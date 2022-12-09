Путин прокомментировал слова Борреля об Африке и Донбассе

Путин заявил, что в Африке знают, что такое Россия и где она находится

В Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в ходе освобождения от колониализма, заявил президент Владимир Путин в ответ на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что в Африке не знают, где находится Донбасс.

«Боррель – большой, крупный политический деятель современности. Так о Брежневе когда-то говорили», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

По его словам, в Африке не только знают, где находится Россия, но и роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма.

«Нет практически ни одной африканской страны, которая не получила бы в свое время нашу поддержку политическую, информационную, экономическую, а иногда и военную. У нас очень устойчивые добрые, дружеские отношения с африканскими странами и они продолжаются», – отметил Путин.

Президент подчеркнул, что если бы на Западе знали, где находится Африка и в каком состоянии находятся ее народы, то не мешали бы поставке туда российского продовольствия и российских удобрений, от которых зависит в конечном итоге и урожай в африканских странах, и спасение сотен тысяч людей в Африке от голодной смерти.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. Он считает, что жители Африки «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин».