Жительница Курской области рассказала о гибели сторожа школы от атаки дрона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жительница Кореневского района Курской области Людмила поделилась с РИА «Новости» подробностями трагического инцидента в селе Шептуховка. По ее словам, украинский дрон атаковал мирных жителей, сбрасывая снаряды. В результате этого нападения погиб сторож местной школы, который остался в поселке, тогда как его семья уехала.

Людмила сообщила, что сторож жил в соседнем поселке Каучук и решил остаться, несмотря на угрозу. Она описала, как квадрокоптер сбросил снаряд, после чего мужчина был ранен. Несмотря на попытки перевернуться, он не смог избежать гибели, так как дрон продолжил атаку.

Людмила успела эвакуироваться из приграничного региона, когда боевые действия только начинались. Этот инцидент подчеркивает опасности, с которыми сталкиваются мирные жители на Украине, особенно в приграничных областях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эвакуированная жительница из Курской области сообщила о мародерстве со стороны военных ВСУ. Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в убийстве мирных жителей в Селидово. Следственный комитет России завел уголовное дело против украинских боевиков, которые ответственны за подрыв гражданского автомобиля в Курской области.