Боррель позавидовал популярности Путина в Африке и на Балканах

Глава дипломатии Евросоюза Боррель возмутился поддержкой африканцев Путина

Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля шокировали и возмутили плакаты в поддержку России и президента Владимира Путина в Африке и на Балканах.

По словам главы Евросоюза, Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит аудиторию в определенных частях света.

«Я видел по телевизору этих африканских молодых людей на улицах Бамако (Мали) с плакатами, которые гласили: «Путин, спасибо! Ты спас Донбасс и теперь спасешь нас! Это шокирует!» – возмутился глава европейской дипломатии, передает Ura.ru.

Он связывает положительную оценку действий Путина этими странами с тем, что они не вошли в Евросоюз, при этом дипломат считает, что поддерживающие Россию жители Африки не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин.

Боррель также возмутился, что политику России поддерживают в некоторых странах Евросоюза.

«Достаточно отправиться на Балканы, и вы увидите там: «Спасибо! С днем рождения, мистер Путин», – подчеркнул европейский чиновник.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже. Также Боррель указал: чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в Евросоюз.