Президент Казахстана привился «Спутником V» ВОЗ выступила против ковид-паспортов для международных поездок 6 апреля 2021, 15:28 Текст: Абдулла Шакиров

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает поспешным введение паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок, поскольку применение вакцин еще недостаточно исследовано, заявила официальный представитель организации Маргарет Харрис. «Что касается паспорта вакцинации, то мы в ВОЗ на нынешней стадии не хотели бы видеть, чтобы это было требованием для въезда или выезда, потому что мы на данном этапе не уверены в том, что вакцина предотвращает передачу [COVID-19]», – передает слова Харрис ТАСС. Представитель ВОЗ напомнила, что клинические исследования вакцин от коронавируса и их применение среди широких слоев населения осуществляются меньше года. Также, по мнению Харрис, ковид-паспорта как обязательное условие для международных поездок могут спровоцировать обвинения в дискриминации по отношению к тем, кто еще не успел сделать прививку от COVID-19. Напомним, в конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидеры стран ЕС договорились о введении в течение трех месяцев ковид-паспортов. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала вводить дающие привилегии ковид-паспорта. Глава МИД Сергей Ларов подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.

Итальянский политик не дождался вакцины дома и привился от COVID в России 6 апреля 2021, 07:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Итальянский политик из партии «Лига Севера» Алессандро Равальоли, уставший ждать вакцинации от коронавирусной инфекции в ЕС, привился препаратом «Спутник V» в России. Как отмечается, женатый на россиянке итальянец прилетел в Москву в марте для получения первой дозы вакцины, а сейчас политику сделали второй укол. «Если бы мне пришлось ждать моей очереди в Италии, мне бы сделали прививку, может быть, осенью», – передает RT слова Равальоли, отметившего, что для него это было бы слишком долго. По его словам, «быть убитым, потому что в Европе не работает какой-то бюрократический механизм, – это нехорошо». Кроме того, Равальоли высказал мнение, что ЕС не дает согласие на использование российского препарата исключительно из-за политических причин. Напомним, 1 апреля газета El Pais сообщила, что ни одна из поставленных Евросоюзом целей по вакцинации жителей сообщества от коронавируса не была выполнена по итогам первого квартала этого года. РФПИ договорился о производстве в Индии 100 млн доз «Спутник V» в год 5 апреля 2021, 16:25 Текст: Ксения Панькова

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился совместно с Panacea Biotec производить в Индии 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» ежегодно, сообщила пресс-служба фонда. «РФПИ и один из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии, Panacea Biotec, объявляют о партнерстве для производства 100 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V» ежегодно. Производство «Спутник V» на предприятиях компании поможет обеспечить поставки вакцины международным партнерам РФПИ», – говорится в сообщении. Как отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, партнерства по вакцине являются ключом для преодоления пандемии. «Борьба с коронавирусом по всему миру продолжается, и мы видим рост интереса к вакцине «Спутник V» как одному из лучших препаратов, доступных на сегодняшний день. Соглашение с Panacea Biotec является важным этапом для производства вакцины в Индии и обеспечения поставок нашим международным партнерам», – подчеркнул он. Ранее РФПИ договорился совместно с Virchow Biotech производить в Индии 200 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно. ВОЗ порекомендовала больным COVID изолировать домашних питомцев 5 апреля 2021, 19:36

Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Всемирная организация здравоохранения подтвердила возможность передачи коронавируса собакам и домашним кошкам, ВОЗ рекомендует больным с COVID ограничить контакты с домашними животными, так как могут происходить генетические модификации вируса, рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. «В настоящее время рекомендуется, чтобы люди, больные COVID-19, и люди из группы риска ограничивали контакты с домашними питомцами и другими животными. Поскольку вирусы перемещаются между популяциями людей и животных, могут происходить генетические модификации вируса, и эти изменения потенциально могут иметь последствия для заболевания людей», – приводит слова Вуйнович РИА «Новости». Она добавила, что «ВОЗ призывает внимательно следить за любыми изменениями в вирусе и предотвращать любую передачу вируса от животных к человеку и возможные изменения». Также Вуйнович уточнила, что «вирус COVID-19 распространяется в основном путем передачи от человека к человеку, но есть свидетельства передачи через канал человек-животное, поскольку это зоонозный вирус. Промежуточный хозяин еще не идентифицирован». «Несколько животных – норки, собаки, домашние кошки, львы, тигры и енотовидные собаки, – контактировавшие с инфицированными людьми, дали положительный результат на COVID-19. Процесс изучения влияния вируса на другие виды животных идет», – рассказала представитель ВОЗ. Напомним, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных – «Карнивак-Ков», ее массовое производство может быть запущено уже в апреле. Ранее директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что на следующем этапе, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных. Врач рассказал о рисках при поездках заграницу невосприимчивых к уханьскому штамму людей 5 апреля 2021, 22:02 Текст: Елена Мирошниченко

Люди, которые невосприимчивы к уханьскому штамму коронавируса, могут быть инфицированными более заразным вариантом вируса, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». «Если организм не был восприимчив в силу каких-то обстоятельств к классическому уханьскому вирусу, возникает риск привезти в нашу страну штаммы, которые обладают высокой вирулентностью», – цитирует его слова ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в стране быстро увеличивается число желающих привиться от коронавирусной инфекции граждан. «Чем больше становится информации, тем больше растет в данном случае сознательность граждан, которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни», – пояснял представитель Кремля. На прошлой неделе сообщалось, что с начала марта число привившихся от коронавируса россиян выросло почти в полтора раза и приблизилось к 7 млн граждан. В США выявлен первый случай заражения индийской мутацией коронавируса 6 апреля 2021, 04:16 Текст: Елизавета Булкина

На территории США выявлен первый случай заражения новым вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в Индии, сообщило издание San Francisco Chronicle. Случай заражения был выявлен в штате Калифорния. Газета ссылается на данные лаборатории по изучению вирусов Стэнфордского университета. Также зафиксировано еще семь случаев, при которых есть подозрение на заражение индийским вариантом CJVID-19. В ближайшие дни эксперты определят, так ли это, передает ТАСС. Напомним, индийский консорциум по геному SARS-CoV-2 выявил конце марта новый вариант с двойной мутацией. Главный пульмонолог: Вакцинация может спасти жизнь пожилым и хроническим больным 5 апреля 2021, 18:09 Текст: Алексей Дегтярев

Вакцинация препаратами от коронавирусной инфекции может спасти жизни людям из уязвимых категорий, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. «Вакцинация всегда была самым надежным способом профилактики инфекционных заболеваний. Если у человека есть хронические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы, диабет, то вакцинация от COVID-19 может спасти жизнь, потому что именно эти люди находятся в группе особого риска. Это также касается пожилых людей, которые, как мы знаем, часто тяжело переносят коронавирусную инфекцию», – пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в стране быстро увеличивается число желающих привиться от коронавирусной инфекции граждан. «Чем больше становится информации, тем больше растет в данном случае сознательность граждан, которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни», – пояснял представитель Кремля. На прошлой неделе сообщалось, что с начала марта число привившихся от коронавируса россиян выросло почти в полтора раза и приблизилось к 7 млн граждан. В Британии задумались над ограничением использования вакцины AstraZeneca 6 апреля 2021, 09:59 Текст: Наталья Ануфриева

Британский медицинский регулятор рассматривает возможность ограничения использования вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета среди молодежи из-за опасений по поводу образования тромбов, сообщают местные СМИ. Газета Times сообщает, что подобное решение может быть принято Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединенного Королевства уже во вторник, передает ТАСС. По свидетельству источников издания в MHRA, появляется «все больше аргументов в пользу того, чтобы предложить молодым людям – по крайней мере моложе 30 лет – другую вакцину». Напомним, из-за образования тромбов после вакцины AstraZeneca в Британии умерли семь человек. Ранее власти США прекратили производство вакцины AstraZeneca в Балтиморе. Также Нидерланды приостановили использование этого препарата. В России выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса 6 апреля 2021, 11:20

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 8328 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8328 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1747, Санкт-Петербурге – 702, Московской области – 533. Всего в стране выявлено 4 597 868 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 220 035 человек, из них 8902 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 389 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 101 106 человек. Накануне, 5 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8646. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 318. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием 6 апреля 2021, 14:19 Текст: Абдулла Шакиров

Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca действительно может провоцировать образование тромбов, заявил глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери газете Messaggero. «Сейчас мы можем сказать, что очевидно существует связь с этой вакциной. Мы пока не знаем, что именно вызывает такую реакцию. В ближайшие часы мы официально объявим о существовании такой связи, но нам еще предстоит понять, как это происходит», – передает ТАСС слова Кавалери. Тем временем официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что ЕК ожидает официального заявления EMA о связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза у привившихся препаратом. По словам Мамера, заседание комитета по безопасности лекарств состоится на этой неделе, передает РИА «Новости». В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет. Между тем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин. Премьер Грузии заболел коронавирусом 6 апреля 2021, 11:30 Текст: Алина Назарова

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства. «Да, я подтверждаю, премьер заразился коронавирусом», – сказала сотрудница пресс-службы правительства, передает ТАСС. Ранее директор центра клинической иммунологии, инфекционных патологий и СПИДа Тенгиз Церцвадзе заявил, что процесс иммунизации от коронавируса вакцинами компании AstraZeneca, начатый в Грузии 15 марта, фактически сорван. На конец марта коронавирусом в Грузии заболело более 278 тыс. человек, 3722 человека скончались. Киргизия закупит «Спутник V» для 118 тыс. человек 6 апреля 2021, 10:14 Текст: Алина Назарова

Киргизия планирует закупить в России партию препарата «Спутник V», достаточную для вакцинации 118 тыс. человек, заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Улукбек Бектурганов. «Планируется закупить в России вакцины от коронавируса «Спутник V», которыми можно будет привить 118 тысяч человек», – сказал он, добавив, что в настоящее время стороны готовят пакет необходимых документов, передает ТАСС. В марте сообщалось, что Киргизия договорилась с Россией о поставке 500 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V». «Спутник V» был официально зарегистрирован в Киргизии в феврале. Рассматривается вопрос о производстве препарата на территории республики. Как заявил глава киргизского Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев, на покупку «Спутника V» из бюджета выделено 215 млн сомов (около 2,5 млн долларов). На Урале зафиксировали первый случай британского штамма коронавируса 6 апреля 2021, 13:19 Текст: Алексей Дегтярев

В Екатеринбурге зарегистрировали случай инфицирования британским штаммом коронавируса, его привезла жительница, которая вернулась из Турции, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. «В одной пробе от заболевшей новой коронавирусной инфекцией жительницы Екатеринбурга выявлены мутации, характерные для британского геноварианта. Заболевшая вернулась в Екатеринбург из Турции в конце марта», – цитирует сообщение ведомства Ura.ru. Женщину положили в бокс инфекционного отделения МАУ ГКБ №40 Екатеринбурга. Специалисты после выявления штамма провели эпидемиологическое расследование, найдены все контактировавшие с женщиной, в том числе медики ЦГКБ №6, куда первоначально обратилась пациентка. За ними установлено наблюдение. На прошлой неделе сообщалось, что в России зарегистрировано 78 случаев инфицирования британским штаммом коронавируса и пять случаев – южноафриканским. Попова сочла преждевременным снятие ограничений по COVID в ряде регионов 6 апреля 2021, 14:08 Текст: Наталья Ануфриева

Некоторые регионы России преждевременно приступили к снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, они начали этот процесс еще в феврале, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19. Попова заявила, что «регионы постепенно снимают ограничения, они начали это делать еще с февраля», однако «в целом ряде случаев, на наш взгляд, (это) преждевременно», передает ТАСС. Так, есть субъекты, где заболеваемость «превышает показатели среднероссийские, это Псковская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская области, республики Карелия и Калмыкия». Также она указала, что Роспотребнадзор держит ситуацию с коронавирусом в Турции «на особом контроле» в связи с большим количеством россиян в этой стране. Там зафиксировано «резкое осложнение ситуации», зафиксирован рост числа случаев коронавируса на более чем 40% с середины марта, это «взрывной рост». Между тем специалисты в России выявили 103 случая заражения британским штаммом коронавируса и 10 случаев южноафриканского штамма. Ранее стало известно, что на Урале зафиксировали первый случай британского штамма коронавируса, его привезла женщина, вернувшаяся из Турции. Отметим, что на прошлой неделе сообщалось о 78 случаях инфицирования британским штаммом коронавируса и пяти случаях южноафриканского штамма в России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава НИИ гриппа назвал возможную причину появления третьей волны коронавируса 6 апреля 2021, 14:36 Текст: Наталья Ануфриева

Третья волна пандемии в России теоретически может быть связана с появлением более заразного штамма COVID, заявил и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов в рамках научной сессии РАН «Нанотехнологии и информационные технологии для эффективного противодействия COVID-19 и другим новым опасным инфекциям». По словам Лиознова, учитывая, что «индекс репродуктивный выше у британского варианта, если он будет активно сейчас распространяться, то в теории третья волна (...) может быть, как раз связана с появлением более вирулентного варианта», передает ТАСС. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал не допустить третьей волны коронавируса в России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мишустин призвал не допустить третьей волны коронавируса в России 6 апреля 2021, 13:41 Текст: Наталья Ануфриева

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил важность недопущения в России такой же ситуации с коронавирусом, как в других странах, где уже было объявлено о начале третьей волны распространения COVID. Мишустин заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, что ситуация с COVID в России «остается стабильной несколько недель подряд, но мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии: там снова растет заболеваемость, выявляют рекордное число больных и уже объявлено о начале третьей волны коронавируса, некоторые государства были вынуждены ввести локдаун», передает ТАСС. «Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране», – добавил он. Для этого необходимо оперативно принимать меры, чтобы обезопасить граждан от инфекции, реагировать незамедлительно и наращивать темпы вакцинации, подчеркнул премьер, передает РИА «Новости». Ранее эксперты аналитического портала «СберИндекс» на основе математической модели с учетом степени соблюдения людьми санитарных мер сделали вывод, что количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое – до 15 тыс. Кроме того, в Кремле заявили о сохранении угрозы третьей волны коронавируса. Также врач и телеведущий Александр Мясников предрек России новые волны коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД