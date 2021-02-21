Индия отправила Украине 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Партия из 500 тыс. доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca отправлена из Индии на Украину, сообщил украинский министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что лично проконтролировал отгрузку первой партии препарата.

Степанов отметил, что лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca с завода-производителя в индийском городе Пуне. «500 тыс. доз вакцины едут на Украину… Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи», – написал он в Facebook. «Дальше – долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле, и уже на днях вакцина прибудет на Украину. При транспортировке будут выполнены все температурные требования, необходимые для поддержания качества вакцин», – добавил глава украинского Минздрава.

Ранее сообщалось, что компания AstraZeneca подала документы в государственный экспертный центр Минздрава Украины на регистрацию вакцины от коронавируса.

Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.

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