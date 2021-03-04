Шутка европейского соседа задела Украину за больное место
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4 марта 2021, 14:08
Фото: Ovsyannikova Yulia/Global Look Press,
Ondrej Deml/СTK/ТАСС
Текст: Наталья Макарова
Официальный Киев всерьез обиделся на шутку словацкого премьер-министра, пообещавшего передать России Закарпатье в обмен на «Спутник V». МИД Украины вынудил МИД Словакии принести извинения. По мнению экспертов, столь резкая реакция Киева свидетельствует о национальном комплексе неполноценности. Почему словацкий премьер позволил себе шутку, дошедшую до международного скандала?
Накануне премьер-министр Словакии Игор Матович в шутку заявил, что пообещал России в обмен на вакцину от коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину», которая до Второй мировой войны входила в состав Чехословакии. Однако в Киеве юмор словацкого премьера не оценили, в связи с чем министерство иностранных дел Украины потребовало от Братиславы официальных извинений. Также в украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, где ему выразили протест.
Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Матовичу «обменять» вакцину на несколько регионов Словакии. По его словам, премьер-министр своими «некорректными высказываниями» портит очень дружеские и искренние отношения между странами.
В четверг министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принес извинения за шутку Матовича. «Сегодня я общался со своим украинским коллегой, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания, сделанные премьер-министром Игорем Матовичем в адрес Украины. Мне тем более жаль, что всего несколько дней назад у нас в Киеве состоялся очень хороший разговор о том, как дальше развивать наши отношения», – написал Корчок в Facebook.
При этом сам Матович на своей странице в Facebook спустя некоторое время написал, что «никогда бы не поверил в то, сколько ненависти может вызвать одна смелая покупка только потому, что, как говорят, она была совершена не по ту сторону азимута». «Я не сожалею», – добавил он.
Ранее Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России в ситуации, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек. При этом сама Словакия еще 1 марта купила «Спутник V» без санкции ЕС. Таким образом российскую вакцину зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 млрд человек.
Кроме того, собеседница обратила внимание на то, что «Украина не выглядит в глазах европейских стран самостоятельным игроком». «В экономике наблюдается диктат МВФ, а в политике – диктат США. Из-за этого многие европейские страны не считают Украину субъектным игроком на международной арене. Поэтому они допускают такие шутки, к которым официальный Киев относится болезненно», – отметила эксперт.
Шеслер также напомнила о том, что Словакия всегда негативно относилась к политике украинизации. «В Закарпатье живет немало словаков, и они стремятся сохранить свою идентичность. Новые законы, принятые на Украине по поводу фактически насильственной украинизации, дискриминируют не только русских, но также словаков и венгров. Поэтому сохранение идентичности словаков, проживающих на Украине, это болезненная точка в отношениях двух стран», – подытожила собеседница.
В то же время киевский политолог Михаил Погребинский не считает, что между Киевом и Братиславой есть какие-то серьезные политические разногласия. «Это скорее исключение из правила, поскольку у нас есть серьезное напряжение в отношениях с другими соседями, включая Венгрию, Польшу и Румынию. А вот со Словакией серьезного повода для разногласий не было», – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.
По мнению политолога, шутка Матовича «действительно была дурацкой», однако МИД Украины должен был ответить ему в такой же шутливой форме. «Но они умеют только обижаться. Еще они обижаются, потому что у них есть установка на демонстрацию того, что Украина – сильное и независимое государство. Мне кажется, это свидетельствует об их комплексе неполноценности», – добавил эксперт.
«Кроме того, в Европе есть устоявшееся мнение о том, что наша страна ведет себя неадекватно. Поэтому европейские политики позволяют себе такие шутки. Для них Украина – это страна, которая путается под ногами, ходит с протянутой рукой и в которой совершенно не работают государственные институты», – пояснил Погребинский.
В свою очередь доцент исторического факультета МГУ, политолог Юрий Борисенок высказал мнение, что шутка премьера Словакии была целенаправленной. По его словам, Матович является «популистом и скромной копией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», ввиду чего его заявление было рассчитано на внутреннюю аудиторию.
«В Восточной Словакии живут русины, то есть ближайшие родственники тех жителей Закарпатья, которых Матович в шутку решил «передать России». Здесь идет прямая отсылка к событиям 1945 года, когда Закарпатская Украина, называвшаяся Подкарпатской Русью межвоенной Чехословакии, по совместной договоренности товарища Сталина и тогдашнего президента Чехословакии Эдуарда Бенеша была передана Советскому Союзу в знак дружбы народов. Русины, живущие в Словакии, считают себя отдельным восточнославянским народом, и этот избиратель эту шутку воспринимает позитивно. Когда в Словакии будут очередные выборы, Матович может набрать здесь политические очки», – цитирует политолога радио «Спутник».
Таким образом шутка действительно оказалась «ядреной», считает эксперт. «Но реакция украинских властей на это совершенно нелепая, потому что такие вещи обычно оставляют без комментариев», – заключил Борисенок.