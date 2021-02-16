Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией Лавров упрекнул США за подозрительность к «Спутнику V» AstraZeneca начала регистрацию вакцины на Украине 16 февраля 2021, 14:31 Текст: Евгения Шестак

Компания AstraZeneca подала документы в государственный экспертный центр Минздрава Украины на регистрацию вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба украинского центра общественного здоровья. «В государственный экспертный центр Минздрава была подана заявка о государственной регистрации на Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения», – говорится в сообщении. Заявку подали сразу после того, как Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения, разрешив ее использование в рамках инициативы COVAX. Ранее правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.

Украинский дипломат заметил распад «клуба друзей против Путина» 15 февраля 2021, 20:09

Фото: Danil Shamkin/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Бывший руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и дипломат Роман Бессмертный заявил, что в мире начался распад «клуба друзей против [президента России Владимира] Путина». «Вспомните телефонный разговор Путина и новоизбранного президента США [Джо Байдена]. Буквально через неделю – продолжение действия договора СНВ-3 <...> и начало ни с того, ни с сего строительства «Северного потока», – цитирует Бессмертного «Спутник». По его мнению, Россия в скором времени достроит газопровод «Северный поток – 2» и даже введет в эксплуатацию. Дипломат также высказался о предложениях остановить строительство этого проекта в случае, если Россия перестанет переводить транзитом газ через Украину. «Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе», – сказал Бессмертный. На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. При этом в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на заявление минэкономики ФРГ сообщила, что Германия и США пока не ведут прямой диалог по вопросу газопровода «Северный поток – 2». Гендиректор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что попытки вмешательства в реализацию «Северного потока – 2» негативно сказываются на инвестиционном климате Германии, этот проект является мостом для сохранения российско-немецких отношений. Еврокомиссия назвала условия централизованного заказа «Спутника V» 16 февраля 2021, 01:49

Фото: Patricio Murphy/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Есть два предварительных условия централизованного заказа российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, российская сторона «должна сделать запрос, как и все другие лаборатории, в EMA». А для этого требуется «предоставить полный доступ на производственные площадки». Фон дер Ляйен подчеркнула, что «производство вакцин связано с рисками», в ЕС «должны убедиться» в высоком качестве производства и «что все под контролем», передает ТАСС со ссылкой на Echos. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС, которая была подана в конце января. В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта. При этом отдельные страны ЕС уже выразили интерес к российской вакцине или даже получили партии «Спутника V». В ДНР допустили начало боевых действий против ВСУ 15 февраля 2021, 19:23 Текст: Абдулла Шакиров

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) опасается перехода конфликта межу Донбассом и Украиной в горячую фазу в связи с многочисленными нарушениями перемирия Киевом, заявил руководитель представительства Руслан Якубов. «Мы имеем все признаки эскалации на линии соприкосновения. И если Украина в ближайшее время не вспомнит о своих обязательствах, то не исключено, что конфликт может перерасти в горячую фазу», – передает слова Якубова РИА «Новости». По словам представителя ДНР, количество выпущенных Украиной по территории Донбасса боеприпасов выросло, кроме того, увеличился калибр используемого вооружения. Это свидетельствует об отказе Киевом от выполнения Минских соглашений, подчеркнул Якубович. «Вновь гибнут и получают ранения защитники республики, жилые дома повреждаются вследствие прямых попаданий, мирные жители получают травмы вследствие обстрелов», – добавил глава представительства ДНР. Ранее Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка 16 февраля 2021, 09:23 Текст: Евгения Шестак

Бывший депутат от украинской партии «Свобода» Олег Гелевей напал с ножом на посетителя кафе в Киеве из-за споров о русском языке. По данным источников в МВД, инцидент произошел 14 февраля. Бывший депутат и его ранее судимый знакомый выпивали в кафе. Они вступили в перепалку с официанткой, обслуживающей людей на русском языке, передает «Страна.ua». За работницу заведения заступился один из посетителей, в результате между мужчинами завязалась драка. Гелевей и его спутник, вооруженный ножом, нанесли посетителю кафе резаные раны. Потерпевшему вызвали скорую помощь. Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Бывшего депутата допросили и отпустили, его знакомого задержали. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что языковая дискриминация на Украине провоцирует дополнительное напряжение в обществе и способствует развитию сепаратизма. С 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180-242 доллара). Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что украинские власти пытаются искусственно вызвать неприятие русского языка в стране и уничтожить уникальное мультикультурное пространство. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Часть вакцины Pfizer в Японии придется выбросить 16 февраля 2021, 08:34 Текст: Алина Назарова

Японским медикам придется выбросить часть вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической компании Pfizer из-за отсутствия достаточного количества специализированных шприцев, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. В каждом флаконе с вакциной Pfizer имеется препарата на шесть инъекций, однако полностью извлечь его позволяют только специализированные шприцы. Использование обычных дает возможность выкачать лишь пять доз вакцины. «Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать», – признал генсек кабинета. В результате уже заказанной партией Pfizer можно будет вакцинировать только примерно 60 млн человек вместо 72 млн по первоначальному плану. «Закупить нужное количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями», – пояснил Като, передает ТАСС. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии 14 февраля одобрило использование вакцины Pfizer на территории страны. Вакцинация начнется 17 февраля. В первую очередь она коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников. Во вторую очередь будут привиты около 36 млн человек старше 65 лет. Затем кампания распространится на 8,2 млн жителей Японии с хроническими заболеваниями, и только к маю вакцины смогут получить остальные категории граждан. В Минздраве прокомментировали условия ЕС для централизованного заказа «Спутника V» 16 февраля 2021, 12:32

Фото: ZSOLT SZIGETVARY/ЕРА/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Российская сторона уже направила все необходимые документы по вакцине от коронавируса «Спутник V», и препарат находится на рассмотрении, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя советы Еврокомиссии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для того, чтобы сделать централизованный заказ вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза, российской стороне необходимо «предоставить полный доступ на производственные площадки», а после сделать запрос в ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств), как и все другие лаборатории. «Насколько мне известно, все документы по российской вакцине «Спутник V» уже направлены в ЕМА, которое занимается выдачей разрешений, и они рассматривают препарат», – говорит Козлов. Врач также уверен, что после того, как европейская сторона убедится в полной безопасности и эффективности российской вакцины, она все-таки осуществит крупный заказ несмотря на то, что имеет препараты от коронавируса собственного производства. «С моей точки зрения, централизованный заказ совершенно реален. Более того, у нас есть совершенно четкая информация о том, что отдельные страны Европейского союза уже заинтересованы и подписывают договоры с российской стороной о поставке вакцины. Примером является Венгрия, которая прямо сейчас рассматривает вопрос о поставке вакцины», – заключил собеседник. На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Монголии. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему в Евросоюзе испытывают острый дефицит вакцины от COVID-19 собственной разработки. Тем не менее российская сторона выразила готовность выйти со своей вакциной на европейский рынок и спасти Запад. Украинский машинист пожаловался на «средневековые» условия труда 16 февраля 2021, 08:55 Текст: Евгения Шестак

Украинский железнодорожник опубликовал видео, где сотрудники госкомпании «Украинские железные дороги» растапливают лед со стекол при помощи огня, и рассказал о «средневековых» условиях работы. Соответствующее видео опубликовано в Telegram. Лед мешает машинисту видеть сигналы на железной дороге, поэтому – в отсутствие стеклообогревателей – авторам видео пришлось прибегнуть к растапливанию льда на окнах кабины при помощи огня. Такой метод они назвали «средневековым». На видео видно, как один из участников съемки поджигает бумагу и держит ее в руках возле стекла со стороны машиниста, чтобы хоть как-то растопить лед. «Железнодорожники не заслуживают повышения зарплаты? Почему нет даже стеклообогревателей?», – спросил автор публикации. Сейчас компания использует старые поезда еще советского образца, не оснащенные современными техническими функциями. Львиная доля локомотивов подлежит утилизации и списанию, поскольку эксплуатационный срок поездов уже давно истек – от 30 до 53 лет. Ранее замглавы председателя комитета парламента по вопросам транспорта и инфраструктуры Украины Владимир Крейденко заявил, что в стране планируется замена отдельных участков железных дорог на рельсы европейского образца – «узкоколейку». Власти Украины признали получение «вынужденной» помощи от России из-за угрозы веерных отключений электричества 16 февраля 2021, 12:44

Фото: Konjushenko Vladimir/YAY/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Киев выступает против импорта электроэнергии из России и Белоруссии, но вынужден осуществлять закупку из-за угрозы веерных отключений электричества, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко. «Мы против того, чтобы закупать электроэнергию из Белоруссии и России, но для этого необходимо отсоединиться от энергосистемы РФ и Белоруссии и присоединиться к европейской», – сказал он, признав, что Украина «критически зависит от РФ и Белоруссии в этом вопросе». Витренко напомнил, что его страна была вынуждена возобновить импорт электроэнергии из соседних государств из-за дефицита. «Были холода, был дефицит электроэнергии, при том, что все наши атомные, газовые блоки работали на полную мощность. Была аварийная помощь и импорт из Белоруссии, даже несколько дней из РФ. Была угроза веерных отключений», – отметил он, передает ТАСС. Ранее глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Киев не станет отказываться от импорта российской электроэнергии до конца отопительного сезона. В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливался запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Также с 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за похолодания. Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить. Украина признала невозможным отказ от электроэнергии из России 16 февраля 2021, 10:04 Текст: Евгения Шестак

Украина не может отказаться от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона, заявил глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. По его словам, сейчас в стране 13 сломанных энергоблоков теплоэлектростанций и фактически нулевой склад угля на большинстве теплоэлектростанций, передает РИА «Новости». «Говорить, что тот импорт, который сейчас идет в энергосистему, он лишний и ненужный с точки зрения физической балансировки энергосистемы, некорректно», – сказал Кудрицкий. Он также отметил, что закупки российской электроэнергии помогают Украине закрывать баланс в энергосистеме. При этом, считает Кудрицкий, во второй половине марта или в апреле дефицит энергетических мощностей на Украине исчезнет благодаря тому, что страна получит уголь, который был нужен зимой, будут работать все энергоблоки теплоэлектростанций, закончится ремонт на энергоблоках АЭС и увеличится выработка на возобновляемых источниках энергии. В понедельник крупнейшие украинские теплоэлектроцентрали потребовали от правительства запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии и отменить ценовые ограничения тарифов. В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливался запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Также с 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за похолодания. Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить. Первый американец привился вакциной «Спутник V» в Крыму 16 февраля 2021, 13:30 Текст: Евгения Шестак

Первый гражданин США Брюс Уотс Бевен привился в Крыму российским препаратом против коронавируса «Спутник V», сообщили в минздраве и министерстве информации республики. «В Евпатории во вторник в поликлинике детской больницы прошла вакцинация против коронавирусной инфекции гражданина Соединенных Штатов Америки Брюса Уотса Бевена», – приводит РИА «Новости» сообщение минздрава. Отмечается, что была использована вакцина «Спутник V». Согласно данным ведомств, это событие стало первой вакцинацией американца на полуострове. Уточняется, что его женой является гражданка России, археолог Татьяна Смекалова, которая также прошла процедуру вакцинации. Брюс Бевен, которому 78 лет, живет в Евпатории с женой больше года, он приехал в Крым из пригорода Вашингтона. «Она (вакцина «Спутник V») хорошая, и я рад, что смог получить ее. Почему нет? Это было бы небезопасно для меня – ехать в США, чтобы получить вакцину. Поездка занимает 24 часа. Гораздо лучше получить ее здесь и сейчас», – сказал он. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель ранее заявил, что получает неоднократные обращения от жителей стран Евросоюза. В этих обращениях они выражают желание приехать в республику и привиться российским «Спутником V». По данным РФПИ, «Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее «Спутник V» одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах. В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Лавров упрекнул США за подозрительность к «Спутнику V» 16 февраля 2021, 14:43

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Глава МИД Сергей Лавров, комментируя призывы представителей новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», заявил, что Россия никогда не «дружила» с другими странами против кого-то. «Кстати, недавно представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», поскольку, дескать, опять же это геополитический замысел Кремля, и надо быть осторожнее, не попасть в зависимость от РФ. Ну что сказать… Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами, и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления – ну печально», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с тоголезским министром иностранных дел, передает РИА «Новости». Он также подчеркнул, что Россия никогда ни с кем не дружила «против кого бы то ни было». «Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и ее зарубежных партнеров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся», – добавил глава МИД. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене. На прошлой неделе Казахстан одобрил применение российской вакцины, став 27-й страной, в которой разрешен препарат. По данным РФПИ, «Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее «Спутник V» одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах. В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти ЮАР собрались вернуть 1 млн доз вакцины от AstraZeneca 16 февраля 2021, 09:51 Текст: Наталья Ануфриева

Власти ЮАР обратились к Институту сыворотки Индии с просьбой забрать 1 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной AstraZeneca и Оксфордским институтом, сообщают СМИ. Газета The Economic Times сообщает со ссылкой на чиновников, что партия препарата была отправлена в ЮАР в начале февраля. К такому решению власти ЮАР пришли после того, как ученые заявили о невысокой эффективности препарата AstraZeneca в борьбе с местным штаммом, передает РИА «Новости». Институт сыворотки является партнером AstraZeneca по поставкам вакцин в страны с низким и средним уровнем доходов. Ранее в ЮАР решили остановить реализацию плана вакцинации населения вакциной от AstraZeneca. Вместо нее будут использовать препарат от Johnson&Johnson. Глава Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) Алехандро Кравиото сообщал, что вакцина AstraZeneca рекомендуется для использования в странах, где распространены новые штаммы коронавирусной инфекции. Группа экспертов изучила возможности препарата против британской мутации вируса и против разновидности инфекции, циркулирующей в Южной Африке. Предварительный анализ, проведенный в отношении штамма из ЮАР, показал, что существует снижение эффективности препарата против легких и средних случаев заболевания, а также «сокращение выработки антител». Штамм 501.V2 коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. Данная разновидность инфекции сейчас доминирует в ЮАР. Согласно предварительным данным, он более заразный. Отметим, что ранее эффективность вакцины AstraZeneca собрались проверить на детях в Британии. Путин поручил проверить эффективность российских вакцин от COVID-19 против новых штаммов 15 февраля 2021, 18:14 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поручил правительству провести анализ эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства сделал несколько поручений после совещания с членами правительства страны, состоявшегося 13 января 2021 года. Путин поручил правительству «обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении новых штаммов вируса, вызывающего данную инфекцию, а также при необходимости проведение дополнительных исследований указанных вакцин и внесение изменений в их регистрационные досье», говорится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля. Также президент поручил Кабинету министров обеспечить расширение научно-практических исследований, направленных на «на расшифровку (секвенирование) геномов циркулирующих в Российской Федерации и в мире возбудителей инфекционных болезней, и финансирование указанных исследований». Доклад по этим темам необходимо представить главе государства до 15 марта 2021 года и предоставлять такие доклады раз в полгода. Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата, Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. На Украине чиновников подозревают в организации фейкового избирательного участка 15 февраля 2021, 17:42 Текст: Елизавета Булкина

На Украине пять человек, организовавших фейковый избирательный участок в ходе местных выборов в селе Сосновка Конотопского района Сумской области, стали подозреваемыми по уголовному делу, сообщили в местной Нацполиции. В селе в день выборов, 25 октября 2020 года, открылись параллельно два избирательных участка с идентичными номерами. Один из них был зарегистрирован официально, а второй нет. До вмешательства полиции на фейковом участке успели проголосовать 379 местных жителей. В то время как на официальном участке – лишь 14 человек, передает РИА «Новости». «В ходе следствия установлено, что председатель сельского совета села Сосновка организовала незаконное проведение местных выборов. К своей противоправной деятельности она привлекла еще четырех человек, которые обеспечивали работу «фейкового» участка… Следственным управлением полиции области под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры пяти гражданам, которые принимали участие в создании и работе «фейковых» участки уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления», – сообщили в Нацполиции. Фигурантов дела подозревают в препятствовании осуществлению избирательного права, совершенного организованной преступной группой. Им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет. 25 октября прошлого года граждане Украины выбирали депутатов поселковых, городских и областных советов, а также мэров городов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах поражения на этих выборах партии украинского президента «Слуга народа». Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом 16 февраля 2021, 10:45

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в больнице, врачи поставили ему диагноз коронавирус, сообщила директор театра Тамара Михайлова. «Да, к сожалению, Юрий Мефодьевич заболел и находится в больнице, но, слава Богу, болезнь проходит не в тяжелой форме», – передает РИА «Новости» слова Михайловой. Напомним, в конце января сообщалось, что народная артистка России, актриса театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная заболела коронавирусом, проходит лечение в больнице.