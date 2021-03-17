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Словакия продлила режим ЧС из-за коронавируса
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Власти Словакии продлили на 40 дней режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, срок действия которого заканчивался 19 марта. Также введен запрет для жителей страны на отдых за рубежом, сообщило Словацкое телевидение.
Отдых за рубежом запрещен в связи с распространением в Словакии новых штаммов коронавируса, передает ТАСС.
С 1 января в стране ужесточили ограничительные меры для сокращения социальных контактов граждан. С 17 февраля все прибывающие в страну должны пройти двухнедельный карантин, который можно прервать на восьмой день при наличии отрицательного теста на коронавирус. Кроме того, в Словакии действует комендантский час, закрыты предприятия оказания бытовых услуг и большинство магазинов.
В Словакии за все время пандемии коронавирус зафиксирован у 342 430 человек, умерли 8738.
Ранее режим ЧС действовал в стране с 16 марта по 14 июня прошлого года. 1 октября власти приняли решение восстановить режим.
Первая партия российской вакцины «Спутник V» 1 марта поступила в Словакию. Ее использование, как проинформировал Минздрав страны, должно начаться во второй половине текущего месяца.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав страны разрешил применение препарата. Глава Минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера. Позже на фоне правительственного кризиса министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк подал в отставку.
На Украине в проблемах вакцины AstraZeneca в Европе обвинили Россию
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Глава украинского министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе якобы могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России.
«Спутник» еще не одобрен к применению в Европейском союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента «Спутника» – вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение «Спутника», – написал Ткаченко в своем Telegram.
Министр отметил, что «очень тщательно проверил бы, из каких источников появилась информация о псевдоопасности вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространение этих страшилок в европейских СМИ».
13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
При этом минздрав Украины не увидел проблем с вакциной от AstraZeneca. Кроме того, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield, произведенным в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca.
Ляшко при этом сказал, что Украина не планирует приостанавливать вакцинацию препаратом Covishield.
Захарова высмеяла «сказочный режим» на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы украинского министерства культуры и информационной политики Александра Ткаченко, который обвинил Россию в проблемах вакцины AstraZeneca.
Захарова заявила в Facebook, что на Украине «продолжают жить в своем фантазийном мирке». Так, украинские власти «проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке». А теперь Киев «взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит». «Не режим, а сказка», – заявила Захарова.
Напомним, Ткаченко заявил, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе якобы могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России.
Еврокомиссар прояснил перспективы «Спутника V» в Европе
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», безусловно, является хорошим препаратом и входит в число кандидатов на применение в Евросоюзе, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
«Среди вакцин – кандидатов (на применение в ЕС), конечно, есть «Спутник V». Это, безусловно, хорошая вакцина, русские – довольно хорошие ученые, у нас нет оснований в этом сомневаться», – сказал он на брифинге, трансляция которого велась в Twitter ЕК.
Так Бретон ответил на вопрос о нехватке вакцин в Европе и возможности использования российской вакцины для компенсации этого дефицита, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Греция признала «Спутник V» наравне с европейскими вакцинами
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Греция признает российскую вакцину «Спутник V» наравне с европейскими, при этом прививка от коронавируса не является обязательной для туристов, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис.
По его словам, прививка от коронавируса не является обязательным условием для въезда в Грецию, достаточно просто иметь отрицательный тест на COVID-19 или антитела после выздоровления, передает РИА «Новости».
«Таким образом, не обязательно быть вакцинированным. Просто вакцинированным не требуется проходить обследование и привозить отрицательный тест на коронавирус», – сказал Теохарис.
Он отметил, что Греция очень хочет, чтобы россияне могли посетить страну. «Мы признаем «Спутник V» раньше европейского признания. Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая», – сказал он.
В Греции рады, что российский РФПИ подал запрос в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) о признании «Спутник V», чтобы ею могли вакцинироваться и европейские граждане.
«Однако независимо от того, будет ли она применяться как признанная вакцина для медицинских целей, наша страна приняла решение, что для нас вакцина «Спутник V» является равной европейским вакцинам при использовании в путешествиях, чтобы турист мог въехать в нашу страну без того, чтобы проходить тестирование каждый раз, когда он летит», – сказал Теохарис.
При этом он уточнил, что выдаваемый в России сертификат вакцинации надо будет перевести на английский язык. Также министр сообщил, что туристы должны будут соблюдать все санитарные протоколы, действующие в Греции.
Вместе с тем Теохарис заявил, что уже с 14 мая Греция ждет российских туристов, а если позволит эпидемиологическая ситуация – то и в начале мая.
«Мы рискуем, планируя (открытие границ) в меняющейся ситуации, но мы следим и за санитарными данными. Мы уверены, когда говорим, что в наших планах – открыть границы с Россией 14 мая. Мы подтверждаем это», – сказал он.
Теохарис отметил, что власти Греции были бы рады открыть границу для российских туристов в конце апреля – начале мая, когда многие россияне уезжают на праздники. «Мы постараемся. Но я не хотел бы обещать то, чтобы мы не можем выполнить. Все зависит от эпидемиологических данных», – сказал он.
Также министр сообщил, что действующее сейчас ограничение на въезд в Грецию 500 российских граждан в неделю должно быть отменено с открытием туризма 14 мая, как и ограничения на авиасообщение.
Кроме того, он сообщил, что планирует посетить Москву в середине апреля для решения вопросов. Министр ожидает, что этот туристический сезон будет лучше, чем в 2020 году. По его мнению, роста цен на турпакеты не будет.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам планировать летние отпуска на родине.
В Грузии объяснили, как в страну может попасть российская вакцина
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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может попасть в Грузию в случае ее ввоза частной компанией, но ответственность за последствия не будет лежать на государстве, заявил вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты», бывший министр здравоохранения Давид Сергеенко, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью телекомпании «Палитра» он заявил, что в страну может быть допущена только вакцина, одобренная ВОЗ.
«Если какая-либо компания в частном порядке ввезет российскую вакцину, государство не сможет отказать в ее регистрации, однако ответственность за любые осложнения от начала и до конца лягут на компанию», – сказал он.
По словам Давида Сергеенко, «если у какого-то препарата или вакцины нет квалификации ВОЗ, то требуется дополнительная документация, которая подтвердит безопасность и эффективность».
«В случае ее предоставления нет права отказывать в регистрации, даже если это вакцина, которую не одобрила ВОЗ», – отметил он.
«Но государство не будет в ответе», – подчеркнул вице-спикер.
С 15 марта в Грузии началась вакцинация вакциной AstraZeneca.
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Большинство случаев тромбоза после прививки AstraZeneca в ФРГ выявили у женщин
В Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин, сообщил институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха.
Тромбоз обнаружен у людей в возрасте от 20 до 50 лет и проявился в период от четырех до 16 дней с момента вакцинации. По состоянию на 15 марта три человека скончались, передает РИА «Новости».
«Стоит отметить, что речь идет об очень редких потенциальных осложнениях. В Германии они были выявлены у семи человек на всего 1,5 млн привитых», – отметили в институте.
Специалисты порекомендовали в случае появления после прививки вакциной AstraZeneca продолжительных головных болей или геморрагических пятен на коже незамедлительно обратиться к врачу.
Ранее институт сообщил о росте числа проявлений редкой формы тромбоза мозговых вен после вакцинации препаратом AstraZeneca.
В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
В Польше вводится тотальный локдаун из-за коронавируса
Власти Польши приняли решение ввести локдаун на территории всей страны, заявил министр здравоохранения республики Адам Недзельский.
«У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу», – цитирует Недзельского РИА «Новости».
По его словам, локдаун будет действовать с 20 марта по 9 апреля. В Польше закроются торговые объекты, образовательные учреждения, кроме дошкольных, учреждения спорта и туризма, гостиницы и хостелы.
Министр пояснил, что в среднем по стране дневная заболеваемость коронавирусом составляет 47,9 на 100 тыс. человек.
«Сегодня мы под впечатлением от превышения очередного психологического порога, что касается числа заболевших. Темп распространения вируса не снижается, а третья волна пандемии ускоряется. В отношении этой ситуации мы должны предпринять решительные шаги», – добавил глава ведомства.
Главной причиной таких темпов распространения заболевания, по его словам, является британский штамм вируса. «Процентная составляющая британской мутации уже достигла 52%», – пояснил министр.
За последние сутки в стране подтвердился коронавирус у 25 тыс.52 человек, число новых случаев по сравнению с прошлой средой выросло на тысячи.
В начале марта несколько случаев инфицирования британским штаммом коронавируса выявили в Белоруссии. По данным белорусских властей, первые образцы этого штамма проникли в страну из Польши, Украины и Египта.
Мясников сказал, для кого вакцинация от коронавируса менее эффективна
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Вакцина от коронавируса не одинаково влияет на различные категории людей: наименьший эффект препарат оказывает на пациентов с хроническими или онкологическими заболеваниями, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, это обусловлено ослабленной иммунной системой, которая не может выработать нужное количество антител. Эффективность вакцины в таких случаях не стоит ожидать на уровне 90%, пояснил теледоктор в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Специалист отметил, что лишь у половины таких людей после прививки вырабатывается иммунитет, однако и это, по его мнению, хороший результат. «Больной с онкологией тяжелого COVID-19 не переживет, поэтому 50% – это очень приличное значение», – пояснил Мясников.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России начались исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями.
Напомним, в январе главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава совместно с учеными Центра имени Гамалеи подготовили общий план и описание методов клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями. Позже он назвал ориентировочные сроки начала испытаний «Спутника V» на онкобольных.
В Европалате призвали к перезагрузке отношений с Россией
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Европа допустила ряд ошибок в отношениях с Россией, которые достигли низшей точки, однако имеют шанс на перезагрузку, написал в австрийском издании Kurier президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.
По его словам, нужно вновь наводить мосты, а не возводить преграды. Для этого Брюсселю следует постепенно ослаблять санкции, создавая доверительную атмосферу, а также налаживать взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры. В ситуации же с Украиной Евросоюзу стоило бы взять пример с Австрии и сохранять нейтральность, полагает президент палаты.
Точками приложения усилий могут стать, помимо прочего, вызовы, порождаемые изменением климата и цифровизацией, резюмирует Ляйтль, передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия всегда открыта к взаимодействию с Европейским союзом по всем направлениям, но только на равноправной и взаимоуважительной основе.
Перед этим глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной».
Вирусолог назвал причину для роста заболеваемости COVID вопреки весеннему потеплению
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В весенний период заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжит снижаться. Но если люди не будут вакцинироваться, то количество инфицированных снова начнет расти, заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн.
Количество заболевших в России постепенно снижается. Так, по данным на 17 марта, за сутки выявлено практически 8998 новых случаев коронавируса, что на 395 случаев меньше, нежели днем ранее.
«Сейчас заболеваемоость коронавирусной инфекцией будет снижаться. В России падение заболеваемости идет последние недели. Поэтому, думаю, что, по крайней мере, весной эта тенденция сохранится», – говорит Альштейн.
Он отметил, что пока затрудняется сказать, как снизится ежесуточное количество заболевших в день. Но при этом уверен, что число заболевших стабилизируется на каком-то уровне.
«Достигнув определенного уровня, заболеваемость пойдет ровно. Но она опять пойдет вверх, если люди не будут вакцинироваться. Кроме того, в весенний период, к лету, иммунитет не так сильно понижается, как осенью – становится теплее, да и люди чувствуют себя лучше», – считает вирусолог.
В качестве еще одной угрозы Альштейн называет появление и распространение новых штаммов вируса, которые могут быть более заразными. Тем не менее врач прогнозирует, что эпидемия все-таки продолжит идти на спад.
Ранее ученые пришли к выводу, что весенний сезон поспособствовал быстрому распространению коронавирусной инфекции в 2020 году.
Более половины жителей Украины не захотели вакцинироваться от коронавируса
Более половины украинцев не собираются делать прививку от коронавируса, такие данные получены в ходе опроса, проведенного социологической службой Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.
«Пятьдесят один с половиной процент респондентов ответили, что не намерены делать прививки от коронавируса, 12% имеют намерение сделать ее в ближайшем будущем (или уже сделали такую прививку), 16% намерены это сделать позже, 10% – лишь тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу), а 10% еще не определились», – говорится сообщении на сайте центра.
Среди тех граждан Украины, кто решил вакцинироваться, 52% готовы лишь при условии, что она будет бесплатной, 22,5% из них готовы за нее платить, а еще 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди. При этом 21% опрошенных еще не определились.
Те опрошенные, кто не намерен делать прививки, чаще всего мотивируют это тем, что вакцины, применяемые на Украине, недостаточно эффективны или недостаточно безопасны, при этом они готовы привиться «какой-то другой» вакциной. Такой ответ дают 45% тех, кто не собирается делать прививки.
Опрос проводился с 5 по 9 марта среди жителей всех областей Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Исследование проходило в форме личного интервью по месту проживания. Были опрошены 2 018 респондентов, статистическая погрешность не превысила 2,3%.
Ранее глава украинского минздрава Максим Степанов заявил, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
Послы ЕС согласовали санкции против России
Послы 27 стран – членов Евросоюза согласовали новые санкции против физических лиц, в том числе против россиян, которые, по их мнению, ответственны за нарушение прав человека, сообщил источник в делегации одного из государств в Совете ЕС.
«Постоянные представители окончательно одобрили новый черный список нарушителей прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Россию, Китай, Ливию», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Ожидается, что решение утвердят на заседании глав МИД ЕС 22 марта.
Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.
Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза.
Европейский лекарственный регулятор сделает заявление о ситуации с вакциной AstraZeneca
Европейский лекарственный регулятор (EMA) сообщит о дальнейшем применении вакцины AstraZeneca в ЕС в четверг, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Я доверяю вакцинам и их производителям. Что касается ситуации с AstraZeneca, ЕМА завтра распространит заявление с разъяснениями по этой теме», – заявила фон дер Ляйен, передает ТАСС.
13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
В России выявили 9 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 8998 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8998 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1201, Санкт-Петербурге – 927, Московской области – 436. Всего в стране выявлено 4 418 436 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 024 975 человек, из них 10 755 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 427 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 93 364 человек.
Накануне, 16 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9393. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 395.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Названы необратимые последствия делирия при коронавирусе
Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил, в чем опасность проявлений делирия – психического расстройства, для которого характерны помутнение сознания, галлюцинации и бред – при коронавирусе и насколько часто наблюдается это состояние.
Медик пояснил, что коронавирусная инфекция прежде всего поражает сосуды, в том числе головного мозга. «Соответственно, если имеются нарушения мозгового кровообращения, то симптоматика может быть самой разнообразной, начиная от банальных инсультов и заканчивая всякими психическими отклонениями – делириями, изменением психики, изменением девиантного поведения», – рассказал он «Вечерней Москве».
Делирий относится к острым психологическим состояниям. Опасность заключается в том, что расстройство психики может сопровождаться спонтанной двигательной активностью. Есть риск, что человек нанесет повреждения себе или окружающим. Похожие ощущения испытываются, говорит врач, при белой горячке – алкогольном варианте делирия, когда начинает мерещиться опасность и пациент старается от нее защититься. Это острая форма психоза.
Эксперт ВОЗ, директор Института исследования проблем психического здоровья Владимир Менделевич также сообщил, что помимо непосредственно «ковидных» симптомов за последний год в мировой научной литературе были описаны ситуации, как на коронавирус реагировала психика.
«Это был и делирий, довольно часто возникавший в остром периоде, связанный с основным заболеванием. Это было и тревожное расстройство, и обострение хронических психических расстройств, атопические и депрессивные расстройства. То есть целый спектр различных проблем», – рассказал он.
Однако делирий, по его словам, можно увидеть только в «красной зоне», когда у человека наблюдается острое состояние, высокая температура и мозг работает не так, как положено. Расстройство сознания, добавляет он, бывает только на этом этапе.
Причина такого состояния – в интоксикации от вируса, продолжает слова коллеги доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой психотерапии РНИМУ имени Пирогова Жанна Гарданова. Главная опасность делирия – отсутствие ясного сознания, и лечить этот недуг можно дезинтоксикацией от вируса только в стационаре.
О том, что при коронавирусе у пациентов возможны проявления делирия на днях заявил главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе. Кроме того, в Минздраве сообщили, что течение коронавируса с возрастом становится тяжелее, а сам COVID-19, возможно, запускает процессы старения.