СК завел дело после атаки ВСУ на автомобиль в Курской области

СК возбудил дело против украинских боевиков за подрыв автомобиля с мирным жителем в Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что инцидент произошел 18 ноября в селе Скородное Большесолдатского района, где с помощью беспилотника было атаковано транспортное средство, в результате чего погиб мирный житель, передает ТАСС.

Пресс-служба СК РФ уточнила, что дело возбуждено по статье 205 УК РФ, касающейся террористических актов против мирного населения. В ходе предварительного следствия планируется выявить и привлечь к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

Следственные органы намерены принять все меры для установления виновных и обеспечения их привлечения к уголовной ответственности за данный террористический акт.

Во вторник губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль погиб мирный житель.

Напомним, в воскресенье в Большесолдатском районе атаке украинского дрона подверглась машина, в которой находилась главред местной «Народной газеты» Юлия Кузнецова. Она погибла на месте.