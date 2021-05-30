В Британии нашли доказательства искусственного происхождения COVID

Найдены доказательства лабораторного происхождения COVID-19, заявили британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен, отметив, что ученые из Китая взяли «основу» коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы «присоединили» к нему новый «шип».

По словам исследователей, китайские ученые разработали SARS-Cov-2 в уханьской лаборатории. Затем они попытались «замести следы» таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса, говорится в исследовании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Специалисты проанализировали эксперименты, которые проводились учеными в Ухане между 2002 и 2019 годами. Они пришли к выводу, что китайские исследователи, в том числе и совместно с американскими университетами, якобы разработали инструменты для создания SARS-Cov-2.

По словам Далглиша и Соренсена, уханьские специалисты пытались сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Это было необходимо для того, чтобы лучше изучить потенциальное воздействие коронавируса на людей. Они считают, что ученые из Китая взяли «основу» коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы «присоединили» к нему новый «шип», превратив его в заразный и смертоносный SARS-Cov-2. Один из характерных признаков, свидетельствующих об этой манипуляции с вирусом — это ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в «шипе» коронавируса.

Норвежский вирусолог уточнил, что все аминокислоты имеют положительный заряд. Это, по его словам, позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток, как магнит. «Но, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, поэтому в вирусах природного происхождения редко встречаются даже цепочки из трех. А четыре аминокислоты в ряд – это крайне маловероятное явление», – подытожил Биргер Соренсен.

Ранее об искусственном происхождении коронавируса заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев). Он отметил, что в антипрививочной кампании заинтересованы те, кто этот вирус запустили.

Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна».