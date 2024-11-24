Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.5 комментариев
ВСУ атаковали дроном сторожа школы в Шептуховке на границе с Украиной
Жительница Курской области рассказала о гибели сторожа школы от атаки дрона
В селе Шептуховка Курской области украинский дрон сбросил снаряд на сторожа местной школы, который остался в поселке после эвакуации своей семьи, и добил его, когда мужчина был ранен.
Жительница Кореневского района Курской области Людмила поделилась с РИА «Новости» подробностями трагического инцидента в селе Шептуховка. По ее словам, украинский дрон атаковал мирных жителей, сбрасывая снаряды. В результате этого нападения погиб сторож местной школы, который остался в поселке, тогда как его семья уехала.
Людмила сообщила, что сторож жил в соседнем поселке Каучук и решил остаться, несмотря на угрозу. Она описала, как квадрокоптер сбросил снаряд, после чего мужчина был ранен. Несмотря на попытки перевернуться, он не смог избежать гибели, так как дрон продолжил атаку.
Людмила успела эвакуироваться из приграничного региона, когда боевые действия только начинались. Этот инцидент подчеркивает опасности, с которыми сталкиваются мирные жители на Украине, особенно в приграничных областях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эвакуированная жительница из Курской области сообщила о мародерстве со стороны военных ВСУ. Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в убийстве мирных жителей в Селидово. Следственный комитет России завел уголовное дело против украинских боевиков, которые ответственны за подрыв гражданского автомобиля в Курской области.