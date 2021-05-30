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Стало известно о смерти жены уханьского вирусолога от COVID до пандемии
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Жена вирусолога из уханьской лаборатории умерла от коронавируса еще в декабре 2019 года, сообщает Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера, который занимался расследованием происхождения COVID-19.
«Это было первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей», – рассказал изданию Ашер, об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что Ашер узнал о смерти жены вирусолога от человека, который на тот момент работал в Уханьском институте вирусологии. Ашер добавил, что власти Китая якобы «скрывали в течение месяца» информацию об опасности коронавируса для людей.
Ранее сообщалось, что найдены доказательства лабораторного происхождения COVID-19, об этом заявили британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен, отметив, что ученые из Китая взяли «основу» коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы «присоединили» к нему новый «шип».
Митрополит Иларион заявил об искусственном происхождении COVID
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Коронавирус имеет искусственное происхождение, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев), отметив, что в антипрививочной кампании заинтересованы те, кто этот вирус запустили.
«Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение, и что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы и в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания», – сказал митрополит в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
При этом он подчеркнул, что это – его частное мнение, а не официальная позиция РПЦ.
Риск для здоровья от прививки, по мнению митрополита Илариона, несопоставим с риском от самой болезни, и многие люди, не перенесшие болезни или не сталкивавшиеся с заболеванием родных и близких, неспособны оценить степень этого риска.
Как отметил митрополит, против вакцин, выступают Telegram-каналы, блогеры. Это, по его словам, массированная кампания пропаганды против вакцин. «И, к сожалению, эта кампания воздействует на умы людей. Люди боятся вакцинироваться, люди не доверяют вакцинам, и многие просто отказываются это делать», – добавил он.
Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна».
В Британии нашли доказательства искусственного происхождения COVID
Найдены доказательства лабораторного происхождения COVID-19, заявили британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен, отметив, что ученые из Китая взяли «основу» коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы «присоединили» к нему новый «шип».
По словам исследователей, китайские ученые разработали SARS-Cov-2 в уханьской лаборатории. Затем они попытались «замести следы» таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса, говорится в исследовании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Специалисты проанализировали эксперименты, которые проводились учеными в Ухане между 2002 и 2019 годами. Они пришли к выводу, что китайские исследователи, в том числе и совместно с американскими университетами, якобы разработали инструменты для создания SARS-Cov-2.
По словам Далглиша и Соренсена, уханьские специалисты пытались сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Это было необходимо для того, чтобы лучше изучить потенциальное воздействие коронавируса на людей. Они считают, что ученые из Китая взяли «основу» коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы «присоединили» к нему новый «шип», превратив его в заразный и смертоносный SARS-Cov-2. Один из характерных признаков, свидетельствующих об этой манипуляции с вирусом — это ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в «шипе» коронавируса.
Норвежский вирусолог уточнил, что все аминокислоты имеют положительный заряд. Это, по его словам, позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток, как магнит. «Но, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, поэтому в вирусах природного происхождения редко встречаются даже цепочки из трех. А четыре аминокислоты в ряд – это крайне маловероятное явление», – подытожил Биргер Соренсен.
Ранее об искусственном происхождении коронавируса заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев). Он отметил, что в антипрививочной кампании заинтересованы те, кто этот вирус запустили.
Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна».
США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя
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Разведслужбы США располагают некоторыми данными, с помощью которых, возможно, удастся установить источник возникновения коронавируса; речь может идти о таких данных, как перемещение работников лаборатории в китайском Ухане и характер начала вспышки там коронавируса, сообщила The New York Times.
По сведениям издания, у представителей американской разведки есть до сих пор не изученная информация, для лучшего понимания которой необходим компьютерный анализ. В Белом доме надеются, что союзники США смогут подключить разведывательные сети своих союзников для получения дополнительной информации о лаборатории в китайском Ухане и ее работе, передает ТАСС.
Напомним, в среду США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Между тем 6 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса. В феврале член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил, что новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. В начале февраля стало известно, что эксперты ВОЗ обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции.
Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
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Британия поддержала подозрения США о лабораторном происхождении COVID-19
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Великобритания, как и США, не исключает версию о лабораторном происхождении коронавируса, сообщают СМИ.
Как пишет Telegraph со ссылкой на высокопоставленный официальный источник, британская разведка провела собственное расследование после появления заявлений о появлении COVID-19 из лаборатории в Китае. Лондон «предоставляет те разведданные, которые у есть по Уханю, а также предлагаем помощь американцам с тем, чтобы подкрепить и проанализировать все имеющиеся у них разведданные». Британская сторона полагает, что нельзя сбрасывать со счетов версию о происхождении коронавируса из уханьской лаборатории.
Администрация США заявила, что версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведка США рассматривает две версии – о лабораторном происхождении COVID-19 и о передаче коронавируса человеку от животного, передает РИА «Новости».
Напомним, США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Белоруссия предложила России вернуть авиасообщение на «доковидный» уровень
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Белоруссия предлагает России вывести авиасообщение на «доковидный» уровень, увеличить количество рейсов и открыть новые направления в аэропорты Сочи и Краснодара, заявил премьер республики Роман Головченко на встрече в Минске с Михаилом Мишустиным.
«Хотели бы, конечно, предложить рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиационного сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией с выходом на «доковидный» уровень. Увеличить количество рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полетов белорусской авиакомпанией новые направления. В частности, аэропорты Сочи и Краснодара», – цитирует РИА «Новости» Головченко.
По его словам, эпидемиологическая обстановка в обеих странах улучшается, проводится вакцинация населения, есть взаимодействие в санитарном плане.
Премьер также напомнил, что в Белоруссии налажен выпуск российской вакцины против коронавируса, отметил, что вакцинация населения развивается «хорошими темпами».
Ранее посольство Белоруссии в ФРГ рекомендовало гражданам в связи с отменой рейсов «Белавиа» летать через Москву и Стамбул.
Белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила об отмене рейсов в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, а также в Калининград.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. На этом фоне самолетам белорусских авиакомпаний запретили входить в воздушное пространство Польши, Финляндии, Швеции, Словакии, Латвии, Литвы, Франции и Украины.
Разведка Британии изменила мнение о причинах пандемии COVID-19
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Британская разведка стала считать версию о лабораторном происхождении коронавируса правдоподобной, сообщают источники в спецслужбах страны.
Sunday Times пишет, что сначала такая версия считалась маловероятной, но позднее была проведена переоценка и версия об утечке из Уханьского института вирусологии перешла в разряд правдоподобных. При этом в разведке США заявили, что если причину возникновения инфекции не найти, это «может произойти снова», передает ТАСС.
Как пишет издание, мнениям ученых, заявлявших о лабораторном происхождении вируса, не давали хода и их не публиковали в научных журналах. Daily Mail сообщала, что норвежский вирусолог Биргер Серенсен и профессор лондонского Университета Святого Георгия Ангус Далглиш намерены представить дополненную версию своей работы, в которой уже более года утверждают, что вирус имеет искусственное происхождение. По словам Далглиша, почти все крупные научные издания, включая Nature, отказались публиковать их работу, она вышла в ежеквартальном журнале Кембриджского университета QRB Discovery после изменения основной темы.
Накануне Telegraph сообщала, что Великобритания, как и США, не исключает версию о лабораторном происхождении коронавируса. По информации газеты, британская сторона полагает, что нельзя сбрасывать со счетов версию о происхождении коронавируса из уханьской лаборатории.
Глава РФПИ рассказал об ажиотажном спросе на «Спутник V» во всем мире
Вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает большой спрос во всем мире, это связано с ее эффективностью и показателями безопасности, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности», – цитирует его РИА «Новости».
Также он уточнил, что эффективность вакцины «Спутник V» подтверждается не только российскими данными.
«Это также данные Мексики, Аргентины, Венгрии и многих других стран, которые используют российскую вакцину», – добавил Дмитриев.
Ранее сообщалось, что разработчики не нашли нежелательных реакций на «Спутник V» у беременных. По результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.
СМИ: Президент Непала попросила Путина помочь с поставкой «Спутник V»
Президент Непала Бидхья Деви Бхандари обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с приобретением российской вакцины от коронавируса «Спутник V», рассказал источник в правительстве страны.
По его словам, президент Непала написала российскому лидеру обращение с просьбой продолжить вакцинную дипломатию. «Она запросила помощь относительно вакцины «Спутник V», которую производит Россия», – сказал источник РИА «Новости».
По его данным, Непал в основном заинтересован в приобретении вакцины в качестве гуманитарной помощи, но готов провести переговоры и о покупке препарата.
В январе директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщал, что Россия поставит в Непал до 25 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В апреле отдел управления лекарственными средствами министерства здравоохранения Непала дал разрешение на экстренное использование российской вакцины.
Стало известно о безопасности вакцины «Спутник V» для беременных
Получены данные по безопасности вакцины от коронавируса «Спутник V» для беременных, уже вносятся изменения в инструкцию по использованию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко заявил, что «данные по безопасности для беременных уже получены», в данный момент вносятся изменения в инструкцию по использованию для этой категории пациенток, передает РИА «Новости».
Министр также сообщил, что клинические исследования применения вакцины от COVID-19 «Спутник V» у детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.
«Для беременных, я думаю, пораньше», – добавил он.
В пятницу, 28 мая, министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Ходжибаев и его российский коллега Михаил Мурашко в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, в области медицинского образования.
Ранее сообщалось, что разработчики не нашли нежелательных реакций на «Спутник V» у беременных. По результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.
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Во Вьетнаме выявили новый штамм COVID
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Вьетнамские ученые выявили новый вариант коронавируса, представляющий собой гибрид британского и индийского штаммов, сообщил министр здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг на общенациональном совещании по вопросам профилактики и контроля за распространением вызываемого коронавирусом заболевания.
По словам министра, новый штамм пока не получил название. Ученые установили, что он более заразный и легко передается воздушным путем, передает ТАСС.
«Министерство здравоохранения Вьетнама включит новый штамм в глобальную карту генома коронавируса», – сказал Нгуен Тхань Лонг.
Глава Минздрава также отметил, что именно новый вариант вируса привел к массовому заражению в северных вьетнамских провинциях Бакзянг и Бакнинь, которые стали основными очагами распространения заболевания во время четвертой волны коронавируса, начавшейся в стране 27 апреля.
До этого во Вьетнаме были зарегистрированы семь штаммов коронавируса, включая британский, индийский и южноафриканский.
Ранее японские врачи допустили появление нового штамма коронавируса после Олимпиады.
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Разработчик «МИР-19» рассказал об уникальности препарата
Директор Института иммунологии ФМБА России, ученый-иммунолог, член-корреспондент РАН Муса Хаитов рассказал об уникальности первого российского препарата от коронавируса «МИР-19», прокомментировав сообщения ученых Австралии и США о разработке собственного лекарства от COVID-19.
«В этом году мы запатентовали первый в мире препарат, который обладает специфическим этиотропным противовирусным действием в отношении вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Нужно сказать, что этот препарат уникален, и он работает на основе механизма интерференции РНК», – рассказал ученый в интервью RT.
По его словам, российским разработчикам было любопытно и приятно узнать, что их коллеги из Австралии и США разработали сходный препарат, также на основе механизма интерференции РНК, но между ними есть различие.
Разница заключается в различных генах-мишенях, используемых в этих препаратах, и способе доставки.
«У нас это – ингаляционное введение посредством небулайзера непосредственно в верхние и нижние дыхательные пути, там, где непосредственно реплицируется вирус. У них же это внутривенная доставка при помощи липасом», – пояснил Хаитов.
Кроме того, ученый отметил, что разработчики российского лекарства имеют приоритет. Хаитов отметил, что статья о «Мир-19» была опубликована в ведущем научном издании Allergy 15 марта 2021 года. При этом статья западных ученых об их препарате была опубликована в издании Molecular Therapy 5 мая 2021 года.
Ранее сообщалось, что институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства получил патент на лекарственное средство «Мир-19» для профилактики и лечения коронавируса в форме спрея.
«МИР-19 – уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно «выключает» копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции», – рассказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.
«МИР» расшифровывается как «малая интерферирующая РНК», препарат обладает противовирусным эффектом против SARS-CoV-2.
Британская радиоведущая умерла после прививки AstraZeneca
Работавшая в BBC Newcastle радиоведущая Лиза Шоу умерла вскоре после вакцинации препаратом компании AstraZeneca в возрасте 44 лет, сообщили родственники журналистки The Independent.
По словам членов семьи радиоведущей, через неделю после вакцинации у женщины появились «сильные головные боли», после чего она серьезно заболела и прошла курс лечения от тромбов, передает ТАСС.
В BBC подтвердили, что коронер в Ньюкасле начал расследовать смерть Лизы Шоу после того, как среди возможных причин были указаны «осложнения после вакцинации AstraZeneca».
Накануне ученые из Университета Гете во Франкфурте выяснили причину образования тромбов у пациентов, привившихся вакцинами от AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Ранее в Германии выявили десятки случаев тромбоза после прививки AstraZeneca. Кроме того, после прививки AstraZeneca от тромбоза скончался испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес. Также случаи тромбоза от этого препарата выявили во Франции.
При этом еще в апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. В связи с этим некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом из-за тромбоэмболических осложнений у привитых.
Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Однако Еврокомиссия решила отказаться от обновления контракта на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после июня.
Тем временем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне сообщений о тромбах после вакцины.
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Мурашко рассказал, кого будут прививать вакциной «Спутник Лайт»
Вакцина «Спутник Лайт» будет использоваться в России преимущественно для лиц младше 60 лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«В России он будет использоваться. Преимущественно мы будем его использовать для лиц до 60 лет», – сказал Мурашко, отвечая на вопрос о возможности использования вакцины «Спутник Лайт» в России.
По данным пресс-службы минздрава Узбекистана, 28 мая Абдухаким Ходжибаев и его российский коллега Михаил Мурашко в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в частности в области медицинского образования, передает РИА «Новости».
Ранее Мурашко назвал возможные сроки поступления «Спутника Лайт» в гражданский оборот.
Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев также рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД, кому подойдет вакцина «Спутник Лайт».
Голикова допустила вакцинацию мигрантов в ближайшее время
Вопрос о вакцинации от коронавируса мигрантов и иностранных студентов правительство России будет решать в ближайшее время, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Данный вопрос перед правительством России поставил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время селекторного совещания, посвященного вопросам вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
По словам Бабушкина, вакцинация от коронавируса в его регионе проходит по дорожной карте, утвержденной в марте этого года. Он обеспокоен, что с увеличением в области числа трудовых мигрантов, риск распространения коронавирусной инфекции возрастет, передает Sputnik.
В Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России уточнили, что в настоящий момент на территории России осуществляется вакцинация только граждан России.
Ранее муфтий Москвы Альбир Крганов призвал легальных мигрантов России вакцинироваться от коронавирусной инфекции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что руководство России продолжит терпеливо разъяснять важность вакцинирования от коронавируса, гражданам нужно осознать, что для защиты здоровья и для полноценной жизни в условиях продолжающейся пандемии нужно сделать прививку.
Вместе с тем, президент России Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя. По его словам, граждане сами должны осознать эту необходимость.
Почти по всей Бразилии прошли митинги против Болсонару
Жители Бразилии вышли на митинги против президента страны Жаира Болсонару на фоне ситуации с коронавирусом, сообщают СМИ.
Акции протеста «против правительства Болсонару» состоялись как минимум «в 24 штатах и Федеральном округе», люди выходили «на марши и выдвигали многочисленные требования»: о закупке вакцин, экстренной помощи населению, соблюдении прав на достойное образование и здравоохранение. Звучали призывы к импичменту. В целом митинги проходили мирно, но в Ресифи военная полиция разогнала протестующих, применив резиновые пули и слезоточивый газ, передает РИА «Новости» со ссылкой на G1.
Министерство здравоохранения страны сообщает, что общее число случаев коронавируса достигло 16471600, скончались 461057 пациентов. Выздоровели свыше 14,8 млн человек. Бразилия находится на втором месте после США по числу жертв коронавируса и на третьем месте после США и Индии по общему количеству заражений.
Напомним, в Бразилии быстро распространяется новая разновидность коронавируса, происхождение которой пока не установлено.