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На Украине не исключили «реверсные» поставки «Спутник V»
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«Политический хайп вокруг вакцины привел к нежеланию украинцев прививаться вообще», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Так он прокомментировал заявление главы местного Минздрава о том, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.
«Беда Украины в том, что наши политики устраивают хайп на вопросах, которые должны обсуждаться профильными специалистами. Но пока у нас выясняют, какая вакцина патриотичнее, Украина получает третью волну эпидемии коронавируса в некоторых регионах на западе страны», – отметил украинский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
«Когда горит дом, некогда разбираться, какого цвета ведро и от кого оно – это логика адекватных здравомыслящих людей, но со здравомыслием на Украине сейчас большие проблемы», – продолжил эксперт.
«Также никто не отменял коррупционную составляющую, – добавил Золотарев. – Все это приводит к тому, что в стране сорваны все сроки начала вакцинации, а 57% украинцев не хотят прививаться вообще. Сильные антивакцинные настроения стали результатом политического хайпа».
«Понятно, что эффективность вакцины Covishield на порядок ниже, чем Pfizer, Moderna и «Спутник V». Не исключено, что Украина сможет привиться «Спутником V» в так называемом реверсном режиме. Более того, уже сейчас есть такое явление, как ковид-туры в Москву. Ряд бизнесменов предпочитают прививаться российской вакциной», – рассказал собеседник.
«Для Украины самое разумное сейчас – дать возможность частному бизнесу завести в страну все возможные вакцины, чтобы у людей была возможность выбора, а не устраивать на этом политический хайп», – резюмировал политолог.
Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в стране развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.
«В информационном пространстве страны развернута целенаправленная антивакцинальная кампания, целью которой является давление на национальную безопасность Украины. Одними из возможных заказчиков антивакцинальной истерии в том числе есть люди, которые всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира – тот же Covishield, Pfizer, AstraZeneca и остальные вакцины. А использовала только вакцину, которая производится в стране-агрессоре», – передает слова украинского министра РИА «Новости».
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. В то же время Израиль не признал применяемую Украиной вакцину от коронавируса.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
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Украинский дипломат призвал подготовиться к разрыву отношений с Россией
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Украина должна быть готова к разрыву дипломатических отношений с Россией, заявил в эфире телеканала Espreso бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
«Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
По словам Чалого, Киеву стоит обратиться к третьей стране, чтобы она выступила посредником между Москвой и Киевом и представляла бы позиции Украины по консульским вопросам.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе.
Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕМА за слова о вакцине
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Создатели российской вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хох за сравнение возможности экстренного одобрения препарата с «русской рулеткой».
«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хох из EMA за ее негативные комментарии в адрес государств ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы. EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к EMA и самому процессу экспертизы», – говорится в официальном аккаунте российской вакцины «Спутник V» в соцсети Twitter.
«Отложив экспертизу «Спутник V» на несколько месяцев, EMA не имеет права подрывать доверие к 46 другим [национальным] регуляторам, которые проверили все необходимые данные», – подчеркнули создатели российской вакцины, комментируя заявления Виртумер-Хохе, которая в эфире австрийского телеканала ORF сравнила возможность экстренного одобрения «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой».
Ранее «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии. Напомним, 5 марта официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер подтвердил право стран-членов покупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». При этом он подчеркнул, что страны ЕС, разрешая российский препарат, «сами будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин». Днем ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Президент Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире.
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Израиль не признал применяемую Украиной вакцину от коронавируса
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Власти Израиля отказываются признавать применяемую на Украине индийскую вакцину от коронавируса Сovishield, заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук.
По его словам, Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий. «У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять», – заявил Корнийчук.
Дипломат добавил, что обе страны «будут решать» данный вопрос в ближайшее время, передает РИА «Новости».
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. По данным минздрава страны, всего с начала вакцинации сделали почти 12,5 тысячи прививок.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Украина пыталась «удалить» крымчан из совещания ОБСЕ по свободе СМИ
Представители Киева оказывали давление на крымчан во время онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
«После моего выступления представитель украинской делегации, ссылаясь на то что я и моя коллега, главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, представляем оккупированную территорию, потребовали удалить нас из виртуального пространства на площадке ОБСЕ», – приводит слова Гридчины РИА «Новости».
По ее словам, с критикой и осуждением в адрес крымчан выступили и представители США, Великобритании, Канады и ряда стран ЕС.
Гридчина подчеркнула, что ее выступление было посвящено журналистике в Крыму.
«Я также рассказала о поступающих в интернете в мой адрес как руководителя первого в Крыму украиноязычного информационного агентства «Крым сегодня» угрозах от различных пользователей с территории Украины», – пояснила она.
Гридчина добавила, что информационное агентство «Крым сегодня» готово представить западным СМИ, получающим искаженную информацию о жизни на полуострове, достоверную картину ситуации в регионе.
Напомним, в начале февраля глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Россия договорилась о производстве «Спутника V» в Италии
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться в Италии, соответствующее соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech.
«Впервые в Европе было подписано соглашение между Российским государственным фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ADIENNE Pharma & Biotech о производстве вакцины «Спутник V» в Италии», – передает сообщение итальянской компании РИА «Новости».
Предполагается, что производство препарата будет запущено в июле.
Напомним, общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.
Медик развеял мифы об антителах после коронавируса
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, в каких случаях нужно измерять количество антител и имеет ли этот показатель значение для защиты от коронавирусной инфекции.
По его словам, совершенно точно нет смысла выяснять титр антител к SARS-CoV-2 в организме сразу же после вакцинации или перенесенного заболевания. «После вакцинации измерять титр антител вообще не имеет смысла, все равно это никак не повлияет, иммунный ответ есть, защита все равно есть, и ее никак не усилить», – отметил врач-иммунолог в интервью радио Sputnik.
В данном случае количественные показатели, связанные с антителами, не дают представления о степени защиты организма, пояснил он. Раз антитела появились, значит, иммунный ответ сформировался. Ведь иммунная система состоит из множества компонентов, их тысячи, и соотношение между ними у каждого человека очень индивидуально, добавил Жемчугов.
Количество антител, выработавшихся в организме после вакцинации или после болезни, со временем неизбежно сокращается. Несмотря на это, человек все равно остается под защитой, уверен врач-иммунолог.
«Остаются клетки памяти, которые при повторном контакте с вирусом резко активизируются, причем в течение двух суток, а не в течение трех недель, как при первом контакте. И уже активирована иммунная система, и она губит вирусы при повторном контакте за два-три дня, максимум», – сказал он.
По словам Жемчугова, измерить количество антител не помешает в том случае, если человек планирует вакцинироваться после перенесенного заболевания. Если человек перенес COVID-19 не более полугода назад, можно посмотреть, каков титр антител. «Если есть антитела и человек знает, что переболел в пределах полугода, то вакцинация не обязательна», – считает врач.
При оценке количества антител необходимо учитывать особенности тест-систем, уточнил он. Сейчас применяется довольно много их типов, начиная от хроматографических, как тесты на беременность, и заканчивая строгими количественными тестами на отдельные антигены.
Если человек переболел примерно год назад и титр антител у него невысок, то можно провести однократную вакцинацию, посоветовал Жемчугов. «Если антитела есть, то есть человек переболел, то вакцинацию целесообразно делать однократно – если человек считает, что антител мало, и волнуется по этому поводу. Однократной вакцинации любой вакциной будет достаточно, чтобы активизировать клеточную память. Это если человек болел примерно год назад», – добавил он.
Кравчук озвучил сценарий сохранения Украины в составе СССР
Украина могла стать частью Советской Конфедерации, однако президент СССР не захотел менять политическую систему государства, заявил экс-президент республики и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.
По его словам, перед встречей в Беловежской пуще главы союзных республик неоднократно встречались в Ново-Огарево и обсуждали дальнейшую судьбу Союза. На одной из них Кравчук рассказал, что был согласен на конфедеративное устройство государства.
«Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему. Он говорил: «Леонид Макарович, а если мы предложим вместо федерации конфедерацию?» И мы начали обсуждать, какой может быть конфедерация на территории СССР, и пришли к выводу: давайте обсудим эту тему с Горбачевым. Сели за стол, Ельцин говорит: «Михаил Сергеевич, у нас не клеится, мы не можем договориться, потому что начались большие движения в республиках, люди хотят больше прав, свобод, независимости, давайте подумаем, как реформировать страну из федерации в конфедерацию». Горбачев говорит: «А образец конфедерации можете предложить?» Ельцин говорит: «Конечно, Швейцария, сегодня вы президент, через год Леонид Макарович, еще через год я». Горбачев так задумался и говорит: «Нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент», – приводит слова Кравчука Украина 24.
Ранее Горбачев заявил, что считает своим основным достижением на внешней арене прекращение холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений.
Президент Сирии Асад заразился коронавирусом
Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма Асад заболели коронавирусом, сообщила канцелярия сирийского лидера.
«Президент Асад и госпожа Асма Асад сдали ПЦР-тест, результат показал инфицирование коронавирусом. Они находятся в стабильно состоянии и будут продолжать работать во время самоизоляции», – говорится в сообщении канцелярии в Twitter,
Напомним, Сирия является одной из стран, зарегистрировавших российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».
В Госдуме оценили слова экс-посла Украины о разрыве отношений с Россией
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«Украинское правительство и дипломаты хорохорятся и наглеют, надеясь на поддержку новой администрации США», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин, комментируя заявление экс-посла Украины в США Валерия Чалого о том, что Киев должен быть готов к разрыву дипломатических отношений с Россией.
«Сейчас на Украине востребованы подобные речи, поэтому Чалый и делает такие заявления. Идея разрыва отношений между Россией и Украиной не нова. Эти отношения и без того сейчас на самом низком уровне. При этом количество вопросов, существующих между нашими странами, не уменьшается», – отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Собеседник пояснил, что «идея каких-либо разрывов процветает на Украине, а в настоящий момент востребована как никогда». «Президент Зеленский и его окружение решили «переобуться» и взяли курс на обострение ситуации как внутри страны, так и в конфликте в Донбассе, что отражается на отношениях с Россией. Им кажется, что это позволит поправить пошатнувшийся рейтинг нынешней власти», – пояснил парламентарий.
«Сейчас украинское правительство и дипломаты хорохорятся и наглеют, надеясь, что новая администрация США поддержит их во всех антироссийских начинаниях. При этом сама Украина, безусловно, прагматически заинтересована и в поставках российского газа, и электроэнергии, и горюче-смазочных материалов. Прожить без этого всего она не может», – подчеркнул Затулин. «Кроме того, для Валерия Чалого такие речи – это возможность привлечь к себе внимание. Но само по себе подобное заявление можно считать дежурным», – добавил депутат.
Говоря о предложении Чалого обратиться к третьей стране, чтобы она выступила посредником между Москвой и Киевом в случае разрыва дипломатических отношений, собеседник напомнил о примере Грузии.
«Разрыв отношений с Россией является для Грузии неуспешным – и с точки зрения развития страны, и ее экономики, и ее самостоятельности, которая находится под большим вопросом. Что касается Украины, то о ее самостоятельности вообще не стоит говорить», – заключил Затулин.
Напомним, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала Espreso заявил о том, что Украина должна быть готова к разрыву дипломатических отношений с Россией. По словам Чалого, Киеву стоит обратиться к третьей стране, чтобы она выступила посредником между Москвой и Киевом и представляла бы позиции Украины по консульским вопросам.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе.
Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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США обвинили российские онлайн-платформы в дезинформации о вакцинах
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Представитель госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что четыре российские онлайн-платформы, которые якобы работали под руководством российских разведывательных служб, распространяли дезинформацию о вакцинах от коронавируса.
«Мы можем подтвердить, что Глобальный центр по взаимодействию (при Госдепартаменте США) идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию. Эти сайты включали дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в нашей стране (медицинским регулятором) FDA», – приводит слова представителя госдепартамента РИА «Новости».
«Ясно, что Россия вернулась к своим старым трюкам и тем самым потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах, о которых мы знаем, что они спасают жизни людей… Как мы знаем, русские участвовали в этом уже какое-то время», – выступил с утверждением Прайс, не приводя доказательств и не называя онлайн-платформы, которые США якобы подозревают в распространении дезинформации.
Напомним, в прошлый вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обвинил Россию в «активной дезинформации» против ЕС. Он выступил с утверждением, что, Россия якобы пытается дискредитировать западные вакцины. Между тем в конце января в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что в Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами от коронавируса, чтобы не допустить их использования и производства в странах ЕС.
Напомним также, в конце февраля соцсеть Facebook начала блокировать рекламу о пользе вакцинации. Facebook также решила модерировать информацию о вакцинации. В начале декабря 2020 года Facebook и Instagram объявили о намерении удалять посты с «дезинформацией» о вакцинах против коронавирусной инфекции. Под предлогом «борьбы с фейками» западные соцсети фактически вводят цензуру на своих площадках. В частности, они ограничивают для российских интернет-пользователей доступ к ряду средств массовой информации. Для противодействия этой цензуре Роскомнадзор предлагал изменить законодательство. 19 ноября в Госдуму поступил законопроект о санкциях за цензуру против российских СМИ, которым предлагается блокировать, тормозить трафик и штрафовать иностранные порталы, которые «нарушают основные права и свободы россиян».
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В Горбачев-фонде ответили на слова Кравчука о сценарии по сохранению СССР
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Первый президент Украины Леонид Кравчук, заявляя об отказе бывшего советского лидера Михаила Горбачева от сохранения Советского Союза в качестве конфедерации, «хочет переписать историю», считает глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.
«В ноябре в Ново-Огареве Горбачев предложил руководителям республик договор о конфедеративном союзе», – отметил Палажченко в разговоре с РИА «Новости», комментируя заявления Кравчука.
Он напомнил, что Ельцин, выйдя тогда к журналистам, заявил: «Трудно сказать, какое число государств войдет в Союз, но у меня твердое убеждение, что Союз будет». «Потом эта идея была разрушена исключительно из-за желания Ельцина и других избавиться от Горбачева. Кравчук сегодня хочет переписать историю, но она зафиксирована документально», – заявил Палажченко
Он добавил, что в рамках предложенного Горбачевым конфедеративного союза все республики вошли бы в Организацию Объединенных Наций в качестве полноправных членов, в то время как Союз сохранил бы место в Совете безопасности ООН.
«Это именно суть конфедеративных отношений: безопасность и оборона, а также международные отношения остаются, согласно договору, за Союзом, но при этом суверенные республики, суверенные государства имеют в том числе и в этой сфере большие полномочия», – пояснил глава пресс-службы Горбачев-фонда.
Ранее Кравчук заявил, что СССР можно было сохранить, превратив его в конфедерацию. По его словам, с такой идеей выступил президент РСФСР Борис Ельцин – он посоветовался со многими руководителями республик и предложил Горбачеву подумать над тем, как это сделать. Первый президент Украины отметил, что в качестве примера такого конфедеративного государства Ельцин указал на Швейцарию, где происходит постоянная ротация на должности президента. Горбачев, как утверждает Кравчук, эту идею отверг, сказав, что «должен быть один президент».
Украина решила завлечь жителей Донбасса туристическими маршрутами
На Украине готовится проект Donbass travel, предполагающий создание туристических маршрутов для жителей неподконтрольной Киеву территорий Донбасса, заявила в эфире телеканала «Дом» глава государственного агентства развития туризма на Украине Марьяна Олеськив.
«Мы хотим разработать интересные маршруты и приглашать украинцев с временно оккупированных территорий, чтобы они посещали украинскую часть, интегрировались и общались. Эти временные трудности рано или поздно закончатся, но человеческие взаимоотношения должны оставаться. Будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко уезжали от своего дома, но также мы будем приглашать и на запад, потому что все ждут украинцев дома», – передает слова Олеськив РИА «Новости».
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
Эксперт допустил поддержку Западом Украины в случае войны с Россией
В случае войны Украины с Россией Запад может устроить серию кибератак, заявил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.
«Запад может поддержать Украину кибератаками против России. Для этого в США созданы специальные подразделения», – цитирует Жилина URA.RU.
Он пояснил, что в случае подобной атаки несколько крупных российских городов могут быть обесточены. «Это вызовет коллапс», – добавил Жилин. Он подчеркнул, что страны Запада не отправят армию на помощь Украине, чтобы не рисковать жизнями своих военных.
Ранее на Украине решили сформировать взвод из представителей ЛГБТ.
Глава РФПИ рассказал подробности производства «Спутника V» в Италии
Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может начаться в Италии в июне, кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет соответствующие переговоры с компаниями в Германии и Франции, сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Есть много регионов Италии, которые с энтузиазмом относятся к «Спутнику V», они хотели бы принять участие в его производстве», – сказал Дмитриев в интервью итальянскому телеканалу Rai3.
Как говорится в сообщении итало-российской торговой палаты, «производство должно запуститься в июне 2021 года. Данное решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать процесс производства препарата. Предусматривается производство 10 млн доз до конца года», пишут «Ведомости».
В свою очередь Дмитриев заявил, что сроки начала производства российского препарата в Италии зависят от одобрения итальянских регулирующих органов.
Он также отметил, что РФПИ ведет переговоры с несколькими французскими компаниями, а также рассматривает в качестве партнера Германию. В частности, сообщает Bloomberg, разработчики «Спутника V» связались с немецким производителем вакцин IDT Biologika GmbH. В компании в свою очередь заявили, что не могут комментировать детали текущих переговоров с потенциальными заказчиками.
В понедельник сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться в Италии, соответствующее соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech.
Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.
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Эстония решила ужесточить ограничения из-за COVID-19
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о планах еще более ужесточить ограничения из-за пандемии, поскольку эпидситуацию усугубляет «британский» штамм коронавируса.
«Мне поступила информация о том, что так называемый британский штамм вируса COVID-19 распространен в Эстонии более широко, чем предполагалось. Британский штамм агрессивнее и заразнее других, что, скорее всего, объясняет быстрый рост заболеваемости в Эстонии. Если окажется, что информация, которую мы проверяем, соответствует истине, это будет значить, что мы в ближайшее время должны будем ввести в стране локдаун», – написала эстонский премьер в своем Facebook.
Эстонский медик выступил в защиту российской вакцины от коронавируса «Спутника V».