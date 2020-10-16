Ковид-диссиденты боятся больше, чем ковидофобы

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16 октября, пятница  |  Последнее обновление — 09:49  |  vz.ru
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Российскую экономику выручат «тормозные парашюты»

Российской экономике помогают аграрии Алексей Даничев/РИА «Новости»
Официальный прогноз по падению российской экономики в этом году излишне оптимистичный, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Причина – в осеннем обострении ситуации из-за COVID. Однако не все аналитики разделяют мнение Кудрина. По их мнению, в России сформировались отрасли, которые даже в условиях мировой пандемии показывают рост и удерживают экономику страны от резкого падения. Подробности...
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Новые санкции ЕС против России стали местью неудачников

По «делу Навального» в Брюсселе составили очень странный список из шести россиян Klaus Ohlenschläger/picture alliance/Global Look Press
Список россиян, угодивших под западные санкции в связи с «отравлением Навального», кажется нелепым лишь на первый взгляд. Как понять логику брюссельских чиновников, добавивших в перечень высокопоставленных сотрудников Минобороны и внутриполитического блока администрации Кремля? В Москве уверены, что список был составлен при участии оппозиционных политэмигрантов. Подробности...
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Как СССР планировал убить сбежавших в Турцию террористов

Бортпроводница Надежда Курченко стала одной из жертв нападения Фотохроника ТАСС
Пятьдесят лет назад, 15 октября 1970 года, произошла первая в СССР удавшаяся попытка угона самолета. Отец и сын Пранас и Альгирдас Бразинскасы захватили рейсовый Ан-24 и сбежали. Это был последний в истории СССР случай, когда КГБ планировал ликвидацию террористов за пределами территории Советского Союза. Почему эта операция так и не состоялась? Подробности...
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Президент Киргизии стал жертвой «проклятия 61»

Спикер парламента Киргизии Канат Исаев – главный претендент на то, чтобы стать и. о. президента страны Михаил Егиков/ТАСС
Политический кризис в Киргизии вышел на новый уровень – президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. На его место теперь претендуют сразу два человека – один, спикер парламента, делает это полностью законно, но есть и другой, только что вышедший из тюрьмы премьер-министр государства. Кто из них имеет более серьезные шансы одержать верх? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Ковид-диссиденты боятся больше, чем ковидофобы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не исключено, что мы являемся свидетелями возникновения новой реальности. Вспомните, каких-то 25 лет назад банальный презерватив был просто контрацептивом. СПИД дал новую реальность. Теперь незащищенный секс – это удел маргиналов, идиотов и любителей острых ощущений. Подробности...

На Камчатке все плохо не в реале, а в блогосфере

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сама экология к вам и пришла – в чистом виде. В виде самой природы. А кто вам сказал, что природа – это цветочки на даче? Природа, особенно на Севере, жестока, безразлична, и на человека ей наплевать вообще-то. Хотели экологии – получите. Подробности...
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России надо переходить к гусарской дипломатии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Многие обыватели, журналисты, политологи и даже политики уверены в том, что российская внешняя политика должна быть чуть менее травоядной. Тем более что перед их глазами стоят страны, которые ведут себя по-гусарски – и достигают успехов. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 6 комментариев
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:18

В техникумах Ростовской области создадут новые мастерские

Десять мастерских, оснащенных современным оборудованием, будет создано до конца года в ростовском автотранспортном колледже и Новошахтинском технологическом техникуме, сообщил первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Ковид-диссиденты боятся больше, чем ковидофобы

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		16 октября 2020, 09:20

    Как и предсказывали специалисты, в том числе самодеятельные вирусологи, домашние психиатры и пророки на общественных началах, пресловутая «вторая волна» накрыла нас сильнее, чем первая. И дело даже не в количестве зараженных, коих явно больше, чем весной. Ну или выявлено больше – методы диагностики сильно продвинулись за полгода.

    Чем «вторая волна» для меня отличается от первой, так это тем, что тогда никто ничего не понимал. В телешоу ведущие пытали экспертов, стараясь вытянуть из них что-то понятное, но все говорили разное. Ковидоотрицатели и конспирологи бегали по интернету с криками – а вот назови мне хоть одного больного, которого ты лично знал! А-а-а! Вот то-то! Это мировой заговор, чтобы загнать человечество в цифровой лагерь. Как могли между собой договориться Мадуро и Трамп или саудиты с русскими, когда они тупо по цене на нефть договориться не могут – такие вопросы задавать было бессмысленно, ибо в ответ следовало презрительное фырканье и обвинение в зашоренности и продажности. Это было полгода назад.

    А сейчас просто обвал сообщений – у меня ковид, у друга ковид, у отца ковид, у соседа ковид, мне плохо, я в реанимации, я выкарабкался, я выздоровел, я перенес. Может быть, в масштабах страны количество заболевших и мало отличается от первой волны, но пошла дикая волна личной вовлеченности. Очень трудно стало отмахиваться от опасности, когда близкий родственник в больнице на ИВЛ. Я говорю не о тех, у кого нашлись антитела, а он и не знал, что болел. А о тех, кому реально худо.

    И – некрологи. Только за сегодняшнее утро – сообщения о смерти от троих лично знакомых мне друзей. Слава Богу, не об их смерти, а о смерти их близких, но вряд ли им от этого легче. Легче только мне. Мимо. Пока мимо.

    Можно и на это закрыть глаза. Но зачем? Закрывать глаза – самый глупый способ уйти из жизни.

    Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Общество разделилось на ковидофобов, ковид-агностиков и ковид-диссидентов. И очень сложно в таком окружении сохранять трезвый ум и способность к анализу. Потому что все эти три лагеря совершенно непримиримы к малейшему отличию во взглядах с их выбором.

    И ковид-агностики и ковид-диссиденты в этой ситуации гораздо хуже, чем даже ковидофобы. У «фобов» страх перед неведомым зашкаливает за границы разумного, но их фобия практически не мешает окружающим. Ну ходит он даже дома в маске и каждые пять минут моет руки – вам-то с этого что? А если он на людей на улице кидается, то это уже не фобия, а психоз, такое в стационарах лечат. Но вы, диссиденты и агностики – хуже. Вы не только пытаетесь изобразить из себя страусов в клетке с бетонным полом – это полбеды. Хотите расшибать себе головы – вэлкам, это ваши головы. Хуже то, что вы в своем отчаянном отрицании очевидного и в безумной истеричной храбрости рискуете не своими, а чужими жизнями. И, как вишенка, именно вы катастрофически отдаляете и уничтожаете надежду на то, что это кончится в ближайшее время. Вы не даете этому кончиться и растягиваете «удовольствие», одновременно давая не только повод, но и реальную причину властям закручивать гайки до треска. Там, где можно было бы обойтись масками, вы заставляете вводить карантин, потому что власти видят, что вас можно заставить только силой. А под раздачу попадаете не только вы, а все. Спасибо вам, дорогие.

    Ковид-агностики и ковид-диссиденты любят упирать на то, что рассуждают с позиций здравого смысла, тогда как «масочники» – жертвы манипуляций властей и вообще психически нездоровые люди. Есть, правда, один нюанс.

    Здравый смысл в природе означает стремление минимизировать риски. А с тем, что риск существует, теперь уже соглашаются даже отпетые ковид-диссиденты. Они лишь утверждают, что меры противостояния ему чрезмерны. Ковид-агностики, настаивающие, что «короны не существует и это обычные ОРВИ, раздутые политиками», даже в среде диссидентов воспринимаются, как маргиналы вроде «плоскоземцев» или «свидетелей бога Кузи». Фактически получается, что «диссиденты» отрицают опасность, признавая ее существование в принципе. Оставим за скобками мягкий приступ шизофрении в виде «признавая, отрицаю». Но ведь любой студент-медик или любитель, прочитавший хотя бы пару книжек по психологии, знает, что отрицание есть первейший признак загнанного в подсознание иррационального страха.

    На самом деле ковид-диссиденты боятся даже больше, чем откровенные ковидофобы. Этим и объясняется их агрессивное сопротивление масочному режиму, соцдистанции, карантинам и прочим приметам сего дня. Просто страх свой они загнали так глубоко, что отрицают само его наличие. А предпринимаемые властями шаги они считают покушением на их гражданские свободы.

    Но чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер. Или кто-то в здравом уме готов заявить, что все нормально и это все глупый спектакль? Ну тогда ему нужен другой доктор, у которого в кармане ключики от палаты, запирающейся на замок.

    Не исключено, что мы являемся свидетелями возникновения новой реальности. Вспомните, каких-то 25 лет назад банальный презерватив был просто контрацептивом. СПИД дал новую реальность. Теперь незащищенный секс – это удел маргиналов, идиотов и любителей острых ощущений. Не исключаю, что маска может стать новым «презервативом» и через десяток лет человек без маски в людном месте будет восприниматься обществом как дикарь, идущий по городу голышом.

    А пока общество атакуют перепуганные ковид-диссиденты. Но мы продержимся. Беда, что атакуют даже не враги, и даже не идиоты, а свои, просто ошалевшие от страха и решившие, что, если отрицать угрозу, она исчезнет. Идет война с реальностью. Война со своими. С теми, кто не верит, что незанавешенное окно может указать бомбардировщику цель, и срывают маскировку, притягивая бомбы на наши головы.

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    На самом деле сейчас никто ничего толком не знает, по миру со страшной силой лупит дубина неизвестного происхождения и в панике даже правители империй. В этой ситуации становиться в позу – в любую позу – признак неспособности мозга адекватно воспринимать реальность и стремление его закупориться в раковине, как кот, который засовывает голову под диван и думает, что его там не видно, или как собака, которая от грома прячется под стол и думает, что там она в безопасности.

    Реально трезвомыслящий человек в такой ситуации, когда не знаешь, что конкретно грозит, принимает меры предосторожности по максимально возможному курсу, который способен выдержать без ущерба для физического существования или с приемлемым ущербом.

    А истерика – прямой путь к гибели. Доказано поколениями.

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