На Украине вражда с Россией стала бизнесом избранных

Раскрыта очередная вопиющая схема того, как вопреки запретам Украина закупает втридорога российское оборудование для своих атомных станций через немецкого посредника. Подобная деловая практика стала уже распространенной для Москвы и Киева: появился целый пласт украинских бизнесменов, доходам которых напрямую угрожает возобновление дружбы Украины с Россией.

Немецкие СМИ узнали о том, как Украина обходит собственный запрет по покупке у России необходимого оборудования. Украинская госкомпания «Энергоатом» закупает российское оборудование для АЭС, используя европейского посредника – компанию IEC Industrie Export GmbH в немецком городе Майнц. Учредителями этой «прокладки» являются граждане Украины, которые неплохо зарабатывают на данной схеме, тогда как украинский бюджет явно переплачивает за российские запчасти для атомных станций.

За последние несколько лет компания поставила продукцию почти на 400 млн гривен (14,1 млн долларов). По данным Deutsche Welle, российские запчасти после попадания в страны ЕС неизменно дорожали. В документах, предназначенных для украинской таможни, цена российской продукции была в несколько раз выше.

В основном через немецкую фирму закупались запасные части для реакторов производства российской компании «Танаис» из города Волгодонска Ростовской области. В частности, через Германию на Украину шли никелевые прокладки, трубы, запчасти для насосов, уплотнения парогенератора и т. д.

До 2014 года ситуация была понятна и прозрачна. Украинский «Энергоатом» через украинскую компанию «Атомэнергосервис» закупал все эти запчасти напрямую у волгодонской компании. Однако с 2015 году кабмин Украины запретил военно-техническое сотрудничество, и автоматически под запрет попали и гражданские товары.

«Кабмином Украины введена куча дурацких ограничений, которые разорвали сотрудничество по многим значимым вопросам с Россией, которые Киев просто не может решить без соседа. Украина говорит, что ведет войну, что Россия агрессор, но при этом продолжает вести бизнес-процессы. Подобным витиеватым способом теперь закупаются многие товары. И здесь есть серьезная коррупционная составляющая, которую на Украине стараются не афишировать. Для России украинский рынок интересен уже, наверное, даже меньше, чем африканский», – говорит эксперт по энергетике и руководитель фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов.

Однако было бы хуже, если Украина начала бы устанавливать на атомных станциях западное оборудование, считает Анпилогов. «Потому что такие запчасти могут в совершенно неожиданный момент сломаться, выйти из строя, а речь идет все-таки об атомной станции. Такие поломки могут приводить к печальным последствиям глобального характера», – говорит он.

Исторически так сложилось, что вся энергетика Украины – не только атомная, но и тепловая, и гидроэнергетика – построена на советских стандартах, которые превратились в российские стандарты. При этом основные предприятия, производящие энергетическое оборудование, естественно, остались на территории России. «На российских стандартах построена вся экономика Украины», – говорит Анпилогов.

Попытки заменить советское оборудование могут быть опасны.

«Переход на европейские и тем более американские стандарты сопряжен с массой неприятных открытий. Даже такая маленькая деталь, как оборудование в дюймах, а не сантиметрах, оказывается на самом деле существенной проблемой»,

– говорит Анпилогов.

В пример он приводит стальную деталь. «Казалось бы, металл – он и есть металл. Но на самом деле металлы могут быть разными и отличаться примесями. Например, иные примеси дают другую толщину стенки объекта. А другая толщина стенки означает иной теплообмен. А если теплообмен не тот, то надо пересчитать весь теплообменник. Хотя казалось бы, что эта западная деталь является аналогом российской марки», – говорит собеседник. «Если в угольном блоке вставили какую-то трубку и забыли, то в атомных блоках работают очень агрессивные нейтроны, которые меняют атомную структуру. Вчера у вас было железо, а завтра у вас уже вся таблица Менделеева, включая инертные газы. Поэтому переход на западные стандарты – это всегда большие трудности», – говорит собеседник.

Американской компании понадобилось целое десятилетие для того, чтобы научиться делать топливо по российским стандартам для реакторов советского типа (шестигранные ТВЭЛы). Все это время американцы использовали украинцев как подопытных морских свинок, неоднократно угрожая непоправимыми последствиями от вмешательства в работу украинских реакторов.

Однако, отмечает Анпилогов, бороться за такой куш имело смысл, так как топливо постоянно надо менять, а советские и российские реакторы разбросаны по всему миру. На поставках ядерного топлива можно хорошо зарабатывать. «А трубу, которая стоит в теплообменнике, никто на замену российской трубе делать не будет. Потому что она меняется не так часто, да и стоит не миллионы долларов, а в разы дешевле. Это никому невыгодно», – говорит эксперт.

Геополитическая борьба и запреты Украины на торговлю с Россией привели к расцвету посреднических схем. Появилась целая каста бизнесменов, которым все это выгодно.

Далеко за примером ходить не надо. Достаточно вспомнить уголь, который Киев запретил закупать напрямую у ДНР и ЛНР. Почему? Потому что Киев отказывался за него платить живые деньги, считая эти территории своей собственностью. Это привело к тому, что теперь Украина покупает донбасский уголь для своих электростанций в России, что, конечно, не афишируется. «Украина несколько раз купила южноафриканский уголь, но потом поняла, что африканский уголь может и хороший, но по стандартам, опять же, украинским станциям не подходит. У каждого угля свои параметры зольности, содержания примесей и т. д. Котлы украинских электростанций оптимизированы под донецкий уголь. Поэтому Украина закупает его через Россию, и тоже здесь переплачивает», – отмечает Анпилогов.

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Еще один пример – это отказ Украины от закупок российского газа напрямую у Газпрома. Где с 2015 года берет газ Украина? Она качает его реверсом из трех европейских стран, которые с ней граничат. Они стали посредниками, которые перепродают российский газ с наценкой украинцам. Киев сам признавал, что переплачивает таким образом.

Примеров подобных схем на самом деле очень много. Буквально в сентябре стало известно, что легендарный «Антонов», который входит в «Укроборонпром», приобрел восемь вспомогательных газотурбинных двигателей ТА18-200-124 у компании из ОАЭ. В реальности это разработанный российской компанией «Аэросила» двигатель для военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Купившая их через арабского посредника Украина, запретившая сотрудничество с Россией, заплатила за двигатели более 4 млн долларов.

В прессу периодически просачивается информация о том, что «Укроборонпром» закупает у России для своих военных. Например, гусеничные ленты и российские двигатели для бронетранспортеров БТР-70 через якобы британскую фирму – и уже по традиции по завышенной стоимости. России от Украины тоже иногда что-то нужно. Например, Стокгольмский институт сообщал, что украинское госпредприятие «Зоря-Машпроект» в 2015 году поставило две газовые турбины для многоцелевого сторожевого корабля ВМФ России «Адмирал Григорович». Однако такое случается реже. У России и промышленность масштабней, и денег больше, и независимость от Запада позволяет действовать в интересах национальной безопасности.