам «сильную армию», о которой они не заботятся. Он добавил, что впервые за семь лет финансирование ВСУ осталось на прошлогоднем уровне.
Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими».
В Крыму заявили об «имперских амбициях» Британии на Украине
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Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала многоходовкой выделение Великобританией денег на поддержку украинских «властей» Крыма, напомнив британцам, что Херсонская область Украины – это не Крым.
«Для нас, крымчан, подобные английские многоходовки понятны и неинтересны. При этом следует напомнить далеким английским коллегам, что Херсон – это не Крым, так что участь направленных на Украину для украинских якобы крымских, но на самом деле херсонских властей, английских фунтов будет такая же, как и 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 2,7 млрд евро), направленных якобы для развития британско-украинских торговых контрактов», – цитирует РИА «Новости» Ковитиди.
По ее словам, отработанная двумя сторонами схема не включает интересы рядовых украинцев. Она также отметила, что «английских денег так и не увидели в сельском хозяйстве, здравоохранении и развитии инфраструктуры». «Вывод очевиден: выделение без разницы каких средств официальному Киеву является лишь подтверждением имперских амбиций Великобритании в отношении Украины, рассматриваемой Лондоном в разрезе своих экономических и геополитических интересов», – подчеркнула сенатор.
Накануне посольство Великобритании в Киеве сообщило, что Великобритания выделила Украине 168 тыс. фунтов стерлингов (около 235 тыс. долларов) на проект поддержки украинских «властей» Крыма, расположенных в соседней с российским Крымом Херсонской области Украины.
Власти Украины после присоединения Крыма к России создали на своей территории параллельные «крымские органы власти», которые обозначили абревиатурой АРК (Автономная Республика Крым). Офис постоянного представительства президента Украины в АРК расположен в Херсоне. Главное управление СБУ в АРК также находится в Херсоне. Его работу в 2016 году возобновили указом президента Украины.
Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и «противодействию нарушениям прав человека» на полуострове со стороны России.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также еще шести граждан и 19 юридических лиц, об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса президента.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры – санкции», – сообщается на сайте офиса президента.
В пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу.
Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет.
Стоматолог назвал негативные последствия ношения масок
Ношение медицинских масок влияет на здоровье зубов и десен, поэтому носить ее лучше с перерывами, заявил стоматолог Геннадий Шаргородский.
Прикрытие рта и носа в течение длительного времени ограничивает поток влаги и может вызвать сухость во рту, которая способствует развитию кариеса и заболевания десен. «Поэтому носить маску необходимо, но надо каким-то образом делать перерывы для того, чтобы все эти патологические микроорганизмы имели выход из полости рта», – цитирует РИА «Новости» заявление врача в эфире телеканала «Звезда».
Шаргородский посоветовал чаще чистить зубы и полоскать рот водой, поскольку последствием ношения масок может быть неприятный запах изо рта.
Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что отказ от ношения средств индивидуальной защиты и несоблюдение социальной дистанции после первой дозы двухфазной вакцины от COVID-19 влечет за собой риски заразиться коронавирусом.
В Австрии сравнили «Спутник V» с автоматом Калашникова
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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» простая, надежная и эффективная, как автомат Калашникова, заявил профессор, ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер.
«Спутник V» – он как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надежный и эффективный. Обнадеживающие данные были опубликованы в очень уважаемом журнале – хоть поздно, но тем не менее. При первой и второй прививке используются разные вирусные векторы, что увеличивает эффективность», – цитирует ТАСС интервью профессора газете Kronen Zeitung.
Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц сообщал, что Австрия готова организовать производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса в случае их регистрации Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA). Он также призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса.
Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года, для нее в настоящее время предусмотрены препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.
Напомним, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть одобрена для применения в Евросоюзе в феврале – начале марта.
Пандемия спровоцировала в Германии волну травли вирусологов
С начала пандемии коронавируса в Германии значительно вырос уровень ненависти и травли в адрес ученых, сообщает ARD.
Отмечается, что из-за критики эксперту в области здравоохранения Социал-демократической партии Германии Карлу Лаутербаху пришлось отказаться от работы в центре вакцинации. «К сожалению, было заранее объявлено о протестах у здания центра вакцинации в Леверкузене, поэтому мне придется отменить старт [работы]. Полиция и органы безопасности видят в этом опасность», – цитирует его заявление RT со ссылкой на ARD.
Лаутербах выступал за жесткие коронавирусные ограничения, он уже отмечал, что на него надвигается «волна травли», но, по его словам, он этого не испугался. Однако он знает ученых, которым поступали угрозы.
Автор статьи пишет, что с начала пандемии участились атаки на политиков или деятелей науки, которые публично высказывают свое мнение о введении антиковидных мер.
Кроме того, вокруг известных вирусологов, таких как Кристиан Дростен или Хендрик Штрек, сформировались целые лагеря сторонников и противников, многие из которых ведут «яростную войну друг против друга».
Некоторые пользователи Twitter обвиняют Хедрика Штрека в гибели людей, из-за того, что он выступает против жестких ограничений. Ковид-диссиденты, наоборот, выходят на демонстрации в футболках с изображением Дростена в виде мишени.
Социолог Паула-Ирен Вилла Браславски из Мюнхенского университета отметила, что такое поведение не является новым. Тем не менее, по мнению Браславски, «всеобщей враждебности к науке» в настоящее время не наблюдается.
Однако в Германии, по ее словам, существует «очень громкое» меньшинство, распространяющее популистскую риторику. «С точки зрения этого меньшинства, наука может быть связана с глобальными элитами, с башнями из слоновой кости, махинациями, которые якобы приводят к угнетению всего населения», – пояснила она.
Проблемы, как отмечает эксперт, обострились из-за глобального кризиса. «Наука не нейтральна и не объективна в наивном смысле этого слова, она всегда противоречива. Всегда есть разные интерпретации, исследовательские подходы, уровни знаний, дисциплины, результаты, полученные в ходе исследований», – уточнила исследовательница.
Социальный психолог Пиа Ламберти в свою очередь уточняет, что от 25% до 30% населения склонны верить теориям заговора.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в стране обозначилась «третья волна» коронавируса, но темпы снижения заболевания в стране радуют. В ФРГ на сегодняшний день зарегистрировано 2,39 млн случаев коронавируса, 2,2 млн выздоровели.
Разработчики «Спутник V» предложили помочь Moderna и Pfizer улучшить эффективность их вакцин
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что добавление компонента препарата «Спутник V» к вакцинам Moderna и Pfizer поможет им более эффективно бороться с мутациями коронавируса.
Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что разработчики «Спутник V» готовы помочь компаниям Moderna и Pfizer, передает РИА «Новости».
«Мы считаем, что добавление нашего компонента в том числе и в вакцину Pfizer, и в другие может более эффективно бороться с мутациями и, безусловно, это показывает нашу открытость и открытость ко всем фармкомпаниям. Мы считаем, что только совместной работой мы можем действительно быть наиболее эффективны», – заявил глава РФПИ.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.
Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.
В РФПИ заявили о поддержке «Спутника V» со стороны ряда стран ЕС
Россия видит поддержку вакцины «Спутник V» со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, отметив, что Москва ведет переговоры с несколькими австрийскими компаниями для налаживания в этой стране производства российской вакцины.
«Мы видим поддержку и со стороны Австрии, Германии, Франции, Италии», – сказал Дмитриев в эфире австрийской радиостанции Ö1, передает РИА «Новости».
По его словам, политики в этих странах говорят, что у людей должна быть возможность выбирать вакцину. «Все пытаются найти какую-то политику в вакцине, ее просто нет», – добавил он.
Глава РФПИ также отметил, что в Австрии одни из лучших компаний в мире по производству фармпрепаратов. «Мы уже ведем переговоры с несколькими австрийскими компаниями. Мы хотели бы иметь партнерство с Австрией по производству и в том числе по экспорту этой вакцины из Австрии в другие страны», – заявил Дмитриев.
В пятницу в РФПИ сообщили, что министерство здравоохранения Сан-Марино одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», таким образом, вакцина одобрена уже в 30 странах. В субботу Республика Гана стала 31-й страной мира и пятым государством африканского континента, одобрившим вакцину «Спутник V».
Напомним, австрийский канцлер Себастьян Курц сообщал, что Австрия готова организовать производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса в случае их регистрации Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA). Он также призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса.
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Симптомы коронавируса сохранились у трети переболевших в легкой форме
Примерно 30% людей, переболевших коронавирусом в легкой форме, спустя несколько месяцев после завершения лечения продолжают испытывать ряд симптомов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследование Университета Вашингтона.
«В изученной группе людей, переболевших COVID-19, за состоянием которых наблюдали в течение 9 месяцев после болезни, около 30% сообщили о постоянных симптомах», – передает «Интерфакс».
Исследование проводилось на территории США. 14% жалуются на утомляемость, еще столько не чувствуют запахи или вкус еды. Некоторые опрошенные (2%) сообщили о периодическом затуманивании сознания.
Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала переболевшим коронавирусом сделать прививку от COVID-19.
В ЛНР заявили, что украинская тяжелая военная техника прибыла в Донбасс
В пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной ЛНР заявили о том, что в Донбасс прибыла тяжелая военная техника украинских военных, в частности, буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б».
По данным пресс-службы, «в зоне ответственности 14-й бригады ВС Украины отмечено нахождение десяти буксируемых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» калибром 152 миллиметра на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное», передает РИА «Новости».
Как отметили в пресс-службе, данный факт подтверждают в своем отчете от 20 февраля наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Он подчеркнул, что данные действия украинских силовиков являются нарушением принятых дополнительных мер по перемирию.
«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», – дополнили в оборонном ведомстве ЛНР.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские силовики открыли минометный огонь по южной окраине Донецка, было выпущено 30 боеприпасов, в том числе 21 мина.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, «Минск-2») – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
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Определена эффективность Pfizer против распространения COVID
Согласно данным исследования, проведенного совместно с минздравом Израиля, вакцина против коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech на 89,4% эффективна в предотвращении передачи коронавируса, сообщило издание Spiegel.
По данным издания, в Израиле привита уже примерно треть населения, что позволило изучить, каким образом работает вакцина. Были учтены данные в общей сложности 1,7 млн вакцинированных людей, передает РИА «Новости».
Результаты исследования показали, что в 89,4% случаев вакцинированные не передают COVID-19 другим людям.
Таким образом, вакцинированные от коронавируса защищают от коронавируса не только себя, но и других людей. Результаты исследования пока не опубликованы на сервере препринтов и в специализированном журнале, в связи с чем компании Pfizer и BioNTech пока не комментируют полученные данные.
Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.
Центр «Вектор» заявил о 45 обращениях из-за рубежа по «ЭпиВакКороне»
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил более 45 обращений из-за рубежа от различных организаций, заявивших о желании проведения исследований и о начале производства вакцины «ЭпиВакКорона», сообщил глава центра «Вектор» Ринат Максютов.
«У нас есть более 45 обращений из-за рубежа от различных фондов и правительственных организаций, которые хотели бы провести исследования нашей вакцины или поднимают вопрос о начале производства данной вакцины на своей территории для обеспечения безопасности своих граждан», – цитирует ТАСС интервью Максютова на телеканале «Россия-1».
Ранее создатели «ЭпиВакКороны» рассказали о ее эффективности против разных штаммов COVID-19 .
Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года. В феврале «Вектор» направил результаты клинических исследований «ЭпиВакКороны» фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19.
На Украине осудили притеснения журналистов в Белоруссии
Главы МИД и министерства культуры и информполитики Украины Дмитрий Кулеба и Александр Ткаченко осудили притеснения журналистов в Белоруссии, сообщила пресс-служба украинского дипведомства.
«Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совместно с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко выражают возмущение событиями в Белоруссии, где властные институты продолжают притеснения и репрессии против журналистов. Весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность. Наступление на свободу слова, жизни и здоровья журналистов в Белоруссии открыто нарушает эти базовые принципы», – цитирует ТАСС заявление министров.
Украина «решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусской власти на представителей СМИ», подчеркивается в заявлении.
Ранее суд в Минске приговорил двух сотрудниц телеканала «Белсат» к двум годам колонии за активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Между тем, осуждая нарушение свободы слова в Беллоруссии, Киев демонстрирует двойные стандарты, не упоминая о притеснении СМИ на Украине. Напомним, в феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
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