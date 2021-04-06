В Австрии объяснили перспективы регистрации «Спутника V»

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НОВОСТЬ ЧАСА

Россия и США впервые после продления ДСНВ-3 обменялись данными об арсеналах

6 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 20:07  |  vz.ru
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Белоруссия откармливает российские порты назло Литве

Россия отбирает у Прибалтики не только российские, но и белорусские грузы Александр Саверкин/ТАСС
Первый месяц старта поставок белорусских нефтепродуктов через российские порты сразу показал, что зря Александр Лукашенко упирался многие годы. Белорусы стали переваливать намного больше продукции, чем планировали изначально. В выигрыше оказались обе стороны. А вот Литва в проигрыше – скоро ее порты могут лишиться и транзита удобрений.  Подробности...
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Как обломки российских «Искандеров» оказались в Карабахе

В Баку утверждают, что нашли в Карабахе обломки «Искандера-М» – не экспортного варианта комплекса Минобороны России/ТАСС
Азербайджанские саперы предъявили найденные в Карабахе осколки ракет. В Баку утверждают, что залпы были сделаны армянами из «Искандеров», причем не в экспортном, а внутрироссийском варианте этих комплексов. Москва настаивает на том, что армянская сторона не использовала «Искандеры», в то время как Ереван хранит молчание. Если находка обломков ракет была постановкой, то кому она выгодна? Подробности...
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Что означают масштабные перемещения российских войск у границ Украины

На видео из соцсетей видно, как техника перемещается из мест постоянной дислокации на полигоны кадр из видео
И в Киеве, и в столицах стран Запада активно пугают население «подготовкой российского вторжения на Украину». В качестве подтверждения такой подготовки выдаются фотографии перемещения военной техники, полученные из соцсетей. Эти фотографии, судя по всему, не фальшивка – однако означают они совершенно иное. Подробности...
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Киев порвал с Минском в угоду Вашингтону

Украина торпедирует Минские соглашения очередной антибелорусской выходкой REUTERS/Vasily Fedosenko
Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город. Что стало реальной причиной этого заявления и как оно отразится на урегулировании в Донбассе? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Замучаетесь таскать мешки сахара на балкон

Алексей Коренев
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»
Правительство объявило о временной заморозке цен на сахарный песок и подсолнечное масло, дабы сделать их доступнее. Но это не отменяет того, что рынок может ответить самым неожиданным образом. Подробности...
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Госдеп предъявил миру радикально другие «права человека»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
История дает нам шанс стать оплотом здравого смысла и христианского наследия в мире, все больше сходящем с ума. Было бы очень горько его упустить. Подробности...
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Как Россия заново присоединила Дальний Восток

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
6 апреля 1920 года образовалась ДВР – Дальневосточная республика, формально не подчинявшаяся Москве. В этом наполовину независимом, наполовину связанном с Советской Россией государстве, продолжала идти гражданская война – красные увлеченно дрались с белыми, там существовали рыночные взаимоотношения и многопартийность. Подробности...
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Лукашенко открыл фронт против Польши

Болгары выбрали русофобов

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Русских разбавят казахами

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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Потребление говядины в России снизилось. А какой продукт преобладает в вашем рационе?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия и США впервые после продления ДСНВ-3 обменялись данными об арсеналах
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    В Австрии объяснили перспективы регистрации «Спутника V»

    6 апреля 2021, 19:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    Регистрация российской вакцины «Спутник V» в Австрии зависит от длительности регистрации Европейского агентства лекарственных средств (EMA), в этом вопросе не должно быть политического подтекста, заявил канцлер страны Себастьян Курц.

    «В вопросе «Спутника» все зависит от того, сколько продлится процесс регистрации [в ЕС] и по каким причинам он затягивается. У меня есть ощущение, что некоторые, так сказать, поступают геополитически. Я думаю, что в вопросах вакцинации и здоровья не должно идти речи о геополитике. Если вакцина эффективная и безопасна, то ее надо использовать», – цитирует Курца ТАСС.

    Он добавил, что Австрия разделяет вопрос на два подхода, один из которых – закупка, а другой – регистрация. При этом переговоры с российской стороной находятся на заключительном этапе.

    «У нас есть возможность купить эту вакцину, у нас есть возможность, что Австрия получит приоритет. Я думаю, что это большой шанс. Для регистрации есть разные пути: ждать регистрации EMA или действовать на национальном уровне», – указал канцлер.

    Ранее Курц заявлял, что Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». ЕК уже предупредила Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V».


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    Итальянский политик не дождался вакцины дома и привился от COVID в России

    6 апреля 2021, 07:55

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Итальянский политик из партии «Лига Севера» Алессандро Равальоли, уставший ждать вакцинации от коронавирусной инфекции в ЕС, привился препаратом «Спутник V» в России.

    Как отмечается, женатый на россиянке итальянец прилетел в Москву в марте для получения первой дозы вакцины, а сейчас политику сделали второй укол.

    «Если бы мне пришлось ждать моей очереди в Италии, мне бы сделали прививку, может быть, осенью», – передает RT слова Равальоли, отметившего, что для него это было бы слишком долго.

    По его словам, «быть убитым, потому что в Европе не работает какой-то бюрократический механизм, – это нехорошо».

    Кроме того, Равальоли высказал мнение, что ЕС не дает согласие на использование российского препарата исключительно из-за политических причин.

    Напомним, 1 апреля газета El Pais сообщила, что ни одна из поставленных Евросоюзом целей по вакцинации жителей сообщества от коронавируса не была выполнена по итогам первого квартала этого года.

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    Врач рассказал о рисках при поездках заграницу невосприимчивых к уханьскому штамму людей

    5 апреля 2021, 22:02

    Текст: Елена Мирошниченко

    Люди, которые невосприимчивы к уханьскому штамму коронавируса, могут быть инфицированными более заразным вариантом вируса, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

    «Если организм не был восприимчив в силу каких-то обстоятельств к классическому уханьскому вирусу, возникает риск привезти в нашу страну штаммы, которые обладают высокой вирулентностью», – цитирует его слова ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в стране быстро увеличивается число желающих привиться от коронавирусной инфекции граждан. «Чем больше становится информации, тем больше растет в данном случае сознательность граждан, которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни», – пояснял представитель Кремля.

    На прошлой неделе сообщалось, что с начала марта число привившихся от коронавируса россиян выросло почти в полтора раза и приблизилось к 7 млн граждан.

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    В США выявлен первый случай заражения индийской мутацией коронавируса

    6 апреля 2021, 04:16

    Текст: Елизавета Булкина

    На территории США выявлен первый случай заражения новым вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в Индии, сообщило издание San Francisco Chronicle.

    Случай заражения был выявлен в штате Калифорния. Газета ссылается на данные лаборатории по изучению вирусов Стэнфордского университета. Также зафиксировано еще семь случаев, при которых есть подозрение на заражение индийским вариантом CJVID-19. В ближайшие дни эксперты определят, так ли это, передает ТАСС.

    Напомним, индийский консорциум по геному SARS-CoV-2 выявил конце марта новый вариант с двойной мутацией.

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    В Британии задумались над ограничением использования вакцины AstraZeneca

    6 апреля 2021, 09:59

    Текст: Наталья Ануфриева

    Британский медицинский регулятор рассматривает возможность ограничения использования вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета среди молодежи из-за опасений по поводу образования тромбов, сообщают местные СМИ.

    Газета Times сообщает, что подобное решение может быть принято Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединенного Королевства уже во вторник, передает ТАСС.

    По свидетельству источников издания в MHRA, появляется «все больше аргументов в пользу того, чтобы предложить молодым людям – по крайней мере моложе 30 лет – другую вакцину».

    Напомним, из-за образования тромбов после вакцины AstraZeneca в Британии умерли семь человек.

    Ранее власти США прекратили производство вакцины AstraZeneca в Балтиморе. Также Нидерланды приостановили использование этого препарата.

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    Европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием

    6 апреля 2021, 14:19

    Текст: Абдулла Шакиров

    Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca действительно может провоцировать образование тромбов, заявил глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери газете Messaggero.

    «Сейчас мы можем сказать, что очевидно существует связь с этой вакциной. Мы пока не знаем, что именно вызывает такую реакцию. В ближайшие часы мы официально объявим о существовании такой связи, но нам еще предстоит понять, как это происходит», – передает ТАСС слова Кавалери.

    Тем временем официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что ЕК ожидает официального заявления EMA о связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза у привившихся препаратом. По словам Мамера, заседание комитета по безопасности лекарств состоится на этой неделе, передает РИА «Новости».

    В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

    В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.

    Между тем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

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    В России выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса
       6 апреля 2021, 11:20
    Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявили 8328 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8328 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1747, Санкт-Петербурге – 702, Московской области – 533.

    Всего в стране выявлено 4 597 868 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 220 035 человек, из них 8902 человека вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 389 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 101 106 человек.

    Накануне, 5 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8646. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 318.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    ВОЗ выступила против ковид-паспортов для международных поездок

    6 апреля 2021, 15:28

    Текст: Абдулла Шакиров

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает поспешным введение паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок, поскольку применение вакцин еще недостаточно исследовано, заявила официальный представитель организации Маргарет Харрис.

    «Что касается паспорта вакцинации, то мы в ВОЗ на нынешней стадии не хотели бы видеть, чтобы это было требованием для въезда или выезда, потому что мы на данном этапе не уверены в том, что вакцина предотвращает передачу [COVID-19]», – передает слова Харрис ТАСС.

    Представитель ВОЗ напомнила, что клинические исследования вакцин от коронавируса и их применение среди широких слоев населения осуществляются меньше года. Также, по мнению Харрис, ковид-паспорта как обязательное условие для международных поездок могут спровоцировать обвинения в  дискриминации по отношению к тем, кто еще не успел сделать прививку от COVID-19.

    Напомним, в конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидеры стран ЕС договорились о введении в течение трех месяцев ковид-паспортов. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала вводить дающие привилегии ковид-паспорта. Глава МИД Сергей Ларов подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.

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    Глава НИИ гриппа назвал возможную причину появления третьей волны коронавируса

    6 апреля 2021, 14:36

    Текст: Наталья Ануфриева

    Третья волна пандемии в России теоретически может быть связана с появлением более заразного штамма COVID, заявил и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов в рамках научной сессии РАН «Нанотехнологии и информационные технологии для эффективного противодействия COVID-19 и другим новым опасным инфекциям».

    По словам Лиознова, учитывая, что «индекс репродуктивный выше у британского варианта, если он будет активно сейчас распространяться, то в теории третья волна (...) может быть, как раз связана с появлением более вирулентного варианта», передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал не допустить третьей волны коронавируса в России.

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    Инфекционист исключил третью волну коронавируса в России

    6 апреля 2021, 16:37

    Текст: Наталья Ануфриева

    Третьей волны коронавируса и локдауна в России не будет, однако нужно сохранять легкие карантинные мероприятия, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

    Малышев заявил в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», что, на его взгляд, «третьей волны не будет, и, соответственно, и локдауна не будет, потому что мы с вами видим, что локдаун – это путь в никуда», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что для того, чтобы этого роста не было, нужно продолжать сохранять легкие карантинные мероприятия и повышать темпы вакцинации.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал не допустить третьей волны коронавируса в России.

    Между тем эксперты аналитического портала «СберИндекс» на основе математической модели с учетом степени соблюдения людьми санитарных мер сделали вывод, что количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое.

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    Президент Казахстана привился «Спутником V»

    6 апреля 2021, 14:43

    Текст: Ксения Панькова

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», произведенной карагандинским фармацевтическим заводом, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали, отметив, что у Токаева хорошее самочувствие после вакцинации.

    «Сегодня глава государства получил вакцину «Спутник V», произведенную карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет», – написал Уали на своей странице в Facebook.

    По его словам, Токаев убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, а также обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности.

    «Глава государства вновь призывает всех граждан принять вакцину при первой возможности. Это единственный способ уберечь себя и ваших близких. Ранее президент поручил правительству и местным исполнительным органам обеспечить поставки вакцин из-за рубежа и наладить отечественное производство, а также организовать прививочный процесс», – отметил Уали.

    Накануне президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией, в том числе вопросы использования в Казахстане российской вакцины «Спутник V».

    Напомним, 15 февраля Казахстан зарегистрировал произведенный в республике «Спутник V».

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    Инфекционист заявил о стабильном уровне заболеваемости COVID в России

    6 апреля 2021, 15:47

    Текст: Наталья Ануфриева

    Заболеваемость COVID-19 в России держится на относительно стабильном уровне, однако растет заболеваемость в расположенных рядом странах, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

    Малышев заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», что в данный момент Россия находится «в состоянии относительного покоя в том смысле, что никаких особых известий, а самое главное известие, которое мы ждем, это продолжение снижения заболеваемости», передает РИА «Новости».

    «И вот в настоящее время заболеваемость, она держится на постоянных цифрах. И это, наверное, очень хорошо, хотя мы видим, что вокруг, во многих странах, наблюдается значительный подъем заболеваемости», – добавил он.

    Между тем начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Юлия Кобзева заявила на заседании комиссии Мосгордумы по образованию, что заболеваемость COVID-19 в Москве снижается очень медленно, порядка 1–3% в неделю.

    «То есть ситуация остается достаточно напряженной. Не хотелось бы говорить о том, что необходимо продолжать снимать какие-то ограничительные мероприятия», – констатировала она.

    Ранее в России спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19. Власти Москвы заявляли о готовности к росту числа коронавирусных больных.

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    Попова сочла преждевременным снятие ограничений по COVID в ряде регионов

    6 апреля 2021, 14:08

    Текст: Наталья Ануфриева

    Некоторые регионы России преждевременно приступили к снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, они начали этот процесс еще в феврале, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

    Попова заявила, что «регионы постепенно снимают ограничения, они начали это делать еще с февраля», однако «в целом ряде случаев, на наш взгляд, (это) преждевременно», передает ТАСС.

    Так, есть субъекты, где заболеваемость «превышает показатели среднероссийские, это Псковская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская области, республики Карелия и Калмыкия».

    Также она указала, что Роспотребнадзор держит ситуацию с коронавирусом в Турции «на особом контроле» в связи с большим количеством россиян в этой стране. Там зафиксировано «резкое осложнение ситуации», зафиксирован рост числа случаев коронавируса на более чем 40% с середины марта, это «взрывной рост».

    Между тем специалисты в России выявили 103 случая заражения британским штаммом коронавируса и 10 случаев южноафриканского штамма.

    Ранее стало известно, что на Урале зафиксировали первый случай британского штамма коронавируса, его привезла женщина, вернувшаяся из Турции.

    Отметим, что на прошлой неделе сообщалось о 78 случаях инфицирования британским штаммом коронавируса и пяти случаях южноафриканского штамма в России.

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    Премьер Грузии заболел коронавирусом

    6 апреля 2021, 11:30

    Текст: Алина Назарова

    Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства.

    «Да, я подтверждаю, премьер заразился коронавирусом», – сказала сотрудница пресс-службы правительства, передает ТАСС.

    Ранее директор центра клинической иммунологии, инфекционных патологий и СПИДа Тенгиз Церцвадзе заявил, что процесс иммунизации от коронавируса вакцинами компании AstraZeneca, начатый в Грузии 15 марта, фактически сорван.

    На конец марта коронавирусом в Грузии заболело более 278 тыс. человек, 3722 человека скончались.

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    На Урале зафиксировали первый случай британского штамма коронавируса

    6 апреля 2021, 13:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Екатеринбурге зарегистрировали случай инфицирования британским штаммом коронавируса, его привезла жительница, которая вернулась из Турции, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

    «В одной пробе от заболевшей новой коронавирусной инфекцией жительницы Екатеринбурга выявлены мутации, характерные для британского геноварианта. Заболевшая вернулась в Екатеринбург из Турции в конце марта», – цитирует сообщение ведомства Ura.ru.

    Женщину положили в бокс инфекционного отделения МАУ ГКБ №40 Екатеринбурга.

    Специалисты после выявления штамма провели эпидемиологическое расследование, найдены все контактировавшие с женщиной, в том числе медики ЦГКБ №6, куда первоначально обратилась пациентка. За ними установлено наблюдение.

    На прошлой неделе сообщалось, что в России зарегистрировано 78 случаев инфицирования британским штаммом коронавируса и пять случаев – южноафриканским.  

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    Киргизия закупит «Спутник V» для 118 тыс. человек

    6 апреля 2021, 10:14

    Текст: Алина Назарова

    Киргизия планирует закупить в России партию препарата «Спутник V», достаточную для вакцинации 118 тыс. человек, заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Улукбек Бектурганов.

    «Планируется закупить в России вакцины от коронавируса «Спутник V», которыми можно будет привить 118 тысяч человек», – сказал он, добавив, что в настоящее время стороны готовят пакет необходимых документов, передает ТАСС.

    В марте сообщалось, что Киргизия договорилась с Россией о поставке 500 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

    «Спутник V» был официально зарегистрирован в Киргизии в феврале. Рассматривается вопрос о производстве препарата на территории республики. Как заявил глава киргизского Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев, на покупку «Спутника V» из бюджета выделено 215 млн сомов (около 2,5 млн долларов).

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