Вакцинный туризм способен радикально поменять имидж России за рубежом

Россия, как выясняется, способна предложить миру еще одну - и весьма важную - туристическую услугу. Уже сейчас зарубежные турагентства принимают заявки от желающих приехать в нашу страну ради вакцинации от коронавируса. «Потенциальный спрос очень высокий», утверждают эксперты. И сама возможность такой поездки может сыграть очень важную роль с точки зрения имиджа нашей страны за рубежом.

Современное общество знает много видов различного туризма. Пляжный, спортивный, секс-туризм, алко-туризм. Есть, наконец, медицинский туризм, когда жители стран с дорогими (или некачественными) услугами в области здравоохранения едут лечиться туда, где медицина лучше или дешевле. Так, россияне отправляются на операции по пересадке волос в Турцию, а за стоматологическими услугами в Армению.

И вот недавно, на фоне бушующей эпидемии коронавируса медицинский туризм получил свою новую разновидность – вакцинную. Когда жители регионов, по тем или иным причинам обделенных вакциной, едут вакцинироваться туда, где вакцина есть. Не отдыха ради, а просто потому, что хотят жить – как в переносном (без всяких ограничений и карантинов), так и в прямом смысле.

Приезжайте

Вакцинный туризм уже распространен в США. Сотни тысяч жителей одних штатов, где они вынуждены стоять в длинной очереди за вакцинами, едут или даже летят туда, где вакцинироваться удается гораздо быстрее. Из Калифорнии, например, во Флориду.

Ряд журналистов и экспертов обвиняют этих туристов в том, что они лишь разносят эпидемию и вносят хаос в процесс вакцинации – однако местные власти лишь рады вакцинным гостям, особенно если речь идет о небогатых сельских городках. Гости ведь привозят деньги, вкладывают их в местную экономику - вакцинный турист в любом случае турист. Особенно довольны, конечно, владельцы кафешек и гостиниц.

В других странах, где массовой вакцинации нет или она проходит медленно, предприимчивые граждане тоже решили заработать на вакцинном туризме в другие государства – те, в которых недостатка вакцин не наблюдается. И прежде всего в Россию, выпускающую одну из самых известных, безопасных вакцин в мире Спутник-V, а также два менее раскрученных, но тоже хороших препарата (ЭпиВакКорона и КовиВак).

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Так, одно из турецких агентств предлагает вакцинный тур стоимостью 1099 евро (плюс 220 долларов на визовые расходы, если клиенту нужна виза). В рамках этого тура клиент получает два билета туда и обратно по маршруту Стамбул-Москва (на первую и на вторую прививку в одной из столичных клиник, с 24-часовым пребыванием в городе после каждой из прививок на случай побочных эффектов), а также некий «сертификат о вакцинации». В довесок идет экскурсия по Кремлю, историческим станциям метро и посещение могилы турецкого поэта Назыма Хикмета, похороненного на Новодевичьем кладбище. Предложением компании уже якобы воспользовались несколько турок, а также иорданец и итальянец.

Вакцинные туры предлагают и немецкие компании – правда, не две поездки туда-обратно, а с пребыванием в Москве в «межпрививочный» трехнедельный период. Такой тур стоит почти 3 тысячи евро.

Однако пока не до конца понятно, как клиенты будут прилетать в Москву? С Турцией сообщение уже временно прекращено, с рядом других стран не открыто. Возможно, речь пойдет о полетах через третьи страны (например, Белоруссию) и вакцинации в транзитном зале аэропорта. Однако будут ли даже туда пускать тех же граждан Турции, у которых на Родине произошел самый настоящий скачок числа заболевающих? Не говоря уже о том, что отечественный Минздрав и МВД вряд ли положительно отнесутся к идее массовой вакцинации в аэропортах.

Есть и другая проблема – при официальной вакцинации у человека в России просят паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Поэтому без проблем привьются в России лишь граждане РФ, ныне проживающие за рубежом.

Одна из российских компаний уже запустила такую программу «вакцинного туризма» для соотечественников из иностранных государств. Стоимость – 700 евро (две поездки на три дня) или 1500 евро (один тур на 21 день). Поскольку для прививки можно иметь лишь вид на жительство в РФ, «вакцинным туризмом» занялись и агентства из близлежащих стран – например, Молдавии. Жителям этой страны поездка обойдется в 1200 евро.

Конечно, у некоторых иностранцев получается обдурить врачей – но это все равно риск, который не хотелось бы получать в рамках тура стоимостью за тысячу евро. Можно, конечно, пойти в платную клинику – но это еще больший риск. Причем как для клиента (которому могут уколоть плацебо), так и для самих туроператоров (если клиент узнает, что стоимость укола составляет всего несколько тысяч рублей).

Государево дело

Впрочем, чем больше будет количество стран, с которыми Россия начнет возобновлять авиасообщения, тем больше будет организаторов «вакцинных туров». И тем сами туры будут доступнее.

Но вот вопрос – почему выгоду от этого должны получать какие-то иностранцы? Может выглядеть странно, что процесс вакцинации иностранцев не организуется в России на государственном уровне, с тем, чтобы сделать его максимально соответствующим российским интересам. Желающих приехать-то много. «К нам каждый день поступают запросы почти от всех наших партнёров. Потенциальный спрос очень высокий – начиная от Индии и заканчивая европейскими странами», - говорят журналистам в компании «Интурист».

Ряд российских чиновников и политиков, впрочем, относятся к этой идее скептически. Изначально в том же Минздраве заявляли, что все усилия государства должны быть сосредоточены прежде всего на вакцинировании россиян. Депутаты Госдумы с врачами согласны. «Ни в коем случае не должно получиться так, что мы платно предоставляем вакцину иностранным гражданам, а россияне не имеют возможности её получить», - говорит зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Некоторые представители туристической отрасли также говорят о том, что массовый вакцинный туризм в Россию для иностранцев – дело хоть и недалекого, но все-таки будущего. «Для туристических групп такой сервис пока невозможен, и, наверное, уже после вакцинации России, когда она пройдет в большем объеме, к этой теме можно будет вернуться», - поясняет вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Однако одно другому не мешает. Вакцинация соотечественников идет по плану, никакого ажиотажного спроса, очередей и давок а-ля «начало продаж нового Айфона» нигде нет. Количество зараженных продолжает снижаться, о мерах по ужесточению карантина (который стал бы стимулом для людей бежать прививаться) речи вообще не идет.

С другой стороны, вакцинный туризм стал бы колоссальным подспорьем для России. И речь не только о деньгах, полученных за вакцину, авиабилет и гостиницу, а об имидже страны.

Да, условный «турецкий вариант» (прилетел, получил первую дозу вакцины, через сутки улетел, через три недели прилетел, получил вторую дозу, улетел, о России забыл) не так выгоден, однако «немецкий» – с трехнедельным пребыванием в стране – предоставляет ряд возможностей. Пациентам нужно будет чем-то заниматься в промежуток между уколами. Соответственно, правильно организованная культурная программа может привести к тому, что пациенты улетят из России не только с вакциной, но и с позитивным впечатлением о стране, которую они посетили. Впечатлением, которым они не только поделятся с друзьями, но и которое будет защищать их мозги от западной русофобской пропаганды.

В итоге, взвесив все «за» и «против», российские власти, по всей видимости, решили все-таки в процесс включиться. По данным официального твиттер-аккаунта Спутник-V, с июля стартует официальная программа вакцинного туризма – иностранцев будут привозить в Россию и вакцинировать их. И иностранцы уже воодушевились. «Спасибо России что заботится о нас – бедных заложниках правил Евросоюза, который сам находится в заложниках у Большой Фармы», - написал один из комментаторов под постом. Другие же, не мудрствуя лукаво, просто пишут фразы из серии «я хочу».

И было бы очень неплохо, если бы их желания не отбивали какие-то заоблачные цены поездки или же бюрократические проволочки. Здесь главный доход будет не от стоимости поездки, а от монетизации ее последствий. Россия уже имеет позитивный опыт привлечения иностранных гостей (Олимпиада-2014, Чемпионат мира по футболу 2018), разрушивший многие негативные стереотипы иностранцев о России. Гостям тогда не только фактически ввели безвиз на время мероприятий, но и позволили еще какое-то время после этого свободно посещать страну без получения визы. Можем повторить?