Госдеп атаковал «Спутник V» с неожиданной стороны 9 марта 2021, 17:00

Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Станислав Борзяков

В Госдепартаменте США подтвердили информацию журналистов. Там действительно считают, что главные российские спецслужбы ведут информационную войну с западными вакцинами через несколько малоизвестных сайтов. Это очевидная чушь, но сейчас эта чушь нужна США и ЕС, чтобы не проиграть в «вакцинной войне». Того, что назовут потом «вакцинной войной», было не избежать. Капитализм, при всех своих плюсах, просто не предполагал такого, чтобы производители остро востребованных препаратов, попавших на рынок почти одновременно, не вступили бы в жесткую конкуренцию между собой. Картина, где компании из разных стран и их лоббисты в правительстве взялись бы за руки, чтобы вместе спасти человечество от пандемии, не подыгрывая своим и не ставя палки в колеса чужим, желательна, но слишком идеалистична – человечество к этому пока не готово, что и демонстрирует нам по множеству других вопросов. Идеалистична и такая ситуация, когда правительства тех немногих стран, которые могли позволить себе выпустить собственную вакцину, останутся в стороне от этой капиталистической борьбы и не станут в ней участвовать. Это не работает даже в случае со странами под руководством коммунистической партии: Китай нам вроде бы не враг, напротив, надежный партнер и стратегический союзник, но регистрировать у себя российские вакцины не спешит, продвигая собственные. Полагаться в этом плане на Вашингтон и Брюссель тем более странно. Учитывая, как перепахал коронавирус всю планету, став главной темой года (а там, глядишь, и десятилетия), не нужно доказывать, что вакцина, спасающая жизни отдельным людям и возвращающая нормальную жизнедеятельность обществу в целом, это и престиж, и большие деньги. Согласно стратегии США и ЕС по «сдерживанию России», у России не должно быть ни престижа, ни денег. Потому и ведется «вакцинная война» – как в бюрократическом, так и в информационном пространстве. Российский препарат «Спутник V» держится неплохо (вторая по популярности вакцина от COVID-19 в мире, между прочим), но вынужден принимать многочисленные внешние удары, сила которых определятся совестью ударяющего. Президент Украины, во властных коридорах которой совести, кажется, вообще не осталось, занимается, например, глупым и наглым враньем, пытаясь прикрыть свою политику по уничтожению людей в возрасте или с хроническими заболеваниями. Насчет мотивов Зеленского – это, конечно, предположение, но основания для него есть. И даже в том случае, если это предположение ложное, вреда от него для украинцев несопоставимо меньше, чем от брехни их президента о российской вакцине. Иная ситуация в соседней Словакии, премьер-министр которой Игорь Матович проявил себя в вакцинном вопросе как мудрый и благородный человек, который пообещал не допустить того, чтобы словаки стали заложниками геополитических конфликтов. Тем не менее, властная коалиция в стране состоит из нескольких партий, некоторые из которых открыто давят на Матовича и требуют отказаться от закупок вакцины на основании того, что это «гибридное оружие России». Идем дальше. Представитель Австрийского агентства по вопросам здоровья Криста Виртумер-Хох (по совместительству, ни много ни мало, председатель Европейского агентства лекарственных средств или EMA, где «Спутник V» сейчас проходит экспертизу), говоря о возможной регистрации российской вакцины на своей родине, сравнила это с «русской рулеткой». Тут уже ее создатели не выдержали – и потребовали извинений. Чай австрийский чиновник не украинский, возможно, совесть у него все-таки есть. Можно географически продвигаться от российских границ на Запад и дальше – примеров, когда российский препарат становится объектом атак со стороны высокопоставленных чиновников и политиков, более чем достаточно. Но лучше сразу перейти к США, участие которых в «вакцинной войне» имеет свои особенности. США вообще страна сложная и неоднородная в плане совести. Ее главный инфекционист Энтони Фаучи, хотя и является советником президента Байдена, все же достаточно далек от политики, чтобы похвалить российскую вакцину. Но Госдеп как ведомство, непосредственно ответственное за проведение внешнеполитической линии, позволить себе такого не может, а поступать в духе Зеленского пока стесняется, поэтому его ударом в рамках «вакцинной войны» стало обвинение России в ее ведении. Сперва об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, потом представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил все официально. Якобы спецслужбы РФ пытаются дискредитировать вакцины от коронавируса, разработанные западными компаниями. Что интересно, ранее в том же духе высказался наш старый враг (он сам назвал Россию «старым врагом») и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая на слушаниях спецкомитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС. То есть можно говорить о скоординированной позиции Запада по данному вопросу. Однако Боррель был аккуратен – в дезинформации он обвинил «кремлевские СМИ», не уточняя, какие. Американцы же, ради лучшего эффекта от своих «разоблачений», решили вдаться в частности. Это-то и опозорило их затею. В версии Госдепа информационная кампания против западных вакцин превратилась в операцию российских спецслужб. При этом были названы и СМИ, и спецслужбы, которые за ними якобы стоят: New Eastern Outlook и Oriental Review (СВР), News Front (ФСБ) и Rebel Inside (ГУ Генштаба ВС, в западных СМИ обычно фигурирующее как ГРУ). Как говорила по другому поводу Сова Винни-Пуху, «я не посчиталась с расходом графита». На эту тему Легко принять, что российские СМИ, что называется, «болеют за наших» и публикуют новости о неудачах конкурирующих вакцин. Иногда это несет отпечаток собственных экономических интересов, когда сетевые издания бьются за «желтый трафик» и пытаются раскрутиться за счет громких и разоблачающих заголовков или каких-нибудь радикальных спикеров, заявляющих, что вакцинирование на Западе – это чипирование от Билла Гейтса. Легко представить, что органы государственной власти России, включая специальные службы, являются участниками информационной войны – как правило, оборонительной, если речь идет о российской вакцине. Там не хуже, чем на Западе, понимают все и про деньги, и про престиж, и про конкуренцию. Но невозможно поверить, что СВР, ФСБ и ГРУ участвуют в этом путем размещения фейков на малоизвестных ресурсах. Находясь на войне, палят из рогатки. В российской власти есть специальные структуры по взаимодействию с медиа. Существуют СМИ и целые медиаимперии, лояльные или даже сверхлояльные к ее институтам. К ее услугам специалисты по размещению и пиару, по продвижению и ведению информационной войны. Короче говоря, тут давно умеют все то же, что и на Западе, и при необходимости квалифицированные люди могут организовать полномасштабную информационную атаку на все западные вакцины и каждую по отдельности. Но в картине мира Госдепа российские специальные службы, заточенные под совсем другие и куда более масштабные задачи, занимаются в малоизвестных СМИ тем, что журналисты обычно называют «размещаловом». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, к которому WSJ обратилась за комментарием, исчерпывающе дал понять, что обвинения Госдепартамента просто нелепы. «Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию о «Спутнике V» как результат действий американских спецслужб, мы сойдем с ума, потому что мы видим их каждый день, каждый час и во всех англосаксонских медиа», – заявил он. Очевидно, суть западной манипуляции в том, чтобы на иной лад отработать тему «агрессивных устремлений» России. Связать тему вакцин с российскими спецслужбами, наделенными на том же Западе зловещим имиджем почти всемогущих контор. Это одновременно бросает тень на российский препарат, делая его невольным участником «заговора лжецов», и как бы оправдывает ту информационную войну, которая ведется против «Спутника V» со стороны западных чиновников. Для обывателя в США или ЕС совсем не очевидно, что обвинения Госдепа курьезны. Они звучат достаточно мрачно для того, чтобы не задаваться лишний раз вопросом, а в его ли, обывателя, интересах ведется эта ожесточенная борьба с российской вакциной. Как следует из публикаций в других СМИ, выдержанных в более лояльном к достижениям российской науке тоне, многие обыватели начинают что-то подозревать. Слишком уж сильно заявления политиков и чиновников расходятся с позицией профильных экспертов по вакцинам. Раз так, надо создать иллюзию, что ты противостоишь заговору российских спецслужб, почему-то решивших попробовать себя в журналистике. То есть, наоборот, не надо бы, глупо ведь вышло. Но война, как известно, все спишет, в том числе и «вакцинная война».