Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕМА за слова о вакцине

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9 марта, вторник | Последнее обновление — 03:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Назван срок передачи ВМФ многоцелевой АПЛ проекта 885М «Новосибирск»
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Коммунисты стабильно сравнивали свои достижения с 1913 годом, когда юный слесарь Хрущёв жил в квартире, как у директора завода в СССР. Как бы российским женщинам не пришлось с такой же тоской вспоминать времена «патриархата».
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В Европе вокруг вакцинации развернулась настоящая истерика. При этом процент желающих вакцинироваться что в Европе, что в России одинаковый. Примерно 50 на 50. Так в чем дело? Полагаю, в советском опыте, пережитом российской элитой и совершенно непонятном Западу.
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ВСУ остаются соломенным домиком Ниф-Нифа и будут сметены «Северным ветром». Недоверчивые могут вспомнить 2008-й. Тогда Россия не только наказала агрессора, но и лишила его шансов вернуть мятежные территории.
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Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕМА за слова о вакцине
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Создатели российской вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хох за сравнение возможности экстренного одобрения препарата с «русской рулеткой».
«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хох из EMA за ее негативные комментарии в адрес государств ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы. EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к EMA и самому процессу экспертизы», – говорится в официальном аккаунте российской вакцины «Спутник V» в соцсети Twitter.
«Отложив экспертизу «Спутник V» на несколько месяцев, EMA не имеет права подрывать доверие к 46 другим [национальным] регуляторам, которые проверили все необходимые данные», – подчеркнули создатели российской вакцины, комментируя заявления Виртумер-Хохе, которая в эфире австрийского телеканала ORF сравнила возможность экстренного одобрения «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой».
Ранее «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии. Напомним, 5 марта официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер подтвердил право стран-членов покупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». При этом он подчеркнул, что страны ЕС, разрешая российский препарат, «сами будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин». Днем ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Президент Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире.
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Пушков отреагировал на слова главы МИД Словакии о «Спутник V»
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Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока о российской вакцине против коронавирусной инфекции «Спутник V».
«Глава МИД Словакии решил имитировать Кулебу из МИД Украины, повторив его глупость о российской вакцине как «инструменте гибридной войны». Как может вакцина быть инструментом войны, он не задумывается», – заявил Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, модель поведения некоторых восточноевропейских политиков удивительна.
«В Восточной Европе выросло удивительное поколение политиков без собственных мыслей, твердящих бессмысленные банальности и воспроизводящих пустые штампы и на этом строящих свою карьеру. Прискорбное зрелище», – заключил Пушков.
Напомним, премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка.
Министерство иностранных дел Украины потребовало от Словакии официальных извинений за шутку словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Глава МИД Словакии Корчок принес извинения за шутку Матовича.
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Россия договорилась о производстве «Спутника V» в Италии
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться в Италии, соответствующее соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech.
«Впервые в Европе было подписано соглашение между Российским государственным фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ADIENNE Pharma & Biotech о производстве вакцины «Спутник V» в Италии», – передает сообщение итальянской компании РИА «Новости».
Предполагается, что производство препарата будет запущено в июле.
Напомним, общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.
Президент Сирии Асад заразился коронавирусом
Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма Асад заболели коронавирусом, сообщила канцелярия сирийского лидера.
«Президент Асад и госпожа Асма Асад сдали ПЦР-тест, результат показал инфицирование коронавирусом. Они находятся в стабильно состоянии и будут продолжать работать во время самоизоляции», – говорится в сообщении канцелярии в Twitter,
Напомним, Сирия является одной из стран, зарегистрировавших российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».
США обвинили российские онлайн-платформы в дезинформации о вакцинах
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Представитель госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что четыре российские онлайн-платформы, которые якобы работали под руководством российских разведывательных служб, распространяли дезинформацию о вакцинах от коронавируса.
«Мы можем подтвердить, что Глобальный центр по взаимодействию (при Госдепартаменте США) идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию. Эти сайты включали дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в нашей стране (медицинским регулятором) FDA», – приводит слова представителя госдепартамента РИА «Новости».
«Ясно, что Россия вернулась к своим старым трюкам и тем самым потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах, о которых мы знаем, что они спасают жизни людей… Как мы знаем, русские участвовали в этом уже какое-то время», – выступил с утверждением Прайс, не приводя доказательств и не называя онлайн-платформы, которые США якобы подозревают в распространении дезинформации.
Напомним, в прошлый вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обвинил Россию в «активной дезинформации» против ЕС. Он выступил с утверждением, что, Россия якобы пытается дискредитировать западные вакцины. Между тем в конце января в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что в Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами от коронавируса, чтобы не допустить их использования и производства в странах ЕС.
Напомним также, в конце февраля соцсеть Facebook начала блокировать рекламу о пользе вакцинации. Facebook также решила модерировать информацию о вакцинации. В начале декабря 2020 года Facebook и Instagram объявили о намерении удалять посты с «дезинформацией» о вакцинах против коронавирусной инфекции. Под предлогом «борьбы с фейками» западные соцсети фактически вводят цензуру на своих площадках. В частности, они ограничивают для российских интернет-пользователей доступ к ряду средств массовой информации. Для противодействия этой цензуре Роскомнадзор предлагал изменить законодательство. 19 ноября в Госдуму поступил законопроект о санкциях за цензуру против российских СМИ, которым предлагается блокировать, тормозить трафик и штрафовать иностранные порталы, которые «нарушают основные права и свободы россиян».
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Мадуро рассказал о самочувствии после «Спутника V»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что после вакцинации российским «Спутником V» чувствует себя хорошо.
Он отметил, что «всегда, когда тебе вводят вакцину, есть реакция в виде небольшой температуры или плохого самочувствия». Мадуро сообщил, что «почувствовал сонливость» и «небольшое головокружение». После того, как он «отдохнул», президент Венесуэлы «чувствует себя на 100%», передает РИА «Новости».
Напомним, Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса. Мадуро поблагодарил Россию за вакцину, сказав «спасибо» по-русски.
В России за сутки зафиксировали 10,2 тыс. случаев коронавируса
В России за последние сутки зарегистрировали 10 тыс. 253 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
«За последние сутки в России выявлено 10 253 случая COVID-19 в 83 регионах, из них 1 269 (12,4%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», – говорится в Telegram-канале оперштаба.
Всего в России выявлено 4 млн 333 тыс. 29 случаев инфицирования COVID-19. Также за сутки зарегистрировано 379 летальных исходов. За весь период пандемии в России от коронавируса скончалось 89 тыс. 473 человека.
За минувшие сутки в России выявили 10 595 новых случаев коронавируса.
В Москве пожилым разблокировали транспортные карты
Для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями в Москве отменили режим самоизоляции, также для этих категорий разблокировали транспортные карты.
Режим самоизоляции, сохранявшийся для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, перестал быть обязательным, теперь он носит рекомендательный характер, передает РИА «Новости».
С 8 марта пожилые могут пользоваться правом льготного проезда в городском транспорте, разблокированы их транспортные карты.
Также перестал быть обязательным перевод на удаленку пожилых работников и людей с хроническими заболеваниями, дистанционная работа теперь носит рекомендательный характер.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска. В конце февраля мэр города заявлял, что правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Эстония решила ужесточить ограничения из-за COVID-19
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о планах еще более ужесточить ограничения из-за пандемии, поскольку эпидситуацию усугубляет «британский» штамм коронавируса.
«Мне поступила информация о том, что так называемый британский штамм вируса COVID-19 распространен в Эстонии более широко, чем предполагалось. Британский штамм агрессивнее и заразнее других, что, скорее всего, объясняет быстрый рост заболеваемости в Эстонии. Если окажется, что информация, которую мы проверяем, соответствует истине, это будет значить, что мы в ближайшее время должны будем ввести в стране локдаун», – написала эстонский премьер в своем Facebook.
Эстонский медик выступил в защиту российской вакцины от коронавируса «Спутника V».
ЕК назвала сроки презентации проекта ковид-паспортов
Еврокомиссия (ЕК) представит первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе 17 марта, решение же об их практическом применении будет приниматься позднее, сообщил представитель ЕК Эрик Мамер.
«17 марта Еврокомиссия утвердит свои предложения об этом документе, который не будет называться паспортом, а получит название «зеленый электронный пропуск». Вопрос о его практическом применении будет решаться позднее странами ЕС», – передает слова Мамера ТАСС.
Ранее сообщалось, что паспорта с информацией о вакцинации от коронавируса могут вызвать угрозу срыва туристического сезона в 2021 году.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Москва осудила решение саммита Евросоюза о введении ковид-паспортов. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, их появление будет означать принудительную вакцинацию, что противоречит основам демократии. Однако и в самой Европе также нет единства относительно необходимости этого документа, с которым, впрочем, связывают открытие внутренних и внешних границы ЕС.
Власти Москвы заявили о готовности к росту числа коронавирусных больных
В Москве возможно увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией, но столица готова к такому развитию событий, заявила заммэр города Анастасия Ракова.
«Я сказала, что мы вообще не строим прогнозы ни на первую, ни на вторую, ни на третью волну. Я понимаю, что на сегодняшний день мы готовы к любому сценарию развития событий. Подъем заболеваемости возможен, но я очень надеюсь, что он не будет таким же [как в 2020 году]», – заявила Ракова в эфире «России 24», передает ТАСС.
Столичные власти создают постоянные резервные мощности и корпуса для лечения разных инфекций при эпидемиях, добавила она.
Руководство города систематически замеряет уровень популяционного иммунитета к коронавирусу среди москвичей, отметила заммэра. «В Москве официально переболели, то есть внесены в ковидный регистр более 1 млн человек. По нашим данным, на сегодняшний день, а мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета, и вот антитела антитела G имеют в среднем 42-43% москвичей», – сказала она.
Ракова отметила, что правительство Москвы достойно справилось с ситуацией с коронавирусом в 2020 году.
Ранее в Москве для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями отменили режим самоизоляции и разблокировали транспортные карты. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска. В конце февраля мэр города заявлял, что правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Вирусолог оценил возможность отмены масочного режима в Москве
Москвичи и гости столицы, вероятнее всего, продолжат носить маски и перчатки весь год, заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Ситуация с пандемией зависит от множества факторов, в том числе от человеческого, если люди перестанут носить маски в общественных местах, обстановка может ухудшиться, сказал Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой».
«Маски в транспорте или местах большого скопления людей, а также дистанцирование – все это было и остается обязательным к исполнению на протяжении всей пандемии. Скорее всего, и весь следующий год мы будем не без всего этого», – отметил он.
При этом он подчеркнул, что важно осознанно подходить к соблюдению ограничений.
Ранее в Москве для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями отменили режим самоизоляции и разблокировали транспортные карты. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска. В конце февраля мэр города заявлял, что правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Педиатр предупредил об опасном осложнении коронавируса у детей
Коронавирусная инфекция способна вызвать мультисистемное воспаление организма у детей, заявил врач-педиатр московской детской клинической больницы №9 имени Сперанского Григорий Шеянов.
«Синдром, похожий на Кавасаки. В России его называют мультисистемным воспалением или Кавасаки-подобным воспалением. Встречается у детей 8-11 лет, перенесших COVID. Происходит, прежде всего, воспаление сердечной мышцы, миокардит. Также начинаются нестабильность кровообращения и шоковые реакции. Смертность более 10%, может около 20%. Показатель высок, так как после заражения счет исчисляется днями», – пояснил Шеянов Ura.ru.
По его словам, в российской столице зафиксировали несколько десятков подобных случаев, при этом симптомы проявляются уже через несколько недель после COVID-19.
«Болезнь редкая, но нужно знать симптомы и в случае чего бить во все колокола. Если у ребенка уже после COVID сильно повышается температура, присутствует вялость, симптомы интоксикации – нужно срочное обследование. Среди других симптомов – фарингит, увеличение шейных лимфоузлов, конъюнктивит и покрасневшие, потрескавшиеся губы. Каждый из этих симптомов – повод срочно обращаться за помощью», – отметил он.
Ранее врач рассказывал, как восстановить обоняние переболевшим коронавирусом.
Песков опроверг связь российских спецслужб с негативными новостями о западных вакцинах
Россия не имеет отношения к публикациям в СМИ с критическими замечаниями о западных вакцинах против коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это нонсенс. Российские спецслужбы не имеют отношения к критике вакцин», – сказал Песков Wall Street Journal, передает «Интерфакс».
Он отметил, что подобные публикации в «англо-саксонских СМИ» наблюдаются «каждый день, каждый час».
В публикации Wall Street Journal сообщается о том, что у Вашингтона есть подозрения в отношении таких публикаций, по мнению одного из сотрудников Госдепа, за ними могут стоять российские спецслужбы.
В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.
Эстония ввела жесткий карантин из-за британского штамма коронавируса
Правительство Эстонии приняло решение с 11 марта на месяц ужесточить ограничения из-за распространения в республике британского штамма коронавируса, сообщила премьер-министр Кая Каллас в эфире телеканала ETV+.
«Мы решили закрыть страну настолько, насколько это возможно», – приводит слова премьер-министра Эстонии ТАСС.
Согласно решению правительства, с 11 марта в учебных заведениях республики вводится дистанционное обучение для всех учеников, кроме детей с особыми потребностями. Родителям дошкольников рекомендуют не водить детей в детский сад без крайней необходимости. Будут закрыты все предприятия розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов, магазинов оптики и других магазинов товаров первой необходимости. Выдача товаров может быть организована только на улице. Предприятия общепита смогут работать только навынос. Занятия спортом в закрытых помещениях будут запрещены. Жителям рекомендуют соблюдать правила социального дистанцирования на улице.
Накануне Каллас допустила ужесточение карантина в Эстонии в случае получения подтверждения о распространении в республике британского штамма коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как коронавирус превратил Эстонию из «прибалтийского тигра» в котенка.
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Комендантский час в Нидерландах продлили до конца марта
Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте объявил о продлении комендантского часа в королевстве до 31 марта.
Как сообщил Рютте, «на основе статистики и прогнозов экспертов введение новых существенных послаблений с 16 марта [в Нидерландах] не представляется возможным». «В настоящий момент возможны лишь небольшие корректировки в отношении послаблений, вступивших в силу с 3 марта», – приводит слова политика ТАСС.
Он уточнил, что с 16 марта увеличится с двух до четырех человек число людей в возрасте от 27 лет, которые могут совместно заниматься спортом на открытом воздухе (ограничения на занятия групповыми видами спорта для людей в возрасте до 27 лет были сняты ранее). Также с 16 марта возобновятся уроки плавания для детей. С 27 марта будут обновлены правила для приема посетителей для магазинов, не продающих продукты и товары первой необходимости. В настоящее время они могут принимать не более двух посетителей с интервалом не менее чем в 10 минут, при этом от покупателей требуется предварительная запись не менее чем за четыре часа до предполагаемого времени посещения. Для магазинов, площадь которых составляет менее 50 кв. м, правила остаются без изменений. Магазины же с большей площадью смогут принимать по одному клиенту на 50 кв. м при соблюдении всех остальных условий.
Остальные меры остаются в силе как минимум до 31 марта, в том числе комендантский час, который действует с 21.00 до 04.30. Исключение составят лишь выборы, которые пройдут 15-17 марта. В эти даты возвращение с избирательного участка будет достаточным основанием для нахождения на улице после 21.00. До 15 апреля продлена рекомендация не путешествовать за пределы страны при отсутствии срочной необходимости. Закрытыми остаются кафе, бары и рестораны, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения.
Что касается существенных послаблений, то они, заметил Рютте, могут быть приняты к началу лета, когда вакцинация от коронавируса будет распространена на всех желающих. «Это будет момент, когда мы, наконец, сможем принять большие шаги для возвращения к нормальной жизни», – сказал исполняющий обязанности премьер-министра.
Первый случай инфицирования коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля 2020 года. Для предотвращения распространения заболевания с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, а с 23 января вступил в силу комендантский час. 17 февраля Апелляционный суд Гааги продлил комендантский час.
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