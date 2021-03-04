Шутка европейского соседа задела Украину за больное место

Официальный Киев всерьез обиделся на шутку словацкого премьер-министра, пообещавшего передать России Закарпатье в обмен на «Спутник V». МИД Украины вынудил МИД Словакии принести извинения. По мнению экспертов, столь резкая реакция Киева свидетельствует о национальном комплексе неполноценности. Почему словацкий премьер позволил себе шутку, дошедшую до международного скандала?

Накануне премьер-министр Словакии Игор Матович в шутку заявил, что пообещал России в обмен на вакцину от коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину», которая до Второй мировой войны входила в состав Чехословакии. Однако в Киеве юмор словацкого премьера не оценили, в связи с чем министерство иностранных дел Украины потребовало от Братиславы официальных извинений. Также в украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, где ему выразили протест.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Матовичу «обменять» вакцину на несколько регионов Словакии. По его словам, премьер-министр своими «некорректными высказываниями» портит очень дружеские и искренние отношения между странами.

В четверг министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принес извинения за шутку Матовича. «Сегодня я общался со своим украинским коллегой, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания, сделанные премьер-министром Игорем Матовичем в адрес Украины. Мне тем более жаль, что всего несколько дней назад у нас в Киеве состоялся очень хороший разговор о том, как дальше развивать наши отношения», – написал Корчок в Facebook.

При этом сам Матович на своей странице в Facebook спустя некоторое время написал, что «никогда бы не поверил в то, сколько ненависти может вызвать одна смелая покупка только потому, что, как говорят, она была совершена не по ту сторону азимута». «Я не сожалею», – добавил он.

Ранее Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России в ситуации, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек. При этом сама Словакия еще 1 марта купила «Спутник V» без санкции ЕС. Таким образом российскую вакцину зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 млрд человек.

По мнению председателя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисы Шеслер, «больным местом для Украины является то, что многие европейские страны не хотят входить в конфронтацию с Россией». «Правительство Украины устроило, если бы Европа относилась к Москве как к врагу. Поэтому они воспринимают любые, даже самые невинные шутки и намеки на улучшение репутации России в Европе, как враждебные Украине», – пояснила Шеслер.

Кроме того, собеседница обратила внимание на то, что «Украина не выглядит в глазах европейских стран самостоятельным игроком». «В экономике наблюдается диктат МВФ, а в политике – диктат США. Из-за этого многие европейские страны не считают Украину субъектным игроком на международной арене. Поэтому они допускают такие шутки, к которым официальный Киев относится болезненно», – отметила эксперт.

Шеслер также напомнила о том, что Словакия всегда негативно относилась к политике украинизации. «В Закарпатье живет немало словаков, и они стремятся сохранить свою идентичность. Новые законы, принятые на Украине по поводу фактически насильственной украинизации, дискриминируют не только русских, но также словаков и венгров. Поэтому сохранение идентичности словаков, проживающих на Украине, это болезненная точка в отношениях двух стран», – подытожила собеседница.

В то же время киевский политолог Михаил Погребинский не считает, что между Киевом и Братиславой есть какие-то серьезные политические разногласия. «Это скорее исключение из правила, поскольку у нас есть серьезное напряжение в отношениях с другими соседями, включая Венгрию, Польшу и Румынию. А вот со Словакией серьезного повода для разногласий не было», – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

По мнению политолога, шутка Матовича «действительно была дурацкой», однако МИД Украины должен был ответить ему в такой же шутливой форме. «Но они умеют только обижаться. Еще они обижаются, потому что у них есть установка на демонстрацию того, что Украина – сильное и независимое государство. Мне кажется, это свидетельствует об их комплексе неполноценности», – добавил эксперт.

«Кроме того, в Европе есть устоявшееся мнение о том, что наша страна ведет себя неадекватно. Поэтому европейские политики позволяют себе такие шутки. Для них Украина – это страна, которая путается под ногами, ходит с протянутой рукой и в которой совершенно не работают государственные институты», – пояснил Погребинский.

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В свою очередь доцент исторического факультета МГУ, политолог Юрий Борисенок высказал мнение, что шутка премьера Словакии была целенаправленной. По его словам, Матович является «популистом и скромной копией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», ввиду чего его заявление было рассчитано на внутреннюю аудиторию.

«В Восточной Словакии живут русины, то есть ближайшие родственники тех жителей Закарпатья, которых Матович в шутку решил «передать России». Здесь идет прямая отсылка к событиям 1945 года, когда Закарпатская Украина, называвшаяся Подкарпатской Русью межвоенной Чехословакии, по совместной договоренности товарища Сталина и тогдашнего президента Чехословакии Эдуарда Бенеша была передана Советскому Союзу в знак дружбы народов. Русины, живущие в Словакии, считают себя отдельным восточнославянским народом, и этот избиратель эту шутку воспринимает позитивно. Когда в Словакии будут очередные выборы, Матович может набрать здесь политические очки», – цитирует политолога радио «Спутник».

Таким образом шутка действительно оказалась «ядреной», считает эксперт. «Но реакция украинских властей на это совершенно нелепая, потому что такие вещи обычно оставляют без комментариев», – заключил Борисенок.

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