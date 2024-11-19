G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.2 комментария
СК завел дело после атаки ВСУ на автомобиль в Курской области
СК возбудил дело против украинских боевиков за подрыв автомобиля с мирным жителем в Курской области
Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении украинских боевиков, ответственных за подрыв гражданского автомобиля в Курской области, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что инцидент произошел 18 ноября в селе Скородное Большесолдатского района, где с помощью беспилотника было атаковано транспортное средство, в результате чего погиб мирный житель, передает ТАСС.
Пресс-служба СК РФ уточнила, что дело возбуждено по статье 205 УК РФ, касающейся террористических актов против мирного населения. В ходе предварительного следствия планируется выявить и привлечь к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.
Следственные органы намерены принять все меры для установления виновных и обеспечения их привлечения к уголовной ответственности за данный террористический акт.
Во вторник губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль погиб мирный житель.
Напомним, в воскресенье в Большесолдатском районе атаке украинского дрона подверглась машина, в которой находилась главред местной «Народной газеты» Юлия Кузнецова. Она погибла на месте.