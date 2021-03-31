Победа ЕС над Россией в Словакии неочевидна

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Австрия объявила о скором начале закупок «Спутника V»

31 марта, среда  |  Последнее обновление — 17:27  |  vz.ru
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Российские туристы застолбили две курортные монополии

Где ждут российских туристов REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Год назад мало кто предполагал, что авиасообщение с внешним миром будет закрыто так долго. Заграница, за редким исключением, по сути, недоступна массовому туристу. Выбор у россиян по-прежнему невелик. Какой отдых ждет российского массового туриста в этом сезоне? Подробности...
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Судьбу Украины будут решать без Украины

Новая война за Донбасс, если она все-таки начнется, начнется именно с украинской стороны Jacques Witt/Pool/ABACAPRESS/REUTERS
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Сколько детей мигрантов должно учиться в российских школах

Русскоязычные дети должны составлять большинство в классе, подчеркивают педагоги Григорий Сысоев/ТАСС
В России учатся десятки тысяч детей из семей мигрантов. Многие из них плохо говорят по-русски, из-за чего родители других школьников бьют тревогу – «гости» поневоле тянут назад весь класс. На проблему обратили внимание даже в Кремле: Путин призвал регулировать число ребят-иностранцев в каждом классе так, чтобы те быстрее осваивались в наших реалиях. Но какой должна быть такая квота? Подробности...
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Переговоры «евротройки» научат Зеленского «не дергаться»

Украина негативно относится к обсуждению темы Донбасса без самой Украины Stephane Lemouton/Pool/Reuters
Лидеры России, Франции и Германии впервые за долгое время провели трехсторонние переговоры, обсудив широкую повестку: от коронавируса и кризиса в Белоруссии до ситуации в Ливии и Сирии. При этом тема Украины и войны в Донбассе – будучи одной из ключевых – обсуждалась без Зеленского. По мнению экспертов, переговоры свидетельствуют о большом потенциале формата «евротройки» с участием России и уже вызвали в Киеве нервозную атмосферу. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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В России надо не допустить появления иммигрантских гетто

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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У Украины остался только Тарас Шевченко

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Два массовых убийства привели к диаметрально разным выводам

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
У наших людей идиотизм, происходящий в США, нередко вызывает недостойное злорадство – «скушайте друг друга». Но в данном случае мы имеем дело с проблемой, которая выходит очень далеко за пределы США – и неизбежно коснется и нас. Подробности...
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Австрия объявила о скором начале закупок «Спутника V»
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    Победа ЕС над Россией в Словакии неочевидна

    Матович был для России не другом, а человеком, который пытался решить свои проблемы с нашей помощью    31 марта 2021, 17:00
    Фото: MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Премьер-министр Словакии Игор Матович стал первой жертвой «вакцинной войны» из числа руководителей государств и правительств. Его противники добились своего – под градом обвинений в закупках российской вакцины в обход Евросоюза Матович подает в отставку. Означает ли это, что Брюсселю удалось взять верх над нашим союзником в Европе?

    Словацкая политика – область специальных знаний. Очень немногие и в России, и в ЕС различают местные партии и разбираются в их противоречиях. Поэтому со стороны обоих центров силы – Москвы и Брюсселя – отставка словацкого премьера Игора Матовича на фоне скандала с закупкой «Спутника V» кажется одной из битв «вакцинной войны» на ее географической передовой.

    Также кажется, что структуры Евросоюза и глобального Запада в этой битве победили, поскольку противники применения российской вакцины (как «гибридного оружия Москвы», но есть и другие глупые претензии) по факту добились своего: Матович упирался почти месяц, но его все же «дожали», теперь у Словакии будет другое правительство.

    Но это только видимость чьей-то победы. В реальности, как это часто бывает, всё значительно сложнее.

    Матович, организовавший закупки «Спутника V» и лично встречавший в аэропорту первую партию, сроду не был пророссийским политиком. Про российскую вакцину и скандал вокруг нее он сказал много мудрых слов, отдадим ему должное. Особенно ярко прозвучала фраза «я не убийца», когда речь зашла о том, чтобы отправить препарат обратно (и производитель, кстати, готов был его принять даже без штрафных санкций). Однако к власти он пришел под разговоры о необходимости санкционного давления на Россию и с респектами в адрес блока НАТО как «защитника словацкого народа».

    Тем не менее глобалисты Матовича действительно недолюбливают – и европейские, и американские. Он и его партия «Обычные люди» выступают против гей-браков, абортов и миграции, являясь частью общеевропейского правопопулистского тренда и разочарования в старых элитах.

    Совсем другое дело – партия «Свобода и солидарность» («СиС»), куда входят бывший вице-премьер Рихард Сулик и бывший министр иностранных дел Иван Корчок (оба ранее подали в отставку в знак протеста против закупок «Спутника V» и действий Матовича). По многим социальным вопросам они антагонисты «Обычных людей» – их можно назвать либералами или даже либертарианцами. Однако вполне либертарианское неприятие брюссельской бюрократии позволяет отнести их к евроскептикам даже в большей степени, чем Матовича.

    С учетом всех этих раскладов своим внешнеполитическим ориентиром в «СиС» выбрали США. Таким образом, если рассуждать в категориях «вакцинной войны», это если и «победа над Россией», то со стороны Вашингтона, которому как будто удалось разыграть в словацкой политике не самую сильную карту. У «СиС» всего 13 кресел из 150 в местном парламенте, но их угроза покинуть правящую коалицию решила дело не в пользу Матовича.

    Тем не менее преувеличивать влияние Америки в этом скандале не стоит, гораздо важнее другой фактор – личность самого Матовича. Он человек скандальный, крайне конфликтный, по заявлениям ряда министров – очень плохой менеджер, погрузивший правительство в хаос. Пандемия это наглядно подтвердила – Словакия периодически выходит в антилидеры ЕС то по темпам распространения инфекции, то по смертности от осложнений, с ней связанных. В стране сейчас жесткий карантин и режим чрезвычайной ситуации

    Как следствие, рейтинг премьера рухнул, и Матович схватился за российскую вакцину как за соломинку – она должна была обеспечить ему персональный пиар. При этом с партнерами по коалиции он консультироваться не стал и воспользовался тем обстоятельством, что Минздрав возглавлял его человек – Марек Крайчи, быстро оформивший разрешение на применение «Спутника V» в обход структур Евросоюза.

    Лоббируя наш «Спутник V», Матович боролся за правое дело и за словацкие жизни – тут спору нет. Но по факту – спасал свою карьеру. Вариант с досрочными выборами (а ведь это самое милое дело – идти на досрочные выборы, бросив вызов своим оппонентам с позиций морального превосходства) им, судя по всему, не рассматривался. Ведь досрочные выборы «Обычные люди» с высокой долей вероятности проиграли бы, а партия «Смер» (расшифровывается как «Курс – социальная демократия») получила бы хороший шанс на возвращение во власть.

    Пока эта партия была правящей (в 2006-2010 и 2012-2020 годах), Братислава считалась одной из наиболее «русофильских» столиц ЕС. В основе этого, впрочем, лежала не какая-то идеология и не воспоминания о социалистическом прошлом, а совокупность других факторов. Прагматизм бывшего премьера Роберта Фицо позволял «Смер» оставаться во власти долгие годы, но все перечеркнуло одно из наиболее громких преступлений в истории страны, когда в собственном доме были застрелены журналист Ян Куцяк и его невеста Мартина Кушнирова.

    Специализацией Куцяка были антикоррупционные расследования, затрагивавшие влиятельных людей во власти. Его убийство серьезно дискредитировало «Смер» – страна взорвалась митингами протеста, а Роберт Фицо подал в отставку в пользу преемника – Петера Пеллегрини, но это не сильно помогло социал-демократам: следующие выборы они с треском проиграли «Обычным людям».

    Одним из лозунгов Матовича и его партнеров по коалиции стал крестовый поход против коррупции, который, будем считать, состоялся: под следствие попали даже бывшие руководители полиции, разведки и контрразведки. Эта специфика момента и объясняет то, почему в правительстве собрались такие разные по взглядам люди, как Матович и Сулик.

    По сути их коалиция жива до сих пор – Матович останется в кабинете министров, но поменяется креслами со своим однопартийцем, нынешним министром финансов и и. о. главы Минздрава (после отставки Крайчи) Эдуардом Хегером. А внешняя политика страны и сложный характер ее отношений с Брюсселем, скорее всего, вообще не изменятся. Не исключено, что Братислава даже продолжит закупать российскую вакцину с некоторым лагом во времени: по большому счету «Спутник V» был лишь предлогом для переформатирования правительства и проецированием множества других претензий лично к Матовичу и его управленческим качествам.

    Главный по влиянию противник нашей вакцины в ЕС – это сейчас Франция, так что настоящий фронт «вакцинной войны» (во французской же терминологии) пролегает сильно западнее Братиславы.

    А с политической точки зрения «атлантисты» и «русофилы» в Словакии остались при своих. Если конфликтность Матовича, контролирующего самую большую фракцию в парламенте, не развалит эту коалицию окончательно, следующие выборы пройдут в 2024-м.

    Как отразятся все эти скандалы – прошлые и нынешние – на рисунке словацкой власти через три года, пока не знает никто. К однозначно пророссийским партиям (таким, чтоб в Крым с визитами ездили) можно отнести словацких националистов (в том числе, к сожалению, весьма радикальных, а потому «нерукопожатных»), к пророссийским с оговорками – «Смер», но голосовать словаки будут не столько за внешнюю политику, сколько за внутреннюю, как и почти везде в ЕС.

    Что жаль. По данным социологов, словаки остаются одной из самых русофильских наций в Европейском союзе, хотя и имеют устойчивую русофобскую долю в 20-25 процентов, что обусловлено прежде всего событиями «Пражской весны», лидер которой – Александр Дубчек – был не чехом, а словаком.

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