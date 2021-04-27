В Кремле заявили о производстве «Спутника V» в авральном режиме

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» идет в авральном режиме из-за огромного спроса на нее во всем мире, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Россия продолжит контакты по вакцине «Спутник V» с Бразилией, и, если бразильскому регулятору не хватает данных о вакцине, их предоставят, передает РИА «Новости».

По его словам, предметными переговорами занимается РФПИ.

«Спрос в мире очень большой, и поэтому сейчас все, кто имеет отношение к производству, работают, конечно, в авральном режиме, и те, кто имеет отношение к зарубежным контактам – тоже в авральном режиме (работают), чтобы это производство также наладить за границей», – добавил представитель Кремля.

Напомним, 31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины.

Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.

Разработчики «Спутника V» уверены, что Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии приняло данное решение по политическим причинам.

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