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31 марта, вторник  |  Последнее обновление — 08:46  |  vz.ru
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Пандемия изменит отношение итальянцев к туризму

Толпы туристов – это теперь славное прошлое ИталииФото: Patrizia Cortellessa/ZUMA/Global Look Press
«Как массовой отрасли итальянского туризма по факту больше нет», заявляют эксперты. Именно таким образом они оценивают последствия распространения коронавируса в Южной Европе. Вызванный им кризис не только обнажил важнейшие противоречия в экономике, но и, как ни парадоксально, показал преимущества отсталых регионов страны. Подробности...
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Россию обвинили в попытке развалить ЕС коронавирусом

Однокашник Навального, евродепутат Сергей Лагодинский стал соавтором русофобского заявленияФото: Grebensikov Dmitrij/YouTube
Россию опять винят в подрыве единства ЕС. По мнению группы депутатов Европарламента, Москва использует для этого разразившуюся в Европе пандемию коронавируса. С похожими заявлениями выступили и в США. Там считают, что Россия и Китай обвиняют Америку в распространении вируса по миру. Эксперты уверены: Вашингтон и Брюссель решили использовать вирус как новый повод обвинить Россию во всех мировых проблемах. Подробности...
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Коронавирус стал наказанием за суеверия

Происхождение панголинов по-прежнему остается загадкой для ученыхФото: Ivan Damanik/Zuma/ТАСС
Ученые утверждают, что источник болезнетворного коронавируса окончательно установлен − это панголины. Этих редких животных невозможно увидеть в зоопарках, но их хорошо знают браконьеры − на панголинах зарабатывают огромные деньги. Чем примечателен этот зверь, как смог заразить человека опасным вирусом и почему стал своего рода легендой для военно-воздушных сил США?  Подробности...
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Коронавирус уничтожает военное могущество США

Американские авианосцы перестают быть самым грозным оружием в миреФото: Paul L. Archer/Global Look Press
Пандемия коронавируса затронула не только гражданских, но и вооруженные силы, в том числе экипажи американских авианосцев. Иначе говоря, на наших глазах нейтрализуется один из главных военных аргументов США, и это, возможно, только начало. Как коронавирус повлияет на военные возможности Вашингтона?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус получил защиту от «агрессивных белых мужчин»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
В рамках предлагаемой обществу концепции «солидарной ответственности» вирус становится фактически «меньшинством», чьи права можно нарушить высказыванием и чье «единственно верное» описание является юридически защищенной категорией. Подробности...

Когда умер Лимонов, я попросил не говорить глупостей

Захар Прилепин, писатель
Само существование великой русской литературы есть залог бессмертия нации, и преждевременное прощание с ней – признак глупости и пораженчества. Что смерть Бондарева лишь заново высветила. Подробности...

На нефтяном рынке играют в китайские шахматы

Леонид Григорьев, профессор, завкафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ
Модель ситуации, сходной с той, что сложилась на рынке нефти, существует в древних китайских шахматах: игроки – втроем – должны делать свои ходы с каменными лицами. Выигрывает один, но во время игры каждому игроку приходится делать ходы то в коалиции с партнером справа, то с партнером слева. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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              Происхождение панголинов по-прежнему остается загадкой для ученых   31 марта 2020, 08:22
              Фото: Ivan Damanik/Zuma/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Ученые утверждают, что источник болезнетворного коронавируса окончательно установлен − это панголины. Этих редких животных невозможно увидеть в зоопарках, но их хорошо знают браконьеры − на панголинах зарабатывают огромные деньги. Чем примечателен этот зверь, как смог заразить человека опасным вирусом и почему стал своего рода легендой для военно-воздушных сил США?

              Во времена вьетнамской войны на тайной базе ВВС США в Лаосе поселился таинственный «сын полка» - как будто бы доисторическое животное размером с кокер-спаниеля и защищенное прочной броней. Существо получило кличку Зубастик.

              Уже после смерти Зубастика один из пилотов увидел изображение похожего зверя на лаосской марке. Так выяснилось, что американцы имели дело с панголином, которых на русском языке называют также ящерами, а на английском - чешуйчатыми муравьедами, хотя панголины муравьедам не родственники. Происхождение ящеров пока еще остается загадкой, но с точки зрения систематики ближе всего к ним расположены хищные млекопитающие.

              В отличие от хищников, у некоторых видов панголинов (а всего их восемь) вовсе нет зубов, так что кличка Зубастик носила ироничный оттенок. Питаются эти животные про помощи длинного языка, запах слюны на котором привлекает добычу - муравьев и термитов.

              Тело панголина покрыто жесткими пластинами, по составу напоминающими человеческие ногти. Это скрытные пугливые ночные животные, которые стараются избегать человека, а при опасности падают на бок и сворачиваются в шар как мокрицы. Отсюда и название панголин, с малайского - сворачивающийся в шар.

              На родине - в Азии и Африке эти животные уже давно являются объектом своеобразного культа, а теперь о них знает весь мир. Ведь именно панголины оказались промежуточными хозяевами того самого коронавируса, который поставил на уши всю планету. По крайней мере, так утверждают американские ученые в статье для Journal of Proteome Research. Ранее к аналогичному выводу пришли их китайские коллеги.

               Промежуточными хозяевами называют животных, благодаря которым вирус становится болезнетворным для людей. Газета ВЗГЛЯД уже писала о том, почему разнесенный по планете коронавирус не мог быть выведен искусственно. Его естественное происхождение в данном случае означает то, что из своего природного резервуара он попал в организм панголинов, где мутировал, а потом уже перешел к человеку.

              Похожий путь проделали все болезнетворные коронавирусы, ставшие крупной международной проблемой. Всего их три, считая нынешнюю.

              До начала XXI века семейство коронавирусов считалось большой угрозой в животноводстве и ветеринарии, но не в системе здравоохранения. Среди них есть и такие, которые вызывают у людей ОРВИ, но речь идет только о легких формах - тех, которые мы называем простудой.

              Представления об опасности коронавирусов изменились в 2002 году, когда в Китае началась эпидемия атипичной пневмонии, вызываемой коронавирусом SARS (по-русски - ТОРС, тяжелый острый респираторный синдром). Десять лет спустя в Саудовской Аравии появился коронавирус MERS (ближневосточный респираторный синдром) - самый смертоносный из всех, его летальность превышает 35%.

              Нынешняя пандемия вызвана коронавирусом SARS-2. Аббревиатура COVID-19 - это название заболевания, которое он вызывает.

              Во всех трех случаях естественным резервуаром коронавируса оказались летучие мыши. Иными словами, они живут с ним, но не заболевают своим аналогом пневмонии, что обеспечивает вирусу беспрерывное существование.

              А вот промежуточными хозяевами для этих инфекций выступили разные животные: в случае MERS верблюды, а в случае SARS циветты - дальние родственники кошек, внешне похожие на наших куниц.

              Как циветты могли подхватить коронавирус летучих мышей более-менее понятно - все-таки это древесные хищники. Сложнее с термитоядным панголином, но можно предположить, что заражение произошло через помет летучих мышей - душитель мировой экономики SARS-2 поражает клетки не только легких, но и желудка.

              Что же касается передачи уже мутировавшего вируса от панголина к человеку, всех тех проблем, которые переживает сейчас наша цивилизация, удалось бы избежать, если б не браконьеры.

              Панголины своего рода звезды черного рынка экзотических животных: по некоторым подсчетом они занимают пятую часть от его объема и являются самым популярным контрабандным млекопитающим. Нет, их не держат в качестве домашних любимцев - это попросту невозможно. Все гораздо прозаичнее - их едят и почитают за деликатес.

              Особенно популярен панголин в этом качестве во Вьетнаме, но «надо знать места».

              Если знаешь, животное умертвят прямо на твоих глазах, чтобы доказать, что мясо не поддельное и свежее.

              Цена такого мяса - 200 долларов за килограмм. В одном азиатском панголине 500 грамм мяса или чуть больше. Но продаются ящеры гораздо дороже - по 350-400 долларов за голову, так как их кровь и чешую используют в т.н. «народной медицине».

              Столь высокая стоимость при стабильном спросе сделала панголинов очень редкими видами, причем китайский и яванский - тот самый, который породил SARS-2 - близки к вымиранию. Их отлов и продажа были запрещены еще в прошлом веке, а несколько лет назад китайские власти резко ужесточили ответственность за охоту на ящеров. Более 80% населения, если верить результатам проведенного соцопроса, поддержали этот шаг: не панда, конечно, но тоже - жемчужина национальной фауны.

              Тем не менее, панголинов продолжают убивать и экспортировать тоннами в живом и замороженном виде. Некоторые частные медицинские страховки во Вьетнаме даже гарантируют лечение чешуей панголина, которая, согласно принятым в регионе суевериям, помогает при расстройстве желудка, от астмы и даже от умопомешательства, поскольку отгоняет злых духов.

              В скучной реальности астматики входят в группу риска при заболевании COVID-19.

              Защитники редких видов уже давно пытаются бороться с суевериями, спасая панголинов от полного уничтожения.

              Чтобы привлечь внимание к проблеме, был даже учрежден Международный день панголина. Кстати говоря, его отметили совсем недавно - 15 февраля, когда в мире уже бушевала пандемия.

              Положение ящеров ухудшается тем, что они отказываются размножаться вне дикой природы и в принципе не переносят неволю, где быстро гибнут от стресса, расстройства кишечника или отказа иммунной системы. То есть разводить их на мясо невозможно - только отлов, а в зоопарках найти нельзя (за исключением зоопарка калифорнийского Сан-Диего).

              Нелегальная продажа панголинов на рынке (фото: Dan Bennett/Wikipedia)
              Нелегальная продажа панголинов на рынке (фото: Dan Bennett/Wikipedia)

              Но теперь у этих робких животных, кажется, появился шанс. После эпидемии атипичной пневмонии китайские власти камня на камне не оставили от ферм по разведению циветт - их мясо также считается деликатесным. Теперь же, надо думать, немалые ресурсы будут брошены на борьбу с отловом и контрабандой панголинов. Первый шаг в этом направлении уже сделан, а за вторым, третьим и последующими, кажется, готов проследить весь мир.

              Во всем этом трудно не заметить злой иронии: изначально безвредное животное, уничтожаемое людьми исключительно из прихоти и суеверий, как бы отомстило всему человечеству, и теперь нам придется обеспечить для ящеров особо охраняемый статус.

              Это было бы как минимум разумно, поскольку панголины могут нанести повторный удар. В контрабандной партии ящеров из Малайзии, арестованной в КНР, ученые успели найти еще один потенциально опасный коронавирус.

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