Ковид-диссиденты боятся больше, чем ковидофобы

Как и предсказывали специалисты, в том числе самодеятельные вирусологи, домашние психиатры и пророки на общественных началах, пресловутая «вторая волна» накрыла нас сильнее, чем первая. И дело даже не в количестве зараженных, коих явно больше, чем весной. Ну или выявлено больше – методы диагностики сильно продвинулись за полгода.

Чем «вторая волна» для меня отличается от первой, так это тем, что тогда никто ничего не понимал. В телешоу ведущие пытали экспертов, стараясь вытянуть из них что-то понятное, но все говорили разное. Ковидоотрицатели и конспирологи бегали по интернету с криками – а вот назови мне хоть одного больного, которого ты лично знал! А-а-а! Вот то-то! Это мировой заговор, чтобы загнать человечество в цифровой лагерь. Как могли между собой договориться Мадуро и Трамп или саудиты с русскими, когда они тупо по цене на нефть договориться не могут – такие вопросы задавать было бессмысленно, ибо в ответ следовало презрительное фырканье и обвинение в зашоренности и продажности. Это было полгода назад.

А сейчас просто обвал сообщений – у меня ковид, у друга ковид, у отца ковид, у соседа ковид, мне плохо, я в реанимации, я выкарабкался, я выздоровел, я перенес. Может быть, в масштабах страны количество заболевших и мало отличается от первой волны, но пошла дикая волна личной вовлеченности. Очень трудно стало отмахиваться от опасности, когда близкий родственник в больнице на ИВЛ. Я говорю не о тех, у кого нашлись антитела, а он и не знал, что болел. А о тех, кому реально худо.

И – некрологи. Только за сегодняшнее утро – сообщения о смерти от троих лично знакомых мне друзей. Слава Богу, не об их смерти, а о смерти их близких, но вряд ли им от этого легче. Легче только мне. Мимо. Пока мимо.

Можно и на это закрыть глаза. Но зачем? Закрывать глаза – самый глупый способ уйти из жизни.

Общество разделилось на ковидофобов, ковид-агностиков и ковид-диссидентов. И очень сложно в таком окружении сохранять трезвый ум и способность к анализу. Потому что все эти три лагеря совершенно непримиримы к малейшему отличию во взглядах с их выбором.

И ковид-агностики и ковид-диссиденты в этой ситуации гораздо хуже, чем даже ковидофобы. У «фобов» страх перед неведомым зашкаливает за границы разумного, но их фобия практически не мешает окружающим. Ну ходит он даже дома в маске и каждые пять минут моет руки – вам-то с этого что? А если он на людей на улице кидается, то это уже не фобия, а психоз, такое в стационарах лечат. Но вы, диссиденты и агностики – хуже. Вы не только пытаетесь изобразить из себя страусов в клетке с бетонным полом – это полбеды. Хотите расшибать себе головы – вэлкам, это ваши головы. Хуже то, что вы в своем отчаянном отрицании очевидного и в безумной истеричной храбрости рискуете не своими, а чужими жизнями. И, как вишенка, именно вы катастрофически отдаляете и уничтожаете надежду на то, что это кончится в ближайшее время. Вы не даете этому кончиться и растягиваете «удовольствие», одновременно давая не только повод, но и реальную причину властям закручивать гайки до треска. Там, где можно было бы обойтись масками, вы заставляете вводить карантин, потому что власти видят, что вас можно заставить только силой. А под раздачу попадаете не только вы, а все. Спасибо вам, дорогие.

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Ковид-агностики и ковид-диссиденты любят упирать на то, что рассуждают с позиций здравого смысла, тогда как «масочники» – жертвы манипуляций властей и вообще психически нездоровые люди. Есть, правда, один нюанс.

Здравый смысл в природе означает стремление минимизировать риски. А с тем, что риск существует, теперь уже соглашаются даже отпетые ковид-диссиденты. Они лишь утверждают, что меры противостояния ему чрезмерны. Ковид-агностики, настаивающие, что «короны не существует и это обычные ОРВИ, раздутые политиками», даже в среде диссидентов воспринимаются, как маргиналы вроде «плоскоземцев» или «свидетелей бога Кузи». Фактически получается, что «диссиденты» отрицают опасность, признавая ее существование в принципе. Оставим за скобками мягкий приступ шизофрении в виде «признавая, отрицаю». Но ведь любой студент-медик или любитель, прочитавший хотя бы пару книжек по психологии, знает, что отрицание есть первейший признак загнанного в подсознание иррационального страха.

На самом деле ковид-диссиденты боятся даже больше, чем откровенные ковидофобы. Этим и объясняется их агрессивное сопротивление масочному режиму, соцдистанции, карантинам и прочим приметам сего дня. Просто страх свой они загнали так глубоко, что отрицают само его наличие. А предпринимаемые властями шаги они считают покушением на их гражданские свободы.

Но чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер. Или кто-то в здравом уме готов заявить, что все нормально и это все глупый спектакль? Ну тогда ему нужен другой доктор, у которого в кармане ключики от палаты, запирающейся на замок.

Не исключено, что мы являемся свидетелями возникновения новой реальности. Вспомните, каких-то 25 лет назад банальный презерватив был просто контрацептивом. СПИД дал новую реальность. Теперь незащищенный секс – это удел маргиналов, идиотов и любителей острых ощущений. Не исключаю, что маска может стать новым «презервативом» и через десяток лет человек без маски в людном месте будет восприниматься обществом как дикарь, идущий по городу голышом.

А пока общество атакуют перепуганные ковид-диссиденты. Но мы продержимся. Беда, что атакуют даже не враги, и даже не идиоты, а свои, просто ошалевшие от страха и решившие, что, если отрицать угрозу, она исчезнет. Идет война с реальностью. Война со своими. С теми, кто не верит, что незанавешенное окно может указать бомбардировщику цель, и срывают маскировку, притягивая бомбы на наши головы.

На самом деле сейчас никто ничего толком не знает, по миру со страшной силой лупит дубина неизвестного происхождения и в панике даже правители империй. В этой ситуации становиться в позу – в любую позу – признак неспособности мозга адекватно воспринимать реальность и стремление его закупориться в раковине, как кот, который засовывает голову под диван и думает, что его там не видно, или как собака, которая от грома прячется под стол и думает, что там она в безопасности.

Реально трезвомыслящий человек в такой ситуации, когда не знаешь, что конкретно грозит, принимает меры предосторожности по максимально возможному курсу, который способен выдержать без ущерба для физического существования или с приемлемым ущербом.

А истерика – прямой путь к гибели. Доказано поколениями.

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